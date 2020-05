Ezt is átírta a koronavírus Magyarországon: rengeteg lakásvásárló sétál a csapdába

Bár a vírus még jó ideig velünk lesz, az élet nem áll meg: sokan éppen most nyitnak tiszta lapot, és költöznek be új otthonukba. Átcuccolni alapból is nyűgös, de a koronavírus még rétesz egy lapáttal. Szakértők foglalták össze, hogy mi mindenre kell odafigyelnie annak, aki éppen dobozolás előtt áll: mutatjuk, hogyan lehet biztonságosan átköltözni a járvány idején.

Bár még mindig fennáll a vészhelyzet, a vírus nem tűnt el Magyarországról, az élet nem áll meg: bár visszaesett valamelyest a kereslet az ingatlanokra, sokan a vészterhes időkben kénytelenek összecuccolni, és átköltözni új otthonukba - mások pedig lehet, pont azért kersgélnek új ház, lakás után, mert a többhetes bezártságban ráébredtek, hogy nem pont úgy élnek, ahogy szeretnének. A végkifejlet általában örömteli, hiszen egy új fejezet nyílik az életben, de a dobozolás, cipekedés nyűgjére most még a koronavírus is rátett egy lapáttal. A HuffPost most szakértőkkel vette végig, hogy mire kell különösen odafigyelni a vészterhes időkben.

A fertőzés kockázata a költözés közben kétféle formában jelenik meg: egyfelől a szoros közelség másokhoz - legyen szó akár hivatásos költöztetőkről, akár barátokról -, és a szennyezett felületek is veszélyesek lehetnek

- mondta Brian Davis, a SparkRental oktatási igazgatója. Felhívta a figyelmet, hogy már a lakásvásárlás előtt is körültekintőnek kell lenni, hiszen minél több helyre mész (mondjuk háznézőbe), annál nagyobb eséllyel találkozhatsz a kórokozóval is. De ez nem jelenti azt, hogy választani kell az egészség és az új otthon között, csupán pár egyszerű szabályt kell betartani.

A megtekintélt például sok ingatlanos már virtuálisan is megejti, videócseten. Így már lehet szűkíteni a kört, és csak azokat az ingatlanokat megnézni, amik tényleg érdekelnek. Karen Feldman, a Triplemint ingatlanügynöke ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy érdemes kerülnie a tömegközlekeést annak, aki ingatlannézőbe indul:

Amikor pedig eljutunk a lakásig, akkor azt szoktam javasolni az ügyfeleknek, hogy ne egyszerre mejünk fel a lifttel, vagy valamelyikünk lépcsőzzön, hogy tudjuk tartani a védőtávolságot

- mondta az ingatlanos, aki maszkot, gumikesztyűt is visel, ha megmutat valakinek egy ingatlant, és a kézfertőtlenítő használatát is igen erősen ajánlja az ügyfeleknek.

Szabad-e profikkal költöztetni?

Mike Glanz, a Hire a Helper alapítója is arról beszélt a lapnak, hogy nőhet a fertőzés kockázata, ha költöztetőket bérelne fel az ember. Azonban a szakember szerint a cégek is reagáltak már a vírushelyzetre, a munkatársak is ügyelnek a szabályok betartására. Emellett, ha egy brigád jön költöztetni, akkor az ügyfélnek nem is muszáj résztvennie a munkafolyamatban, kellő távolságból is ellenőrizheti a dolgokat.

Minimális a kockázat, és a profik gyorsabban, szakszerűen gondoskodnak az össze bútorról, dobozról

- mondta. Ám attól függetlenül, hogy profikkal, vagy ismerősökkel költözöl, van pár alapvetés, amit mindenképp be kell tartani:

Mindenki viseljen maszkot, aki részt vesz a munkában. Bár 100 százalékos védelmet nem nyújt, de valamelyest megakadályozza, hogy a kórokozó terjedjen, és a bútorokra, dobozokra sem köhög, tüsszög senki.

Csak új dobozokat használj: a koronavírus akár 24 órán keresztül is életben marad a kartonpapíron, ezért fontos, hogy most ne gyűjtögess kidobandó kartondobozokat a raktárakból, boltokból. Kicsivel többe kerül, de inkább vegyél újakat. Igaz, azokat is boltban árulják, de vélhetően kevesebb kézen mentek keresztül.

Minden dobozt jól zárj le: a szakemberek azt is javasolják, hogy a dobozokat jó előre töltsd meg cuccokkal, és utána minden rést ragassz le. Így kevesebb az esélye, hogy a csomagba is bejusson a kórokozó.

Emellett Glanz azt is javasolja, hogy ha költöztetőket bérelsz, akkor jó előre egyeztesd le velük, hogy ők milyen óvintézkedéseket tesznek, arról is meg kell győződni, hogy mindenki egészséges-e.

A kicsomagolással óvatosan: amit lehet, pihentess egy napig a dobozban, hogy ha be is jutott a vírus a csomagba, akkor is biztosan elpusztuljon. A legszükségesebbeket csomagold el külön, és érkezés után fertőtlenítsd le azokat.



Ha furgont, teherautót bérelsz, azt is érdemes rendszeresen fertőtleníteni: kiváltképpen a kilincseket, fogantyúkat, a biztonsági öveket, a kormányt. Egyszóval mindent, amihez hozzáérhet valaki. Hiszen nem tudni, ki használta utoljára a járművet.

Címlapkép: Getty Images