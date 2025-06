Ilyen még sosem fordult elő a Roland Garroson: akkora pofont kaphat az tenisz-elit, mint még soha!

A 361. helyen rangsorolt Lois Boisson hihetetlen menetelése folytatódik a Roland Garroson, miután bejutott az elődöntőbe. A 22 éves francia teniszező, aki először szerepel Grand Slam főtáblán, legyőzte Mirra Andreevát a negyeddöntőben, korábban pedig a világranglista harmadik helyezettjét, Jessica Pegulát is kiejtette.

Lois Boisson WTA-ranglistán elfoglalt helye nem tükrözi valódi képességeit, hiszen egy évvel ezelőtt még a 150. hely környékén állt, amikor súlyos térdsérülést szenvedett. Most, hogy újra egészséges, elszántan küzd a legnagyobb trófeáért.

"Minden teniszező álma, hogy megnyerjen egy Grand Slam-tornát – egy francia játékosnak pedig a Roland Garros még inkább az. Megpróbálom megnyerni, mert az álmom a döntő megnyerése, nem az elődöntőé" – Boisson lenyűgöző teljesítményt nyújt a párizsi salakpályákon, higgadt viselkedésével és bátor játékával. Ez nagy változás korábbi önmagához képest: "Amikor elkezdtem teniszezni, nagyon ideges, nagyon érzelmes voltam a pályán. Ez túlságosan ártott nekem. Rájöttem, hogy nem jutok messzire, ha így maradok. Megtanultam kontrollálni ezt." - mondta az újságíróknak.

Boisson, aki ma délután a világranglista második helyezettjével, Coco Gauff-fal találkozik az elődöntőben, elmondta, hogy felkészülése mindig ugyanolyan, függetlenül attól, hogy top 10-es játékos vagy selejtezős ellen játszik. "Az elemzés nagyjából ugyanaz, akár a 300., akár a top 10 ellen játszom. Elemezzük az ellenfelet, aztán arra koncentrálok, amit a játéktervem szerint tennem kell."

A váratlan sikersorozata miatt növekvő figyelemmel kísért Boisson legalább 690 000 eurós (átszámítva mintegy 278 millió forint) díjazásban részesül az elődöntős szereplésért, és hasonló összegre számíthat szponzori szerződésekből is.

A francia közönség támogatása hatalmas hangulatot teremt, a szurkolók a francia himnuszt, a La Marseillaise-t énekelték a Philippe Chatrier pályán. "A bemelegítésnél, amikor a szurkolók énekelték a La Marseillaise-t, nem számítottam rá – libabőrös lettem. Ilyen szurkolással a hátam mögött igazi lökést kapok" – mondta.

Boisson megtanult együtt élni a hazai pályán játszás nyomásával, ami korábban sok francia játékost megbénított a Roland Garroson. "Minden játékos érez nyomást, talán egy francia játékos még inkább a Roland Garroson. De meg kell birkózni vele, különben nem lehet meccseket nyerni. Én meg tudok birkózni vele – rendben van."

Hangsúlyozta, hogy formája nem véletlenül javult: "Ez nem csoda. Talán egy kis szerencse is közrejátszik, de sok kemény munka is – különösen a tavalyi év és a rehabilitációm után." Boisson változatos játéka, amely végig zavarta ellenfeleit a tornán, mindig is a stílusához tartozott: "A játékom mindig ilyen volt, sok variációval. Minél többet edzek, annál jobban tudom finomítani. Talán a tenyeresem kicsit más, mint a többi lányé."

Jannik Sinner, a férfi világelső is elismerően nyilatkozott Boissonról, akivel közösen edzett a negyeddöntő előtt: "A szintje, amit produkál, elképesztő. Nagyon következetes, salakpályás stílus a tenyeressel és sok pörgetéssel. Fizikailag nagyon erős. Megérdemli, hogy ott legyen, ahol most van."

Boisson sikere egy évvel azután következett be, hogy súlyos térdsérülést szenvedett, éppen egy héttel a Roland Garros előtt, ami megfosztotta a Grand Slam-debütálástól. Most viszont Franciaország új kedvence lett, aki csütörtökön délután Coco Gauff ellen folytathatja álomszerű menetelését - ezen a meccsen már a döntőbe jutás a tét.