2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Párizs, Franciaország, 2023/02/14, Párizs, Parc des Princes stadion előtt, Párizs
Sport

Meglepő kijelentést tett a PSG sztáredzője: korábbi csapata után vágyakozik Luis Enrique

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 14:17

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el - számolt be az OneFootball.

A Barcelona és a PSG két hét múlva összecsap a 2025/26-os UEFA Bajnokok Ligája második fordulójában. A mérkőzést nem a Camp Nouban, hanem a montjuïci Estadi Olimpic Lluis Companys stadionban rendezik meg. Az összecsapás különleges lesz, hiszen a katalán klub korábbi legendás edzőjével, Luis Enrique-vel találkozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A SPORT információi szerint az 55 éves szakember továbbra is dédelgeti azt az álmot, hogy egyszer visszatérjen a Barcelona kispadjára. Enrique 2014 és 2017 között irányította a katalán együttest, és rögtön az első szezonjában triplázni tudott a csapattal.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Bár 2023 óta a PSG-nél dolgozik, ahol tavaly megszerezte a klub történetének első Bajnokok Ligája trófeáját, és szerződése 2027-ig szól, a spanyol edző nem tett le a Barcelonához való visszatérésről. Tisztában van azzal, hogy a klubnál választási év következik, ami kedvezhet régi vágyának.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Közeli barátainak gyakran említi, hogy örömmel térne vissza a katalán klubhoz, és hiányzik neki a barcelonai élet, bár nyilvánosan mindig hangsúlyozza, hogy tiszteletben tartja szerződéseit. Hansi Flick jelenlegi sikerei és szintén 2027-ig szóló szerződése miatt azonban a közeljövőben nem valószínű Enrique visszatérése.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #barcelona #katalónia #bajnokok ligája #bl #PSG #fc barcelona #vezetőedző #luis enrique

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:35
15:27
15:21
15:15
15:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 19.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
2025. szeptember 19.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
2 napja
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
3
5 napja
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
4
1 hete
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
5
19 órája
Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 15:15
Több magyar pezsgő is tarolt a világ egyik legnagyobb pezsgőversenyén
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 13:45
Sokba fájhat annak, aki most ide költözne: az itteni lakásárakra egy magyar sincs felkészülve
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 14:28
Ömlik be Európába az import paradicsom: ki nem találnád, honnan érkezik