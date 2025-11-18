2025. november 18. kedd Jenő
Debrecen, 2025. szeptember 1.Az Otthon Start Programot hirdetõ plakátok a program indulása napján Debrecenben 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program cél
Otthon

Felrobbant a lakáspiac: az Otthon Start rekordot döntött a hazai nagybanknál, kígyóznak a sorok

Pénzcentrum
2025. november 18. 10:59

Az Erste adatai szerint az Otthon Start hatására erősen megugrott a lakáshitelezés. A banknál szeptemberről októberre csaknem két és félszeresére nőtt az új lakáshitelek volumene. A hitelfelvevők 60 százaléka 35 év alatti, az átlagos hitelösszeg pedig közel 36 millió forint. Minden negyedik szerződés mellé további hitel vagy állami támogatás is társult. A Babaváró a leggyakoribb kiegészítés.

A program elsősorban a felsőfokú végzettségű, magasabb jövedelmű ügyfeleket mozgatta meg. Az első két hónap számai alapján az ügyfelek 68 százaléka diplomás és 60 százalék nettó félmillió forintnál magasabb jövedelemmel rendelkezik. A szerződések 90 százaléka használt lakás vásárlásához kapcsolódik. A kölcsönök negyedét 10 százalékos önerővel vették fel. Az ügyletek felében bevontak adóstársat, jellemzően a házastársat.

Harmati László, az Erste vezérigazgató-helyettese szerint az Otthon Start már az első hónapokban felpörgette a lakáshitelezést. A bank az év első kilenc hónapjában 30 százalékkal több új lakáshitelt folyósított, mint egy évvel korábban. A támogatott konstrukció októbertől már a folyósításokban is látszik. A banknál az új lakáshitelek 70 százaléka már otthon startos.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Ersténél szeptember óta érhető el az Otthon Start Lakáshitel. Mint írták, a minimális összeg 4 millió forint, a maximális 50 millió forint. A futamidő 5 és 25 év között választható, a kamat végig fix 3 százalék és legalább 10 százalék önerő szükséges.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
 

#hitel #otthon #lakáshitel #lakásbiztosítás #ingatlan #bank #lakáspiac #erste #használt lakás #erste bank #babaváró #csok plusz #vezérigazgató #otthon start

