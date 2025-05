Szívszorító búcsú: így ment nyugdíjba a teniszlegenda Rafa Nadal

Könnyes búcsút vett Rafeel Nadal a Roland Garros centerpályájától, ahol korábban tizennégyszer emelhette magasba a serleget.

Érzelmektől, tapsvihartól és könnyektől sem mentes búcsúztatást rendeztek a francia nyílt teniszbajnokság, a Roland Garros legelső idei versenynapján. Az ünnap apropója az volt, hogy nemrégiben bejelentette visszavonulását a spanyol szupersztár Rafael Nadal, aki egymaga rekordot jelentő tizennégy alkalommal nyerte meg ezt a rangos versenyt.

Rafa nagy meccseinek és trófeáinak emlékére egy kis táblát is avattak a centerpálya salakján, majd három legnagyobb egykori ellenfele: Roger Federer, Novak Djokovics és Andy Murray is megjelentek a búcsúztatáson - előbb a kivetítőn, majd teljes valójukban, és ő kis elbúcsúztatták barátjukat. A centerpálya közönsége természetesen hosszú percekig, felállva ünnepelte Nadalt, aki ezután kisfiát is "leemel" a közönség soraiból, és vele együtt integetett a közönségnek. A búcsúztatásról itt egy videó:

A Roland Garrosnak idén is van magyar vonatkozása: mint korábban megírtuk, Marozsán Fábián sikerrel vette az első kört, így a második körre készülhet a francia teniszbajnokságon. Ellenfele a címvédő, összesen négyszeres Grand Slam-győztes spanyol csillag, Carlos Alcaraz lesz szerdán.