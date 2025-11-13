Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésének részleteit.
Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint
A kormány új rendelete értelmében 2026-ban sem emelkedhetnek a lakossági fogyasztók villamosenergia rendszerhasználati díjai, annak ellenére, hogy a törvény szerint ezeket a díjakat évente felül kellene vizsgálni.
Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkozva szerda este kiadott kormányrendelet kimondja, hogy a 2026. évre vonatkozó díjmegállapítás nem eredményezheti a villamos energiáról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak növekedését.
A jogszabály már csütörtöktől hatályba lépett, és a folyamatban lévő díjmegállapításokra is vonatkozik. A rendelettel egyidejűleg a kormány hatályon kívül helyezett 12 olyan veszélyhelyzeti kormányrendeletet is, amelyeket az elmúlt három évben hoztak a villamosenergia-törvénytől való eltérésekről.
Fontos döntéseket jelentett be Orbán Viktor: rengeteg gyereket nevelő magyar kap plusz pénzt - van olyan díj, amit megdupláznak
Nevelőszülőket támogató intézkedéseket vezet be a kormány, jelentette be Orbán Viktor.
Októberben tovább csökkentek az albérletárak Magyarországon, igaz mindössze 1%-kal.
Egy 31 éves nő alapítványi munkatársnak adta ki magát, majd elrabolt egy csecsemőt egy VIII. kerületi otthonból.
Szigorítás az Otthon Start Programban: 10 milliós bírság lehet a vége, ha ezt a szabályt nem tartja be
Akár 10 millió forintos bírságot is kiszabhatnak lakásonként azokra a beruházókra, akik nem tartják be az Otthon Start Programban vállalt kötelezettségeiket.
A legnyilvánvalóbb helyen rejtegette mobilját egy rab a szirmabesenyői börtönben: komoly szigorítást vezet be a BVOP
Egy régi módszerrel próbált telefont csempészni a zárkába a szirmabesenyői fogvatartott, de az őrök lefülelték.
Decembertől csak engedéllyel költözhetnek be Jászszentandrásra az új lakók.
A HungaroMet Zrt. kedden az ország jelentős részére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt.
A hazai lakásépítés nagyban függ a szabályozási környezettől, illetve az építők és a vásárlók által igénybe vehető állami támogatásoktól.
Hány település van Magyarországon, melyik vármegyében hányan laknak? Melyek az irányítószámok Magyarországon, melyik megye milyen körzetszámmal rendelkezik?
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
2025 advent időszaka november végén veszi kezdetét. Sokan kíváncsiak, mikor lesz advent első vasárnapja, és milyen hagyományok, népszokások kapcsolódnak az ünnepi készülődéshez.
A sütőtök sütése során az első lépés, hogy alaposan megtisztítjuk felvágás előtt a héjat: ne kerülhessen a héjról később szennyeződés a kész ételre.
Az átlagos színvonalú ebtartásnak is évi több százezer forintos költségei is lehetnek, de vannak, akik ennek többszörösét is elköltik kedvenceikre.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentését követően látványos, de kétségtelenül túlfűtött érdeklődési hullám indult el az ingatlanpiacon.
A magyar ingatlankínálatnak továbbra is csak a töredékét teszik ki azok a lakások és házak, amelyek valamilyen szempontból luxusnak tekinthetők.
Váratlan számlát kaphat, akinek családi háza, nyaralója van: erre sokan nem figyelnek, keményen fizethetnek
Ha a vízmérő vagy a vezetékek elfagynak, akár több tízezer forintos kár is keletkezhet, amit a tulajdonosnak kell fizetnie.
A fejlesztések több kerületben is megvalósulhatnak, köztük a hagyományosan drágább XI. és XV. kerületben is.
Bár Budapesten továbbra is magasabb az árszint, a vidéki nagyvárosokban is egyre többet kell fizetni egy lakásért. Debrecen minden kategóriában rekorder lett.
8,5 éve nem adtak ki olyan kevés lakásra használatba vételi engedélyt Magyarországon, mint az idei harmadik negyedévben.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.