Változékony idő várható a jövő héten: hétfőn erős széllel hidegfront érkezik, többfelé várható eső, visszaesik a hőmérséklet.
Kiadták a riasztást: majdnem az egész ország elázik, elő az ernyőkkel!
Az ország szinte egész területén citromsárga riasztás van érvényben: alig lesz olyan megye, ami nem ázik ma el.
Ma általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli és keleti országrészben süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap - erről ír előrejelzésében a met.hu.
Sokfelé várható eső, zápor, az érkező hidegfronthoz kapcsolódóan zivatarok is kialakulhatnak. Tartós, kiadós esőre északnyugaton a legnagyobb az esély. Kezdetben a délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Átmenetileg zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél.
A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi országrészben 9 és 15, máshol 16 és 22 fok között várható. Késő este többnyire 3 és 13 fok közötti értékek valószínűek.
Így készül a tökéletes, elronthatatlan sült gesztenye házilag: otthon a sütőben, air fryerben is süthető
Sokan azért nem vágnak bele, mert a hagyományos, hosszú áztatásos módszer időigényes. Szerencsére létezik gyorsabb eljárás is.
Ezek a legolcsóbb ingatlanok a fővárosban, amelyek megfelelhetnek a 3%-os Otthon Start hitel feltételeinek.
Nálatok hogy készül a töltött káposzta? Itt az erdélyi és szabolcsi recept - Töltött káposzta savanyú káposztából, a tőtike tekerése, lábatlan tyúk sütőben, kemencében
Ez az étel nem túl bonyolult, és néhány alapvető szabály betartásával biztos a siker. Mutatjuk, hogyan készül a tökéletes verzió!
Balatoni családi ház 12-17 millióért? Nem vicc, bárki megveheti: csak pár darab van, Otthon Start is felvehető rájuk
A Balaton környékén ma már milliós négyzetméterárakkal kell számolni, a tóparti települések az ország legdrágábbjai közé tartoznak. Ám nem minden „Balaton” kerül ennyibe.
Így készül a hagyományos hókifli zsírral és tejföllel - Vaníliás, lekváros, mandulás és omlós diós hókifli receptek karácsonyra
Mutatjuk, hogyan készül a hagyományos hókifli zsírral és tejföllel, ahogy a nagymama hókifli receptje diktálja!
Hankó Balázs bejelentette, hogy a csok plusz lakáshitelt a jövőben a 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik.
Lelassult ősszel az ingatlanpiaci kereslet, de csak átmenetileg. A kereslet visszaesése nem az összeomlás jele, csak lélegzetvétel.
Békebeli bejgli receptek: így készül a mákos bejgli és a diós bejgli, illetve a gesztenyés bejgli töltelék. Mutatjuk, mitől lesz puha a bejgli tészta nagyanyáink...
A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.
Ennek a fele sem tréfa: ezek a külföldiek verik fel durván a budapesti lakásárakat - mi marad így a kisebb pénzű magyaroknak?
A KSH adatai szerint 2024-ben több mint öt százalékkal nőtt a külföldi lakásvásárlók száma Magyarországon.
Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint
Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkoznak.
Légkondi teszt 2025 telén: ez az igazi válasz a dráguló gázra - rengeteg berendezést kipróbáltak, tényleg a legdrágább a legjobb?
Egyre több háztartás fedezi fel, hogy a korszerű, inverteres berendezések nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is alkalmasak.
Fontos döntéseket jelentett be Orbán Viktor: rengeteg gyereket nevelő magyar kap plusz pénzt - van olyan díj, amit megdupláznak
Nevelőszülőket támogató intézkedéseket vezet be a kormány, jelentette be Orbán Viktor.
Októberben tovább csökkentek az albérletárak Magyarországon, igaz mindössze 1%-kal.
Egy 31 éves nő alapítványi munkatársnak adta ki magát, majd elrabolt egy csecsemőt egy VIII. kerületi otthonból.
Szigorítás az Otthon Start Programban: 10 milliós bírság lehet a vége, ha ezt a szabályt nem tartja be
Akár 10 millió forintos bírságot is kiszabhatnak lakásonként azokra a beruházókra, akik nem tartják be az Otthon Start Programban vállalt kötelezettségeiket.
A legnyilvánvalóbb helyen rejtegette mobilját egy rab a szirmabesenyői börtönben: komoly szigorítást vezet be a BVOP
Egy régi módszerrel próbált telefont csempészni a zárkába a szirmabesenyői fogvatartott, de az őrök lefülelték.
