Óraátállítás 2021: kiderült az igazság, tényleg a márciusi lesz az utolsó?

Ha minden a terv szerint haladna, akkor a mostani, március 28-i nyári időszámításra való átállás lehetne az utolsó óraátállítás Magyarországon. A malmok azonban egészen lassan őrölnek az EU-ban, amin most még nagy valószínűséggel az 1 éve tartó járványhelyzet sem segít. Mindez azt is jelenti, hogy valószínűleg még akár 1 plusz évig is velünk maradhat a mindenki által gyűlölt óraátállítás. Ez azonban nem ideális, főleg nem az emberi egészségre, arról nem is beszélve, hogy egyeseknek 2 hétig is tarthat az átállási procedúra, ami ráadásul cseppet sem mentes kártékony hatásoktól.

Mint ismeretes, 2018-ban az Európai Parlament szavazást kezdeményezett az EU-ban arról, hogy a lakosok elszeretnék-e törölni az óraátállítást. Akkor a magyarok elsöprő többsége, egészen pontosan

10-ből 9 ember egyértelműen az óraátállítást eltörlése mellett szavazott.

Ezzel hazánk az EU 5. legelutasítóbb nemzete volt Horvátországgal holtversenyben. A magyaroknál tehát csak négy nemzet lakói akarják még jobban az eltörlést, ők a litvánok, spanyolok, finnek és lengyelek. Ezzel szemben az EU-s lista végén azért akadtak olyan nemzetek, ahol nem volt ennyire egyértelmű az elutasítás sorsa. Így például Görögországban és Cipruson a lakosok kevesebb, mint a fele támogatta csupán az óraátállítás eltörlését, Máltán is csak alig többen, mint a lakosság fele.

Az adatokból látszik ugyanakkor, hogy 1-2 ország kivételével azért az EU-s állampolgárok elsöprő része arra voksolt, hogy ha lehet, nem kérnének többé az óraátállítósdiból. Ennek megfelelően az Európai Bizottság pedig arról fog majd dönteni, hogy végleg elkaszálják az óraátállítást. Egy ideje azonban már a bizottság térfelén pattog a labda, és most már lassan tényleg dűlőre kellene jutni.

Történt ugyanis, hogy bár az Európai Parlament meghozta a döntését arról, hogy az óraátállítást 2021-től szüntessék be az unióban, a képviselők egymás közötti egyeztetésre kérték a tagállamokat és a Bizottságot annak érdekében, hogy az egységes piac működését ne forgassa fel az, hogy egyes országok a téli, míg mások a nyári időszámítás mellett döntenek. Ez azt jelenti, hogy ha a Bizottság úgy látja, az egyes tagállamok tervei jelentős és folyamatos fennakadást okoznak az egységes piac működésében,

akkor az irányelv alkalmazásának legfeljebb egy éves halasztását javasolhatják.

Ez pedig azt jelenti, hogy hiába van a nyakunkon az éppen esedékes, március 28-i nyári időszámítás kezdetéhez időzített óraátállítás, könnyen meglehet, hogy nem ez lesz az utolsó óraátállítás Magyarországon. Pedig, ha hinni lehet az eddigi híreknek, akkor az európai lakosság túlnyomó része, ahogy egyébként Magyarországon is, a nyári időszámítást választanák a télivel szemben. Ha pedig az Európai Bizottság ténylegesen a nyári időszámítást honosítaná meg örökösen, akkor bizony az alaprendelkezés szerint a mostani, március 28-i átállításnak kellene lennie az utolsónak. Hivatalos állásfoglalás azonban még nem született a témában.

Marad az átok

Ez pedig könnyen azt jelentheti, hogy hiába az Európa Parlament döntése a mindenki által gyűlölt óraátállítás 2021-es eltörléséről, lehet hogy idén meg az egészből nem lesz semmi. Ez pedig nem igazán ideális. Mégpedig többek között azért, mert a tudomány jelenlegi álláspontja szerint az emberi szervezet számára nem ideális az, ha az órákat átállítgatjuk.

Főleg úgy, hogy a magyarok már amúgy sem alszanak ideálisan. Egy 2020-as felmérés szerint a lakosság átlagosan 6-7 órát alszik egy éjszaka. Miközben a népesség mindössze 9 százaléka vallotta azt, hogy 8 óránál többet alszik. Nem elég tehát, hogy egyfelől sokan az ajánlottnál kevesebbet alszanak, az óraátállítás, akár hetekre is megzavarhatja az emberek bioritmusát. Egyes kutatás szerint például az óraátállítások után több a baleset, az emberek pedig általánosságban is nyugtalanabbak, feszültebbek. Arról nem is beszélve, hogy egészségügyi problémák főleg a nyári időszámításra való átálláskor lépnek fel. Az előre állítás során ugyanis a "melatonintermelés ilyenkor még nem áll át, a glükokortikoidszint még alacsony. A vércukorszint még az alvási időnek megfelelő. Vagyis hiányzik a kimaradt egy óra alvás. Fáradtak, dekoncentráltak, levertek vagyunk" - jegyzi meg a Webbeteg.hu.

Ezzel szemben ugyanakkor este nagyon is fittek az emberek, mert a belső óránk jól tudja, hogy valójában tíz óra van, mikor az óramutató már 11-et mutat. Aztán az egész kezdődik elölről. Ezen felül az óraátállítás következtében szívfrekvencia ingadozás is felléphet, amiket emésztési problémák is tetézhetnek. A szakértők szerint egyébként 4-14 nap is kellhet ahhoz, hogy az emberek megszokják az óraátállítást, de persze ez egyénenként változik. De azért ha jobban belegondolunk, két hét azért rettentő sok idő, úgyhogy teljesen jogos a kérdés: Mi a fenéért kell még mindig átállítgatni azokat a fránya órákat?

