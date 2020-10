5 gyönyörű sziget a Duna vidéki szakaszán: van, amelyiken fillérekért vehetsz nyaralót

Úri villa, legelő, gyümölcsös, horror-erdő és egy szeretett színművész kedvenc helye - folytatjuk azoknak a dunai szigeteknek a bemutatását, ahol nyaralót lehet venni, elvégre a Duna nem csak a fővárost szeli ketté!

Mivel sokan szerettétek az előző cikkünket a Budapest környéki szigetekről, most nézzünk körül országos kitekintésben! Főleg, hogy a járvánnyal járó home office kapcsán annyira elkezdtünk mindenféle épületet otthoni munkára használni, hogy mindenhol jelentősen emelkedtek a nyaralók árai, így érdemes minden lehetőséget számba venni.

Ahogyan előző cikkünkben Ditróy Gergely, a Portfolio ingatlanpiaci szakértője elmondta: aki ezek után szigeten szeretne ingatlant venni, azoknak az ár mellett fontos odafigyelni a körülményekre, mint a megközelíthetőség vagy a közművesítés, illetve a jogszabályi háttérre is. Az egyes települések beépíthetőségi, településvédelmi szabályai ugyanis eltérő mozgásteret hagynak az építkezni, felújítani vágyóknak.

Noha a főváros környékén sűrűn következnek egymás után a lakható szigetek, országszerte a kilencezer dunai földnyúlvány közt könnyen csak névtelen, számokkal ellátott, leginkább csak erdőket tartalmazó, esetleg komoly természetvédelmi védelem alatt álló területeket találunk. Most mégis következzen egy válogatás olyan dunai szigetekről a vidéki Magyarországon, ahol telket vagy nyaralót lehet venni, ha el akarnánk vonulni a világ zaja elől!

Prímás-sziget

A Duna esztergomi szakaszán lévő, a 19. századi feltöltéséig két külön szigetből álló terület északi, beépített részén sportcsarnok, általános iskola, könyvtár és termálfürdő is működik. A déli rész közben zöldterület maradt, gazdag itt a növény- és rovarállomány, a keleti parton pedig jachtkikötők sorakoznak. Pillanatnyilag eladó épületet nem találtunk itt, bár néhány éve egy nagyon impozáns úri villa kelt el itt egy híján százmillióért. Egy mára szintén elkelt itteni ház pedig egyszerre hívta fel magára a figyelmet kertjének meglepő 1780 négyzetméteres méretével és a benne működő termálvíz-forrással.

Szürkő-sziget



A Szigetmonostorhoz tartozó helyet egy szakblog azzal ajánlja, hogy kellemes és nyugalmas, de a szomszédos őserdővel benőtt szellemházakban akár horrorfilmet is lehetne forgatni. A területen a szovjetek tank-összeszerelő üzemet is működtettek, később egy víkendházakat építő szabómester jótékonyságának köszönhetően mások mellett a közelmúltban elhunyt színművésznek, Szilágyi Istvánnak is volt itt telke telke. Ingatlanhirdetési portálokon most is találhatunk eladó ingatlant; például egy 540 négyzetméteres telken álló 62 négyzetméteres nyaralót az már 5,2 millió forintért meg lehet itt vásárolni.

Sólyom-sziget



A nagymarosi terület a Google automatikus túlbuzgósága ellenére sem keverendő össze az előző sorozatunkban már bemutatott ráckevei Somlyó-szigettel. A Sólyom-szigeten hét éve fakivágások és a terület szemétlerakóként való használata borzolta a kedélyeket. Egyébként pedig volt már ez a hely elég sok minden: iszapbánya, forgatási helyszín, szántó és legelő is. A Dunakanyarban végzett munkák során hamar lényegében a part részévé vált a földnyúlvány, mellette a parti zátonyban pedig kialakult a később a Kismarosi-sziget. Jelenleg egyetlen futó hirdetést találtunk errefelé: az üdülőtelepen egy 8 ezer négyzetméteres parkosított telken egy, a 19. században épült luxusingatlant kínálnak 350 millió forintért.

Pandúr-sziget



A bajai Duna-kanyarnál a feltöltődések növelik, a Szeremlei-kanyarban a folyó bontja a szigetet, így annak mai napig változik a területe. A huszadik században le is vált róla a Kádár-sziget, igaz, a két szigetet elválasztó folyószakasz egyre gyakrabban szárad ki, a két rész lassan újraegyesül. A terület nagy részén erdő- és vadgazdálkodást végeznek, míg az északi végén üdülőterület működik és növényeket is termesztenek. Éppen aktuális ingatlanos hirdetést itt nem találtunk, de évekkel korábbról pár üzlet nyomait megőrizte az internet. Négy éve egy 2002-ben épült, de azóta felújított üdülőt 16 millióért kínáltak eladásra, egy négyszobás családi házon pedig 26 és félmillióért igyekeztek túladni, ez a hirdetés tavaly került le az egyik közvetítő portálról.

Veránka-sziget

Érsekcsanádnál a Duna parton található a Rezéti-Duna által körülölelt Veránka-sziget, Az 1345 hektáros terület jelentős része, 612 hektár fokozottan védett. A madártávlatból egy pillangó fél szárnyára emlékeztető hely tavaly Baja vagyongazdálkodásába került be. Azóta a szigeten az önkormányzat működtet szállodát, de a tavalyi átvételkor arról beszéltek: szabadidős- és sporttevékenységek, valamit táborok számára is ideálisnak találják a helyszínt. A szállóvendégek csalogatása mellett azonban találtunk itt két évvel ez előttről egy 2500 négyzetméteres, körbekerített telket egy bontásra szoruló kis épülettel, ahol irányárként 5 és félmilliót adtak meg.

Bónusz: Szentendrei-sziget

A kisebb szigetek mellett azért egy nagyobbat is hoztunk, a számos települést magában foglaló szigeten 2 és fél ezren laknak, jóval kiépítettebb az úthálózat és jelentősebb az itteni épületek sora. Vannak itt szántóföldek, gyümölcsösök és szőlősök is, de legnagyobb jelentőségét az adja, hogy itt található Budapest és a közeli települések legfőbb ivóvízbázisa. A skála itt igen széles ingatlanvásárlási lehetőségek terén: a mintegy 17 milliós 45 négyzetméterestől egészen a közel százmilliós hatszobás családi házig bezárólag.

