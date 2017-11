Így fűtik lakásaikat az élelmes magyarok: lenne mit tanulni tőlük?!

A hivatalos fűtési szezon már egy hónapja tart, a nagy hidegek azonban még előttünk vannak. Azok pedig, akik még nem készültek fel maximálisan a téli fűtési szezonra, megannyi opció közül választhatnak. Ezek egyike például a meglévő rendszer fatüzeléssel való kiegészítése vagy akár teljes cseréje. A Pénzcentrum annak járt utána, hogy milyen költségekkel kell szembenéznie azoknak, akik ezen az úton indulnának el. Valamint sorra vettük azt is, hogy mik lehetnek az előnyei, illetve a hátrányai ennek a fajta technológiának.

Bár a fűtési szezon már javában tart, a nagy hidegek még előttünk állnak. Éppen ezért azoknak, akik még gondolkodnak otthoni fűtőrendszerük bővítésén vagy akár teljesen cseréjén, megoldást jelenthet a fatüzelésre való átállás. Nem szabad szem elől téveszti azonban, hogy egy új fűtőrendszer megtérülésének kiszámítása rendkívül bonyolult feladat és rengeteg változó befolyásolhatja. Ennek ellenére mégis érdemes minden lehetséges megoldást megvizsgálni, hiszen hosszú távon sok tízezer forint rezsiköltséget is meglehet spórolni úgy, hogy közben még a hidegtől sem kell tartani.

Ahogy azt korábban a Pénzcentrumon olvasni lehetett, a magyar lakosság legnagyobb arányban gázzal és fával fűt. Ugyanakkor a fűtőanyagok árversenyének győztese, ha kicsivel is, de a fa volt. Így, aki játszadozik azzal a gondolattal, hogy otthonában meghonosítsa a fatüzelést, annak most összegyűjtöttünk néhány lehetőséget kiindulópontként.

Dobj rá még egy rönköt

Az árverseny győztes fával (20 százalékos nedvesség tartalommal) 1 gigajoule hőenergia előállítása majd 30 százalékkal olcsóbb, mint például földgázzal. Nem szabad ugyanakkor elfelejteni azt, hogy fával fűtés esetén rengeteg dologra oda kell figyelni ahhoz, hogy a költséghatékonysági szempontok tarthatóak legyenek.

Egyáltalán nem mindegy például, hogy a megvásárolt fa milyen nedvességtartalommal rendelkezik. A frissen vágott fából például kétszer annyira van szükség egységnyi fűtőérték eléréséhez, mint a légszáraz tűzifának (12-18 százalékos nedvesség tartalom). Ráadásul a magas nedvesség tartalommal rendelkező fa elégetése sokkal több veszélyes anyagot juttat a környezetbe, mint száraz társa.

A nedvességtartalmon felül fontos az is, hogy megfelelő keménységű fát válasszunk. Általánosságban elmondható, hogy minél masszívabb a fa, annál jobb tüzelőanyag lesz belőle. Így hazánkban elsősorban a bükk, az akác és a tölgy tűnik a legjobb választásnak.

Ezekre figyelj tűzifa vásárláskor:

érdemes mindig köbméterben vásárolnod a fát, hiszen ha súlyra vennéd, akkor a nedvesség tartalommal könnyen befolyásolhatják a mennyiséget,

ha köbméterben vásárolsz képben kell lenned, hogy erdészeti vagy hagyományos köbméterben számolták-e a tűzifát, hiszen komoly eltérések lehetnek a két számítás között,

jól válaszd ki, hogy milyen fafajtákból vásárolsz tüzelni valót, ugyanis egy jól kialakított mix kedvező áron tudja biztosítani a hőellátást hideg időben.

A jól megválasztott fa tehát a költségeket tekintve jó választás, ugyanakkor számolni kell a felmerülő hátrányokkal is. A magyarországi tűzifahiány okán sokan trükközhetnek az eladásnál, éppen ezért a vásárlóknak mindig résen kell lenniük ahhoz, hogy ne ejtsék át őket. Ha a vásárlással minden rendben ment, még mindig hátra van a szállítás és az elraktározás körülményes, munkaigényes folyamata.

A grafikonon jól látható, hogy az egyre elterjedtebb (főleg Európában) fabrikettek fűtőértékben felveszik a versenyt a hasított, légszáraz fával, árban azonban messze felülmúlják azokat. Mindezek ellenére még mindig jó befektetést jelenthetnek azoknak, akik a hasított fával való fűtést túlságosan időigényesnek és problémásnak tartják.

Ezen soha ne spórolj



Magyarországon több mint 15 törvény tiltja a nyílt téri és otthoni tüzelőberendezésben történő hulladék elégetését. Így soha ne égess odahaza: raklapot, építési fahulladékot, ajtót, gerendát, színes papírhulladékot, lakkozott vagy festett fát, bútorlapot, autógumit, de még rongyot se. Ezekből az anyagokból ugyanis égetés során mérgező vegyületek kerülnek a levegőbe és a hamuba egyaránt, amik nem csak a környezetre, de a tüzelési műveletet végzőkre is veszélyesek.

Cserépkályha, kandalló



Ahhoz hogy valaki fával/brikettel tudjon fűteni otthon, szüksége van olyan fűtőberendezésre, amiben ez lehetséges. Egy családi házban például a legtöbb esetben gond nélkül megoldható a cserépkályha vagy a kandalló kéménykivezetése, így elsősorban ezeken a lakóhelyeken érdemes elgondolkozni a fatüzelés hasznosításán.

Bár egy többszintes házat felfűteni képes cserépkályha rendszer megépítése akár milliókba is kerülhet, manapság ennél már jóval alacsonyabb áron is hozzá lehet jutni a kellemes meleget adó berendezésekhez.

A nagy barkácsboltok akciós mellékletei például telis tele vannak ajánlatokkal azok számára, akik kiegészítenék vagy akár le is cserélnék az eddig használt fűtőrendszereiket.

A Prakiter fűtési mellékletében például a Jena II csempekandalló, ami 120 m3 légtér fűtésére képes és fát, valamint brikettet is égethetünk benne, 199 990 forintba kerül. A jóval masszívabb megjelenésű Montreál, padkás kivitelű, 150 m3 légtér befűtésére alkalmas csempekandallója valamivel több, 339 990 forintot kóstál. A még ennél is nagyobb Köln típusú, robosztus, 183 m3 légtér felfűtését biztosító szerkezetért már 429 990 forintot kell kifizetni.

A Wels típusú Cserépkályha, ami 160-180 m3 légtér melegen tartására képes 289 990 forintba kerül. A barnaszén tüzelésére is alkalmas Kamino Cliff kandalló, a maga 180 m3 fűthető légterével viszont már csak 159 990 forintba kerül, míg az ennél valamivel kisebb Magic Stove és Alpina típusú kandallók 76 990, illetve 79 900 forintos áron érhetők el. Ezekhez azonban csak a hasított fával való tüzelést ajánlják. Az üzlet a hagyományos kandallókon felül lemezkandallókat is kínál, ez alapján egy maximum 120 m3 légtér befűtésére képes készülékért 299 990, míg egy 140 m3 légtér befűtésére is alkalmas, dizájnosabb darabért 599 990 forintot is ott lehet hagyni az üzletben. Kisebb teljesítményű, alacsonyabb minőségben kivitelezett fűtőberendezéseket azonban már találhatunk 29 990 és 59 990 forint között is.

Az Obi is címlapon hirdeti fűtőszerkezeteit. Ezek alapján például a 140-180 m3 légteret felfűteni képes Kamino típusú kandallót 92 990 forintért árulják, míg egy öntöttvas HIT kályhát már 69 990 forintért is be lehet szerezni náluk. A 120 m3 légtér melegítését vállalni képes Bern csempekandallót most például 25 ezer forinttal olcsóbban 154 990 forintért lehet megvásárolni.

A Praktiker és az Obi mellett a Bauhaus is címoldalán reklámozza kályháit és kandallóit. Az Ambasador E vízteres kandalló most például 114 990 forint helyett 109 990 forintba kerül. Egy Thalie Nrea lemezkandallót ezzel szemben már 39 990 forintért is be lehet szerezni, míg egy sütővel ellátott Termorobot Lux típusért 74 990 forintot kell otthagyni az áruházban. A 120 m3 befűthető légtérrel rendelkező W3 kályha 22 990 forintba kerül, míg a 200 m3 légtérre meleget adó Flama csempekandallóért 174 990 forintot kell kiperkálnunk.

Mégis miből?

Ha valaki kellőképpen átrágta magát a fűtési rendszerek tárházán, és ezek után úgy döntene, hogy fatüzelésű bővítésre vagy átállásra adja a fejét, és mindezt hitelből finanszírozná, annak fontos, hogy megtalálja a számára leghasznosabb konstrukciót. Hiszen egy jól kiválasztott hitellel, a teljes futamidő alatt több tízezer forintot is meg lehet spórolni. Ebben lehet nagy segítség a Pénzcentrum Kalkulátora, ami több bank ajánlatait hasonlítja össze, azért, hogy a leendő ügyfelek könnyedén megtalálhassák a számukra legkedvezőbbet. A fatüzelésű fűtéstechnológiai beruházásnál nem szabad azonban elfelejteni, hogy a szerkezetek árán felül, számolni kell a beszerelési költségekkel, valamint a megannyi, 5-15 ezer forintos kiegészítő (hamuszívó, fa/brikett tároló, koromtalanító, begyújtó faháncs) árával is.

Ezek alapján mi most egy, 1 millió forintos hitelösszeget és 48 hónapos futamidőt adtunk meg. A THM-ek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót a CIB Bank (THM 11,73%) és az MKB Bank egyik, kedvezőbb (THM 11,78%) ajánlata nyújtja. Emellett érdemes még megemlíteni az Erste (THM 17,16%), a Cetelem (THM 17,16%), és a Cofidis (THM 19,90%) személyi kölcsönét is. Így tehát a havi törlesztők a következőképpen alakulnak: a Cibnél 25 915, az MKB kedvezőbb ajánlatánál 25 333, az Erste-nél és a Cetelemnél 27 826, a Cofidisnél pedig 29 525 forintot kell törlesztenünk. Ennél is több ajánlat és próbaszámítás megtekintésért, illetve elvégzéséért érdemes neked is átfutnod a Pénzcentrum Kalkulátorát, hogy megtaláld a hozzád leginkább passzoló konstrukciót.