2026. január 20. kedd Fábián, Sebestyén
-7 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idősebb házaspár rokoni sapkában, akik együtt élvezik a szabadtéri fürdőkádat és koccintanak a poharakkal a teraszon egy hideg téli napon.
Utazás

Ónos szitálás, brutál szél, mínusz 13 fokos hideg vár ránk: semmi jót nem tarttogatnak a következő napok

Pénzcentrum
2026. január 20. 07:03

A meteorológiai szolgálat friss prognózisa szerint a következő napokban a köd és a felhőzet szempontjából javuló tendenciát mutat az időjárás, miközben a fagyos levegő országszerte megmarad. A nappali hőmérséklet -7 és +1 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig helyenként -13 fokig is süllyedhet a hőmérséklet 

A HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint a napokban tapasztalható sűrű köd és zúzmarás felhőzet fokozatosan feloszlik, így az ország több térségében is kisüthet a nap. A hideg idő azonban változatlanul kitart, és helyenként gyenge havazásra, valamint erősödő szélre is számítani kell.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kedden az Alföldön, Budapest térségében, valamint a Dunántúl keleti felén továbbra is tartósan felhős maradhat az ég. Az ország többi részén ezzel szemben derültebb idő várható. Jelentősebb csapadék nem valószínű, legfeljebb a felhős, ködös területeken fordulhat elő gyenge havazás vagy ónos szitálás.

A légmozgás az északnyugati országrészben időnként élénk, helyenként erős lökésekkel kísért délkeleti szélben nyilvánulhat meg, máshol többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet napközben általában -7 és +1 Celsius-fok között alakul, estére és éjszakára pedig -13 és -5 fok közé csökken.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #szél #időjárás #hőmérséklet #fagy #ónos eső #hideg #köd #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:01
07:45
07:40
07:33
07:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 20.
Hatalmas gazdasági lehetőség rejlik ebben a dologban: amelyik ország időben belevág, durván meggazdagodhat
2026. január 19.
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
2026. január 19.
Egekben az arany ára: érdemes 2026-ban is aranyba rakni a pénzünket, kaszálhatunk a nemesfémmel?
2026. január 19.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
2026. január 19.
Durván megdrágul a nyaralás a magyaroknak 2026-ban: ezekkel a pluszköltségekkel feltétlenül számolj
NAPTÁR
Tovább
2026. január 20. kedd
Fábián, Sebestyén
4. hét
Január 20.
A pingvin-tudatosság napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
1 hete
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
3
1 napja
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
4
4 napja
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén
5
7 napja
Most érkezett! Lángol egy kamion Budapest közelében, az egész utat lezárták
PÉNZÜGYI KISOKOS
EBKM - Egységesített betéti kamatláb mutató
EBKM, azaz Egységesített Betéti Kamatláb Mutató. A betét tényleges éves hozamát jelző mutató, amelyet minden bank köteles azonos elvek szerint kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves hozamai. Részleteit a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet írja elő. A bankok különböző betéteinek hozamát az EBKM mutató segítségével tudjuk összehasonlítani, évesített formája miatt bármilyen futamidejű betétek esetén megtehetjük ezt. A mutató kiszámításakor csak a ténylegesen kifizetendő összegeket veheti figyelembe a hitelintézet a költségekkel csökkentve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 07:40
Ki akarták rabolni az egyik vidéki Lidl-t: videón, ahogy a pénztárost fenyegeti egy férfi a kasszáknál
Pénzcentrum  |  2026. január 20. 07:05
Végre itt van, amire sokan vártak: este visszatér a BL, itt vannak a játéknap meccsei
Agrárszektor  |  2026. január 20. 07:01
Lecsaptak a madárcsempész férfira itthon: durva, hogy bukott le