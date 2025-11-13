2025. november 13. csütörtök Szilvia
Budapest
ROVATOK
Villanyszámla részlete villanykörtével, energia téma
Otthon

Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint

Pénzcentrum
2025. november 13. 09:11

A kormány új rendelete értelmében 2026-ban sem emelkedhetnek a lakossági fogyasztók villamosenergia rendszerhasználati díjai, annak ellenére, hogy a törvény szerint ezeket a díjakat évente felül kellene vizsgálni.

Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkozva szerda este kiadott kormányrendelet kimondja, hogy a 2026. évre vonatkozó díjmegállapítás nem eredményezheti a villamos energiáról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak növekedését.

A jogszabály már csütörtöktől hatályba lépett, és a folyamatban lévő díjmegállapításokra is vonatkozik. A rendelettel egyidejűleg a kormány hatályon kívül helyezett 12 olyan veszélyhelyzeti kormányrendeletet is, amelyeket az elmúlt három évben hoztak a villamosenergia-törvénytől való eltérésekről.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #villamos #kormány #villanyszámla #díjemelés #törvény #villamosenergia #kormányrendelet #veszélyhelyzet #2026

