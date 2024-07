Rengeteg magyar utazik a spanyol Balatonra: 30 millióért már nyaralót is vehetnek a tengernél

Festői városkák, hófehér homok, bougainvilleákkal pompázó utcák, hegyes-dombos, gyönyörű táj. Egyre több magyar választja a spanyolországi Costa Blancát, de nemcsak egy rövid nyaralás idejére. „Costa Blanca az Alicante és Valencia közötti nagyjából 200 kilométer hosszú partszakaszt jelöli. Korábban a régió volt a madridiak és a valenciaiak Balatonja” – fogalmaz a térségben működő Molino Villas tulajdonos-ügyvezetője.

„Minden tengerparti településnek megvan a maga egyedisége, bája. Itt mindenki megtalálhatja azt, amit keres, akár, ha kicsit autentikusabb spanyol hangulatra, pörgősebb, bulis helyekre, akár, ha elcsendesedni vágyik, vagy a természet közelsége a fontosabb számára” – hangsúlyozza Bene Kata.

A szakértő hozzátette, hogy mostanra sok régebbi, korábban az idősebb korosztály által használt ingaltan eladóvá vált a környéken, valamint megváltoztak a spanyolok utazási szokásai. A térséget ugyanakkor egyre több külföldi fedezi fel, például a hollandok igazi kedvence lett, de magyarok is nagy számban érkeznek. „A magyarok körében azért is lett népszerű a terület, mert más spanyol régiókhoz képest jóval könnyebben megközelíthető. Ide akár autóval is el lehet jönni, és szinte egész évben, minden nap érkezik repülőjárat Budapestről Alicante-ba vagy Valenciába” – mondja Bene Kata.

Nagyon sokan azzal keresnek meg, hogy biztosabbnak éreznék, ha euróban tartanák a pénzüket, befektetéseiket, így inkább eladják magyarországi lakásukat és itt vásárolnának ingatlant, vagy ingatlanokat. A sokkal kedvezőbb inflációs környezet és a magasabb nyereség a cél az érdeklődők számára és Costa Blanca ingatlanpiaca pontosan erről híres. Spanyolország Európán belül is az egyik legalacsonyabb inflációs sávban mozog, Costa Blanca ingatlanpiaca pedig a fejlődésnek köszönhetően magas hozamokat garantál. Ez így együtt ígéretes befektetési környezet és akkor még nem is beszéltünk a táj és a tenger szépségeiről, az életminőségről… Ügyfeleink számára általában nem a kiköltözés a cél, hanem egy biztosabb anyagi háttér megteremtése. Túlnyomó részt rövidtávú, tehát a nyári szezonra alapozott kiadásra vásárolnak ügyfeleink ingatlant Costa Blancán, amikor a megnövekedett idegenforgalom miatt magas bevételeket termelnek ezek a befektetések. Az év többi részében, abban a néhány hétben amikor amúgy is nyaralnának, itt is hosszabb-rövidebb időt eltöltenek a tulajdonosok, kihasználva az örök napsütést. Vagy, ha éppen szabad az apartmanjuk, felülnek egy repülőre és jönnek. Ma már nagyon egyszerűen és olcsón lehet ezeket az utazásokat tervezni és megvalósítani

- mondta el a szakértő.

Az országúti kerékpárosok paradicsoma

„Costa Blancán bizonyos esetekben, elhelyezkedéstől, régiótól függően eltérhetnek az ingatlanárak a magyarországiaktól, de a hozamok nagyobbak és nem csak a nyári hónapokra korlátozódik a szezon” – hangsúlyozza az ingatlanszakértő.

„A téli hónapokban a térség nagyon közkedvelt a roadbike-osok, profi kerékpárversenyzők körében, a nagy nemzetközi csapatok is idejárnak tréningezni, mert mindig kellemes az időjárás, optimálisak a természeti adottságok ehhez a sporthoz is. Nincs elviselhetetlen hőség, nincs nagyon hideg, keveset esik. Az utak kiválóak, a magas hegyek pedig hasznosak az edzésekhez, túrákhoz. Léteznek úgynevezett 12 hónapos városok, amelyek télen-nyáron népszerűek, de a szezonnak szinte az egész térségben része a november-decemberi időszak is. A klasszikus nyaralási időszak pedig májustól egészen október elejéig tart, húsvéttól pedig teltház van” – mondja Bene Kata.

„Füred, Tihany vagy Siófok”

Egyre több az ingatlanberuházás a környéken, de használt, klasszikus spanyol lakások, házak között is lehet válogatni. A piac folyamatosan mozog, megújul, fejlődik. „Határvonalat kell húzni az északi és a déli területek árai között. Ha maradunk a balatoni párhuzamnál, mondhatjuk, hogy észak Füred és Tihany, a déli rész pedig inkább Siófok, vagy a Tisza-tó. Szeretném, ha nem csak Benidorm, Villajoyosa és Torrevieja élne a magyarok fejében, mint a térség elsőszámú nyaralóhelyei, igyekszem az érdeklődőkkel megismertetni a térség rejtett kincseit. Biztonságos befektetést és ténylegesen a pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas környezetet ajánlunk ügyfeleinknek. A portfóliónk 95 %-a ebből a kategóriából áll" - mondta a szakértő.

Az érdeklődők az északi térségben 200 ezer, a déli településeken pedig akár már 80 ezer euró tőkével is gondolkodhatnak ingatlanbefektetésben. Bene Kata hozzátette, hogy csak akkor érdemes a konkrét ajánlatok között szétnézni, ha valóban megszületett a döntés az ingatlanvásárlásról, mert a legjobb lehetőségekre hamar lecsapnak a vásárlók.