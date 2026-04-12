Stormy river and flood after very heavy rains and heavy storms.
Sáros eső, sivatagi por érkezik hétfőn: ez nem az az igazi tavaszias idő

2026. április 12. 16:44

Egy Földközi-tenger felett örvénylő ciklon hatására jelentős mennyiségű szaharai por érkezik hazánk fölé. A jelenség sáros esőt, szűrt napsütést és a szálló por koncentrációjának növekedését hozza magával. A melegedő időjárás miatt ugyanakkor az éjszakai fagyok is megszűnnek.

Hazánktól délnyugatra egy kiterjedt légörvény alakult ki. Ez hatalmas mennyiségű, finom szemcséjű homokot emel a magasba az afrikai Szaharából, majd az északabbra fekvő területek felé szállítja. A masszív, porral telített felhőrendszer rendkívül magasra nyúlik, a tetején a hőmérséklet helyenként a mínusz 70 Celsius-fokot is eléri - erről a HungaroMet írt Facebook-oldalán.

A légkörbe kerülő sivatagi por miatt a napokban vastagabb felhőzetre és szűrt napsütésre kell számítanunk, egyes területeken pedig sáros eső is hullhat. A por koncentrációja várhatóan jövő szerdán éri el a maximumot hazánk felett. Ekkor a felszín közelében is megemelkedhet a finom szálló por (PM2,5) mennyisége, amely belélegezve egészen a tüdő mélyéig képes lejutni.

Ezzel a folyamattal párhuzamosan a délkeleti és keleti szél melegebb légtömegeket sodor fölénk, kiszorítva a korábbi hideg, száraz levegőt. Ennek köszönhetően keddtől várhatóan megszűnnek az éjszakai fagyok, és a nappali felmelegedés egyre erőteljesebb lesz. A vastag, porral telített felhőzet ugyanakkor tartogathat meglepetéseket. A lebegő részecskék ugyanis jelentősen tompítják a napsugárzás erejét, ami némiképp visszafoghatja a napi csúcshőmérsékleteket - adta hírül a HungaroMet.

 
#otthon #szél #időjárás #tavasz #fagy #afrika #levegőminőség #légszennyezés #hungaromet #ciklon #időjárás-előrejelzés

