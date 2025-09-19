Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
Meglepő kijelentést tett a PSG sztáredzője: korábbi csapata után vágyakozik Luis Enrique
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el - számolt be az OneFootball.
A Barcelona és a PSG két hét múlva összecsap a 2025/26-os UEFA Bajnokok Ligája második fordulójában. A mérkőzést nem a Camp Nouban, hanem a montjuïci Estadi Olimpic Lluis Companys stadionban rendezik meg. Az összecsapás különleges lesz, hiszen a katalán klub korábbi legendás edzőjével, Luis Enrique-vel találkozik.
A SPORT információi szerint az 55 éves szakember továbbra is dédelgeti azt az álmot, hogy egyszer visszatérjen a Barcelona kispadjára. Enrique 2014 és 2017 között irányította a katalán együttest, és rögtön az első szezonjában triplázni tudott a csapattal.
Bár 2023 óta a PSG-nél dolgozik, ahol tavaly megszerezte a klub történetének első Bajnokok Ligája trófeáját, és szerződése 2027-ig szól, a spanyol edző nem tett le a Barcelonához való visszatérésről. Tisztában van azzal, hogy a klubnál választási év következik, ami kedvezhet régi vágyának.
Közeli barátainak gyakran említi, hogy örömmel térne vissza a katalán klubhoz, és hiányzik neki a barcelonai élet, bár nyilvánosan mindig hangsúlyozza, hogy tiszteletben tartja szerződéseit. Hansi Flick jelenlegi sikerei és szintén 2027-ig szóló szerződése miatt azonban a közeljövőben nem valószínű Enrique visszatérése.
A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette.
Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött.
Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne".
Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.
A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott.
Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott.
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.
A Benfica menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, miután a csapat hazai pályán kikapott a Qarabagtól a Bajnokok Ligájában. A klub elnöke José Mourinhót szeretné utódnak
Cristiano Ronaldo minden idők legértékesebb szerződését írta alá Szaúd-Arábiában, jelenleg ő a valaha volt legjobban fizetett labdarúgó.
A hétszeres Super Bowl-győztes irányító részt vesz egy 2025 márciusában Szaúd-Arábiában megrendezendő flag football tornán, mindössze pár évvel visszavonulása után.
A Ryan Reynolds által tulajdonolt Wrexham FC nehéz helyzetbe került a Championship-ben a 33 millió fontos nyári igazolások ellenére.
A Netflix által közvetített Canelo vs. Crawford bokszmeccset világszerte több mint 41 millió néző követte figyelemmel a hétvége során.
Edzés közben elhunyt Matteo Franzoso olasz síző, mindössze 25 éves volt.
