A siófoki mérések alapján 14 centiméterre hízott a jég a partközelben, míg 150-200 méterre a parttól már csak 8-9 centiméteres.
Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok
A meteorológiai szolgálat friss prognózisa szerint a következő napokban a köd és a felhőzet szempontjából javuló tendenciát mutat az időjárás, miközben a fagyos levegő országszerte megmarad. A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet
A HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint a napokban tapasztalható sűrű köd és zúzmarás felhőzet fokozatosan feloszlik, így az ország több térségében is kisüthet a nap. A hideg idő azonban változatlanul kitart, és helyenként gyenge havazásra, valamint erősödő szélre is számítani kell.
Kedden az Alföldön, Budapest térségében, valamint a Dunántúl keleti felén továbbra is tartósan felhős maradhat az ég. Az ország többi részén ezzel szemben derültebb idő várható. Jelentősebb csapadék nem valószínű, legfeljebb a felhős, ködös területeken fordulhat elő gyenge havazás vagy ónos szitálás.
A légmozgás az északnyugati országrészben időnként élénk, helyenként erős lökésekkel kísért délkeleti szélben nyilvánulhat meg, máshol többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet napközben általában -7 és +1 Celsius-fok között alakul, estére és éjszakára pedig -13 és -5 fok közé csökken.
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria
Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.
Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Rendkívüli áramszünet rengeteg magyar településen: most közölte a Katasztrófavédelem, vasárnap estétől extrém hideg várható
Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.
Itt tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen egy másik gazdasági ligába csöppent volna.
Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.
Nemzetközi szállodaláncok és luxusmárkák özönlenek az országba, ez befolyásolni fogja az árakat.
A hétvégén véget ér az enyhe időjárás Magyarországon: kelet felől markáns lehűlés érkezik.
A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást az időjárás miatt.
A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vagyonkezelésébe kerül első körben a hévízi és a debreceni reptér, később a HungaroControl is.
Kora délután többnyire –2 és +3 fok között lesz a hőmérséklet, de délnyugaton helyenként ennél jóval enyhébb idő is előfordulhat.