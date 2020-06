Ennek sokan fognak örülni: komoly fejlesztést jelentett be a Vodafone

A Vodafone Magyarország idén is folytatja az 5G hálózati lefedettségének a bővítését: Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a bázisállomások 5G fejlesztése. Ezzel a Vodafone 5G állomásainak száma országosan közel 300-ra nő, melynek köszönhetően már több százezren tapasztalhatják meg az újgenerációs mobilhálózat képességeit. A szolgáltató ezzel újabb jelentős lépést tesz annak érdekében, hogy Magyarország a digitális Európa élvonalába tartozzon.

2020 áprilisában a Vodafone Magyarország további frekvenciákat szerzett 5G mobilszolgáltatásai számára az NMHH által lebonyolított frekvencia aukción. Az újonnan megszerzett frekvenciasávokkal, amelyek alkalmasak a sebesség, a kapacitás és a lefedettség növelésére, a szolgáltató jó helyzetbe került ahhoz, hogy tömegesen biztosíthassa a hazai vállalkozásoknak és a lakosságnak a legújabb technológia által nyújtott lehetőségeket.

Az 5G hálózat fejlesztése és kiépítése idén is folytatódik: a szolgáltató 5G technológiát biztosít Budapesten és környékén, nagyobb megyeszékhelyeken illetve a Balaton körül is. A mostani fejlesztésben az alábbi megyeszékhelyek érintettek, az állomások jellemzően a belváros frekventált részein, illetve egyetemek környékén helyezkednek majd el:

Miskolc

Győr

Debrecen

Székesfehérvár

Pécs

Szeged

Eger

Az 5G fejlesztések nagy részét Budapesten és környékén, több országos jelentőségű intézményben végzik az év során. A hálózatfejlesztések a nyári szezon közeledtével a balatoni régióban is elkezdődnek, a szolgáltató a tó körül teljes egészében bővíti 4G hálózati kapacitásait, illetve a Balaton két "fővárosában" elindul az 5G szolgáltatás. Balatonfüreden és Siófokon várhatóan nyár második felére lesz elérhető a szupergyors sebességű mobilhálózat az ügyfelek számára.

A Vodafone Magyarországnak kiemelten fontos a balatoni régió, az utóbbi években folyamatosan fejlesztettük hálózatunkat a térségben, melynek köszönhetően a tó mentén mindenhol elérhetővé vált 4G+ szolgáltatásunk. A balatoni régió és a Vodafone közös története most tovább folytatódik, hiszen ismét fejlesztjük a 4G kapacitásokat és várhatóan augusztustól már Balatonfüreden és Siófokon is elérhetővé válnak az 5G kínálta lehetőségek, ezzel is segítve a belföldi turizmus élénkülését és a helyi vállalkozások működését

- mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának alelnöke.