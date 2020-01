A gányság netovábbja: ennyit ér valójában egy 40 milliós, új lakás Zuglóban

Továbbra is nőnek a lakásárak Magyarországon, és ennek még egyáltalán nem látni a végét. A legbrutálisabb költségekkel persze Budapesten találkozhat az ember, és bár nagyok a különbségek az ország egyes részeiben, azért máshol is igencsak fel kell kötnie a gatyáját az embernek, ha egy új építésű lakásra pályázik. Na, de a kulcsok átadásakor vajon mit kap ténylegesen a vásárló? Meglepő, de egy zsírúj, 40-45 milliós lakásban is olyan hibákkal találja magát szembe az ember, amit elsőre senki nem hinne el, ha azt nem a saját szemével látná.

Az ingatlanpiac dinamikus bővülése minden bizonnyal alábbhagy idén, de az áremelkedés még nem ér véget. Ahogy korábban a Pénzcentrumon beszámoltunk róla, friss adatok szerint egyelőre töretlen az ingatlanár növekedés a hazai piacon, tavaly az első három negyedévben országosan 14 százalékos drágulás volt látható az előző év azonos időszakához képest.

Az ország különböző területei között persze elég nagy különbségek mutatkoznak ezen a téren. Van olyan megye például, ahol az árak harmadukkal emelkedtek egy év alatt, néhol viszont 10 százalékkal sem. Persze az senkinek nem lehet meglepetés, hogy jelenleg a legdrágább négyzetméterárak Magyarországon, Budapesten találhatók.

A HelloVidék legfrissebb elemzése szerint a használt lakás átalagos (!) négyzetméterára a fővárosban családi ház, sorház esetén 450 000 forint, többlakásos társasház esetén 636 000 forint, lakótelepen pedig 508 000 forint. Persze az új lakások négyzetméterára ezeknél átlagosan is jóval borsosabb, 666 000 forint. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy 50 négyzetméteres új lakás ára Budapesten átlagosan 33 300 000 forint, de ez nagyjából csak a jéghegy csúcsa. Ennél nagyjából csak drágábban lehet vásárolni.

De vajon mit kap az ember a hajmeresztő lakásárakért cserébe? Hát nem sok jót, vagy legalábbis nem minden esetben azt, amit elvárna a pénzéért...

A 40 milliós gány

A youtube-os Unfield a napokban egy olyan videót töltött fel csatornájára, melyben egy ismerőse által vásárolt zuglói, 40-45 millió forintos, új építésű lakást mutat be, melynek az átadása is csúszott egy évet, de emellett még számos gond is akadt vele:

szép egy lakás ez, de olyan hibái vannak, amiket nem lehet hova tenni ennyi pénzért

- foglalta össze egy mondatban a videó készítője a hibákat látva, melyek többek között a következők voltak:

bejárati ajtó, mozog a kilincs, hiányzik belőle 1-2 csavar

a teljesen új bejárati ajtó alul szorul

kijár a fürdőszobai szekrény lába, össze van firkálva a teljesen új csempe

a zuhanyzó alja nincs rendesen vízzárózva, első tusolásnál ömlött a víz a csap alá

elől hagyott kábelek elvezetés nélkül

lábnyomos, karcolásokkal teli párkány, sérült falrész

a fal és a beépített szekrény közé ragadt, kiszedhetetlen sniccer

Azt persze a videó kapcsán fontos kiemelni, és ezt a videó készítője is hangsúlyozta, hogy nem általánosságban a szakemberek ellen irányult az egész, hanem csupán azok ellen, akik minősíthetetlen munkát is simán kiadnak a kezükből, mondván: "Jól van ez így!". És akkor maga a videó:

