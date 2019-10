Gyilkos kór fenyegeti a magyar családokat: minden fürdőben ott lapul

Nem is gondolnánk, hogy a mosógép mekkora veszéllyel lehet az egészségünkre. A manapság oly divatos alacsony hőmérsékletű mosógépek nem alkalmasak megölni a törölközőkben és ruhákban levő E-coli baktériumokat, ez pedig súlyos betegségekhez is vezethet. Itt az ideje, hogy ismét a magas hőmérsékletű, 60 celsius fok feletti mosást válasszuk.

Számtalan baktériumot észleltek az egyik német kórház újszülött intenzív osztályán a koraszülött csecsemők bőrén, amelyek többek között a tüdőgyulladás, húgyúti fertőzések, lágyszöveti fertőzések és vérmérgezés kialakulásáért felelősek. Az inkubátorokban és az egészségügyi dolgozók körében végzett vizsgálatok mind negatív eredmény mutattak - írja a CNN az amerikai mikrobiológiai társaság jelentésére hivatkozva.

A baktériumok forrását akkor fedezték fel, amikor megvizsgálták a gyerekeknek adott kötött zoknikat és sapkákat. Ekkor vezették el őket a nyomok a mosókonyhába. A kórház energiatakarékos mosógépet használ, nem pedig a kórházban általában használt magas hőmérsékleten működő gépet. A baktériumokat főleg az ajtó gumitömítésénél és a mosószerfiókban találták meg, és miután elvitték a gépet a kórházból, a fertőzések is eltűntek. A csecsemők közül senki sem betegedett meg, az eset azonban felhívta a figyelmet a háztartási ruhanemű esetleges veszélyére.

A mosógépek nagy része alkalmas folttisztításra, sterilizálásra azonban már nem. A baktériumok elpusztításához magas hőfokú szárítást alkalmaznak a legtöbb kórházban, és a hagyományos háztartási mosógépek is forróbb vízzel mosnak. A baktériumok a magas hőfokot nem bírják ki.

A környezettudatossággal együtt azonban a mosási módok is megváltoztak. Ma Európában a színes ruhákat leggyakrabban 30-40 celsiuson mossák, és Kínában, Japánban és Dél-Koreában is inkább a hideg vizes mosást preferálják. Az Egyesült Államok kormánya is leginkább a hideg vizes mosást ajánlja. Az Energiaügyi Minisztérium honlapján olvasható tájékoztatás szerint a hideg vizes mosás egyaránt alkalmas a tisztításra, viszont az energiafelhasználást akár a felére is csökkentheti.

Mindez azonban roppant veszélyes, mert az E-coli baktérium jól nő a törülközőkön. A székletbaktérium hamar bekerül a törülközőbe, mert az nedves. A tanulmány szerint a baktériumok elpusztításához javasolt hőmérséklet legalább 60 celsius fok. Ráadásul a tanulmány szerint hiába adunk fehérítőt a vízhez, annak aktivitása az alacsony mosási hőmérsékleten erőteljesen csökken. A tanulmány szerint ha hidegvízzel mossuk a törülközőt, majd az arcunkat ezzel töröljük, akkor több coli lesz az arcunkon, mintha fejünket a WC-kagylóba dugtuk volna.

Egyébként ha nem betegszünk meg, akkor valószínűleg nincs probléma, mert a saját baktériumait a szervezet általában megszokja, még olyan rosszhangzású baktériumok esetén is, mint az E coli. Ha azonban vendégeket fogadunk, akkor érdemes forró vízben kimosni a törölközőket. A tanulmány azt javasolja, hogy érdemes magas hőfokon szárítani a ruháinkat, és ha erre nincs mód, akkor napfényen is száríthatóak a ruhák, mert az is alkalmas megülni a baktériumokat. Két mosás között pedig érdemes kimosni a mosógépet is.