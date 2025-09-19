Meglepő kijelentést tett a PSG sztáredzője: korábbi csapata után vágyakozik Luis Enrique

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el - számolt be az OneFootball.

A Barcelona és a PSG két hét múlva összecsap a 2025/26-os UEFA Bajnokok Ligája második fordulójában. A mérkőzést nem a Camp Nouban, hanem a montjuïci Estadi Olimpic Lluis Companys stadionban rendezik meg. Az összecsapás különleges lesz, hiszen a katalán klub korábbi legendás edzőjével, Luis Enrique-vel találkozik.

A SPORT információi szerint az 55 éves szakember továbbra is dédelgeti azt az álmot, hogy egyszer visszatérjen a Barcelona kispadjára. Enrique 2014 és 2017 között irányította a katalán együttest, és rögtön az első szezonjában triplázni tudott a csapattal.

Bár 2023 óta a PSG-nél dolgozik, ahol tavaly megszerezte a klub történetének első Bajnokok Ligája trófeáját, és szerződése 2027-ig szól, a spanyol edző nem tett le a Barcelonához való visszatérésről. Tisztában van azzal, hogy a klubnál választási év következik, ami kedvezhet régi vágyának.

Közeli barátainak gyakran említi, hogy örömmel térne vissza a katalán klubhoz, és hiányzik neki a barcelonai élet, bár nyilvánosan mindig hangsúlyozza, hogy tiszteletben tartja szerződéseit. Hansi Flick jelenlegi sikerei és szintén 2027-ig szóló szerződése miatt azonban a közeljövőben nem valószínű Enrique visszatérése.