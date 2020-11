Magyarország megvétózta az EU-költségvetést

Megvétózta a magyar kormány az unió 2021-2027-es költségvetéséi tervét. Állítólag nem csak a magyar, hanem a lengyel nagykövet is hasonlóan szavazott.

Magyarország megvétózta az uniós költségvetési javaslatot a mai nagyköveti tanácskozáson a túl szigorú jogállamisági rendelet miatt - jelentette be Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Twitterén. Ezt követően Orbán Viktor kormányfő is bejelentette a vétót, ahogy a magyar kormányszóvivő és Varga Judit igazságügyi miniszter is erről írt.

Fontos, hogy ez még "csak" a politikai vétó bemondását jelenti a Tanácsban, a formális (jogi jelentőségű) vétó még nem történt meg - számol be a Portfolio.

