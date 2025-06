Most jelentették be: hamarosan aláír Liverpoolba Kerkez Milos

A jövő hét elején, várhatóan kedden Liverpoolba repül Kerkez Milos, hogy véglegesítse a Liverppolhoz igazolását - erről ír a transzferügyekben jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano.

A transzferkirály X-en közzétett bejegyzése szerint a Liverpool és a Bornemouth mindenben megegyeztek, az átigazolási díj 40 millió angol font lesz. Ezzel Kerkez a valaha volt második legdrágábban eladott magyar labdarúgója lehet - az első hely természetesen a válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominiket illeti.

🚨🇭🇺 More on Milos Kerkez: understand Liverpool plans for Hungarian left back to travel to Merseyside on Tuesday next week.



The deal has been verbally agreed for weeks, never in doubt and now all docs are also approved. ✅#KerkezTuesday 🔴✈️ pic.twitter.com/CHqEXj1h94