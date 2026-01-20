Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok

A meteorológiai szolgálat friss prognózisa szerint a következő napokban a köd és a felhőzet szempontjából javuló tendenciát mutat az időjárás, miközben a fagyos levegő országszerte megmarad. A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet

A HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint a napokban tapasztalható sűrű köd és zúzmarás felhőzet fokozatosan feloszlik, így az ország több térségében is kisüthet a nap. A hideg idő azonban változatlanul kitart, és helyenként gyenge havazásra, valamint erősödő szélre is számítani kell.

Kedden az Alföldön, Budapest térségében, valamint a Dunántúl keleti felén továbbra is tartósan felhős maradhat az ég. Az ország többi részén ezzel szemben derültebb idő várható. Jelentősebb csapadék nem valószínű, legfeljebb a felhős, ködös területeken fordulhat elő gyenge havazás vagy ónos szitálás.

A légmozgás az északnyugati országrészben időnként élénk, helyenként erős lökésekkel kísért délkeleti szélben nyilvánulhat meg, máshol többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet napközben általában -7 és +1 Celsius-fok között alakul, estére és éjszakára pedig -13 és -5 fok közé csökken.