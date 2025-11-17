Kiadták a riasztást: majdnem az egész ország elázik, elő az ernyőkkel!

Az ország szinte egész területén citromsárga riasztás van érvényben: alig lesz olyan megye, ami nem ázik ma el.

Ma általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli és keleti országrészben süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap - erről ír előrejelzésében a met.hu.

Sokfelé várható eső, zápor, az érkező hidegfronthoz kapcsolódóan zivatarok is kialakulhatnak. Tartós, kiadós esőre északnyugaton a legnagyobb az esély. Kezdetben a délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Átmenetileg zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél.

kép: met.hu

A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi országrészben 9 és 15, máshol 16 és 22 fok között várható. Késő este többnyire 3 és 13 fok közötti értékek valószínűek.