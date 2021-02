Költséges tavasz vár a családi ház tulajokra: fizethetnek, ha ilyen fa áll a kertben

Kevésszer ússza meg az ember a kertjében álló fa kivágását 20 ezer forint alatt, igaz, 200 ezer forint fölé is ritkán ugrik az ár. A költségeket a szakemberek szerint a fa mérete, illetve az adja, hogy a lombkorona alatt milyen területen, milyen technikával kell dolgozniuk. Megrendelői oldalról is résen kell azonban lenni, sokan ugyanis feketén vágnak fát, miközben a hivatásos, lakott területen történő fakitermeléshez többféle engedély is szükséges. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy az önkormányzatok nagyon szigorúan szabályozhatják a településen az egyes fák kivágását, ami azt is jelentheti, hogy engedély nélkül az ember a saját portájáról sem vágathat ki fát.

Nyakunkon a tavasz, ami a kerti munkák éves megkezdése mellett sok esetben sajnos a nem kívánatos fák kivágásának időszakát is jelenti rengeteg magyar család portáján. Pedig egy fa kivágása akár utolsó gondolatként is felmerülhetne a tulajdonosokban, azonban ez inkább a ritkábbik eset. A legtöbben ugyanis félelemből vagy egyszerű bosszúságból szabadulnának a fájuktól, már ha az persze a saját portájukon található.

Igen, ám, de manapság sok helyen az ember már akkor sem vághatja ki a fáját engedély nélkül, ha az éppen a saját kertjében nőtt is. Sokszor alakulnak ki szomszéd-viták is a fák terebélyes lomkoronája miatt, ezért nem is csoda, hogy a szakemberek tavasszal és ősszel alig győzik teljesíteni a megbízásokat. Ezen pedig a szakmából származó információk alapján a koronavírus-járvány sem változtatott semmit. Úgy látszik, rossz helyen lévő fa a Covid-19 súlyos időszakában is akad bőven.

Fakivágás

Az első és legfontosabb, hogy tisztázzuk, ki vághat ki ma legálisan fát Magyarországon lakott területen belül. Először is, az illetőnek rendelkeznie kell fakitermelői bizonyítvánnyal, és a fakitermelésben eltöltött munkaidővel, ezután meg kell szerezni a lakott területi fakitermelői engedélyt, valamint az ipari alpinista végzettséget. Ezek nélkül a bizonyítványok nélkül senkit se fogadjunk fel fát kivágni a kertünkből, telkünkről, mert annak komoly baj lehet a vége.

Másodsorban fontos azt is hangsúlyozni, attól még, hogy valakinek a saját portáján áll egy nem kívánatos fa, koránt sem biztos, hogy azt csak úgy kivágattathatja. Mégpedig azért nem, mert az önkormányzatoknak jogukban áll a növények védelmében még a tulajdonjogot is korlátozó rendeletet hozniuk. Erre pedig a környezetvédelmi törvény jogosítja fel őket.

A gyakorlatban tehát elképzelhető, hogy a kertünkben álló fa kivágásához szükséges lesz az önkormányzat engedélye, sőt az is elképzelhető, hogy a kivágásért cserébe valamilyen jóvátételt kell fizetnie annak, aki vágatni akar. Ez lehet például a fa pótlására irányuló kötelezettség törzsátmérő alapján, de akár pénzbeli megváltás is. Ha viszont engedély nélkül vágat valaki, és lebukik, akkor ezek mellé a tételek mellé (amit utólag behajthatnak rajta) számíthat környezetvédelmi bírságra is.

Mielőtt tehát valaki felkeresne egy megbízható, a szükséges engedélyekkel rendelkező vállalkozót, hogy kivágja a fáját, járjon utána annak, hogy az önkormányzata szabályozza-e bármilyen módon is az adott településen, kerületben a fakivágást.

Fakivágás a kertben

A megrendelőknek fontos tudniuk, hogy lakott területen belül alapvetően kétféle módszerrel dolgoznak a szakemberek, az egyik az úgynevezett kötéltechnika, a másid pedig az emelő autóról történő fakivágás. Törzsből ellenben nagyon ritkán döntenek a favágók.

Az időtényező is fontos a szakmában, a dömping jellemzően tavasszal és ősszel van, ilyenkor azon sem kell meglepődni, hogy a favágókra akár heteket vagy egy hónapot is várni kell. Az viszont biztos, hogy árat a szakemberek csak helyszíni szemle alapján fognak mondani, de azért irányadó költségekkel mi magunk is tudunk számolni.

Budapesten és környékén, internetes keresés után azt tapasztaltuk, hogy nagyjából egységesek az árak, plusz-mínusz 5-10 ezrek persze előfordulhatnak. A helyszíni szemrevételezés, úgynevezett kiszállás sok vállalkozónál ingyenes, de van olyan szakember is, aki ezért már elkér 5 000 forintot, amit azután levon az árból, ha kap megrendelést.

Fontos tudni, hogy a fakivágás árát alapvetően két tényező befolyásolja, az egyik a fa mérete, a másik pedig a fa lombkoronája alatti terület minősége. Ezek alapján, azaz a nehezítő körülmények függvényében egy fa kivágásának az ára duplázódhat és feleződhet is. Ökölszabály tehát nincs, de a kis fákat (6-8 méter magas, 15-20 centi törzsátmérő) általában 5-20 ezer forint között vágnak, innen fölfelé 20-25 méterig, 60-70 centis átmérőkkel 80 ezer forint körüli költségre lehet számítani, efölött pedig már bőven jöhetnek az akár több százezres tételek is. Az árakkal kapcsolatban Dóra Géza, a favago.hu csapatának vezetője azt mondta el a Pénzcentrumnak, hogy ő maga

ritkán vág ki fát 20 ezer forint alatt, de 200 ezer forint fölött is.

A fakivágás okai

Több szakember is elmondta a Pénzcentrumnak, hogy a megrendelők jelentős része voltaképpen félelemből vágja ki a kertjében x méterre megnövő, elterebélyesedő fákat. A motiváció itt általában az, hogy ezek a fák öregek, a tulajdonosaik pedig félnek, hogy a következő nagy viharokban kidőlnek, kárt tesznek az épületben vagy ne adj isten magukban a lakókban.

Persze akadnak olyanok is, akik azért vágattatni ki egy-egy fát, mert a gyökérzete komoly problémát okoz például a földalatti csővezetékekben, de akadnak olyanok is, akik a szomszéd kertjéből átnyúló lombkoronát gyűlölik annyira, hogy azt metszetik ki szakemberekkel. Sőt egyesek fizetnek is azért a szomszédjuknak, ha az hajlandó kivágatni a kertjében lévő, "zavaró objektumot".

Hogyan kerülhető el egy fa kivágása?

Dóra Géza a Pénzcentrum kérdésre elmondta, szerinte egy felelős fatulajdonos ugyanúgy kell, hogy foglalkozzon a fájával, mint ahogy egyébként az emberek a házukkal, autójukkal szoktak. Azaz nem csak elültetni kell ezeket a fákat, hanem gondozni is. A szakember javaslata szerint a fákat 3-5 évente érdemes szakemberekkel megnézetni, karbantarttatni. Ezzel a módszerrel például egy óriási méreteket elérni képest fát is jó kondícióba lehet tartani, például 20-30 méter helyett 6-8 méteren.

Így bánni is könnyebb velük, nem kell attól tartaniuk, hogy betegek, odvasak lesznek, illetve pláne nem kell attól félni, hogy kidőlnek és kárt tesznek a házban vagy a lakókban. A szakértők abban is egyetértenek, hogy a fák nem 1-2 év alatt lesznek 20 méteresek. Ezért ha egy óriási, öreg fával valakinek hirtelen gondja akad, az biztosan nem felelősen járt el a fáját illetően. Ezekből az esetekben, a veszélytől tartva születhetnek gyakorlatilag fa félbevágások, úgynevezett csonkolások, amik katasztrofális hatással vannak a fákra.

Az ökölszabály tehát az, hogy minden milyen fát ültet az ember vagy milyen fát örököl, vásárol meg, mindig szánjon időt a karbantartására, vizsgáltassa be szakemberrel, vegye elejét annak, hogy idővel csak súlyos áldozatok, és forint tízezrek árán kelljen kivágatni a nem kívánatos növényt. Magyarországon működnek hivatásos faápolók és favizsgálók is, akik rendkívül drága műszerekkel és kellő szakértelemmel ki tudják deríteni, hogy pontosan mire van szükséges egy-egy fának. Ezzel a lehetőséggel érdemes élnie annak, aki még kellően hosszú ideig, egészségben akarja tudni a fáját.

Fakivágás és a koronavírus

A Pénzcentrum által megkérdezett szakemberek egyike sem tapasztalt a koronavírus-járvány miatt kevesebb megrendelést tavaly, de idén sem. Sőt, a szakemberek az egyre durvuló második hullám korlátozásai közepette sem tartanak attól, hogy idén tavasszal visszaesnének a megkeresések. Úgyhogy aki az elvetkezendő hónapokban konzultálná és megbízást is adna egy favágónak, az mindenképpen számolhat a már korábban leírt, néhány hetes várakozási idővel.

Fontos, hogy érdeklődésnél képekkel gazdagon illusztrált megkeresését küldjünk a szakembereknek, mert a tapasztalt favágók ha látják a fát, illetve környezetét, akkor már az első megkeresés után fognak tudni mondani egy megközelítő árat, mennyibe fog kerülni az elvégzendő munka. Tartsuk szem előtt, hogy mielőtt kiválasztanánk egy szakembert, akit megbízunk a munkával, 2-3 favágóval is konzultájunk, és kérjünk árajánlatot, az összegek között ugyanis elég nagy, akár több tízezres eltérések is lehetnek.

Címlapkép: Getty Images