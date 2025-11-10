Hány település van Magyarországon? Itt a lista: körzetszámok, irányítószámok, lakosok száma

Magyarország demográfiai adatai évről évre változnak, éppen ezért fontos nyomon követnünk, hogy melyik településen hányan élnek és melyek azok az alapvető adatok, amelyekkel mindenképpen érdemes tisztában lennünk. Nézzük, hány település van Magyarországon, hány megyei jogú várost, várost, nagyközséget és községet tartunk számon és melyik településhez milyen irányítószám, körzetszám tartozik! Mekkora a magyar vármegyék, vármegyeszékhelyek lakossága, hol élnek a legtöbben, legkevesebben?

Cikkünkben ezúttal annak jártunk utána, hogyan alakulnak a körzetszámok és az irányítószámok Magyarországon 2025-ben. Amellett, hogy megtudhatod, hány település van Magyarországon, azt is eláruljuk, hogy vármegyei bontásban hol hány város és község található, illetve hogy melyik vármegyében hányan élnek. Hány fő Magyarország lakossága 2025-ben és melyek a legnépesebb településeink?

Hány település van Magyarországon?

Magyarországot összesen 19 vármegyére osztjuk, melyekben 3155 települést tartunk nyilván. A hazai települések közé

2681 község (falu);

126 nagyközség (3000 fő< falu többletjogokkal);

és 348 város tartozik.

A magyarországi városok között 25 megyei jogú város (ebből 19 vármegyeszékhely) és 1 főváros található (Magyarország fővárosát, a 23 kerületből álló Budapestet közigazgatási szempontból külön egységként, a vármegyékkel egyenrangúan kezeljük). A következő hazai városok rendelkeznek megyei szintű jogokkal 2025-ben:

Baja (nem vármegyeszékhely);

Békéscsaba;

Debrecen;

Dunaújváros (nem vármegyeszékhely);

Eger;

Esztergom;

Érd (nem vármegyeszékhely);

Győr;

Hódmezővásárhely (nem vármegyeszékhely);

Kaposvár;

Kecskemét;

Miskolc;

Nagykanizsa (nem vármegyeszékhely);

Nyíregyháza;

Pécs;

Salgótarján;

Sopron (nem vármegyeszékhely);

Szeged;

Szekszárd;

Szolnok;

Szombathely (nem vármegyeszékhely);

Tatabánya;

Veszprém;

Zalaegerszeg.

Magyarország lakossága 2025-ben

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság legfrissebb települési adatai szerint (2025. január 1-i adat)

Magyarország állandó lakossága 9 721 685 fő (5 021 213 nő és 4 700 472 férfi) – ebből 1 616 241 fő él Budapesten.

A legnépesebb budapesti kerület a 11. kerület (129 734 fő), a legkevesebben pedig a 23. kerületet (22 369 fő) lakják. A legnépesebb magyar vármegye Pest (1 359 396 fő Budapesten felül), a legkevesebben pedig Nógrád vármegyében élnek (186 863 fő). A legtöbb települést országos szinten Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében találhatjuk (393 település), legnépesebb vidéki településünk pedig Debrecen (lakossága 192 209 fő).

Magyarország vármegyéi: hol hány települést találunk?

Nézzük, hány település van Magyarországon vármegyei lebontásban, melyik vármegyének hogy nevezik a vármegyeszékhelyét és melyik településén élnek (állandó lakosság) a legtöbben!

Bács-Kiskun vármegye

125 település (ebből 20 város és 2 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Kecskemét

vármegye lakossága: 506 988 fő

legnépesebb település: Kecskemét (106 726 fő)

Baranya vármegye

324 település (ebből 13 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Pécs

vármegye lakossága: 368 041 fő

legnépesebb település: Pécs (139 039 fő)

Békés vármegye

85 település (ebből 21 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Békéscsaba

vármegye lakossága: 329 082 fő

legnépesebb település: Békéscsaba (56 150 fő)

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

393 település (ebből 28 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Miskolc

vármegye lakossága: 644 668 fő

legnépesebb település: Miskolc (147 007 fő)

Csongrád-Csanád vármegye

78 település (ebből 8 város és 2 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Szeged

vármegye lakossága: 396 015 fő

legnépesebb település: Szeged (154 614 fő)

Fejér vármegye

125 település (ebből 15 város és 2 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Székesfehérvár

vármegye lakossága: 423 755 fő

legnépesebb település: Székesfehérvár (91 507 fő)

Győr-Moson-Sopron vármegye

197 település (ebből 10 város és 2 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Győr

vármegye lakossága: 465 934 fő

legnépesebb település: Győr (120 121 fő)

Hajdú-Bihar vármegye

108 település (ebből 20 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Debrecen

vármegye lakossága: 529 761 fő

legnépesebb település: Debrecen (192 209 fő)

Heves vármegye

128 település (ebből 10 város és 1 vármegyeszékhely)

vármegyeszékhely: Eger

vármegye lakossága: 290 838 fő

legnépesebb település: Eger (48 933 fő)

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

90 település (21 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Szolnok

vármegye lakossága: 363 751 fő

legnépesebb település: Szolnok (65 255 fő)

Komárom-Esztergom vármegye

82 település (ebből 10 város és 2 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Tatabánya

vármegye lakossága: 302 080 fő

legnépesebb település: Tatabánya (64 724 fő)

Nógrád vármegye

140 település (ebből 5 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Salgótarján

vármegye lakossága: 186 863 fő

legnépesebb település: Salgótarján (31 860 fő)

Pest vármegye

198 település (ebből 54 város, 1 vármegyei jogú város + Budapest, a főváros)

vármegyeszékhely: Budapest

vármegye lakossága (Budapest nélkül): 1 359 396 fő

legnépesebb település (Budapest után): Érd (73 054 fő)

Somogy vármegye

251 település (ebből 15 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Kaposvár

vármegye lakossága: 307 503 fő

legnépesebb település: Kaposvár (59 053 fő)

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

242 település (ebből 28 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Nyíregyháza

vármegye lakossága: 556 618 fő

legnépesebb település: Nyíregyháza (116 116 fő)

Tolna vármegye

113 település (ebből 10 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Szekszárd

vármegye lakossága: 213 625 fő

legnépesebb település: Szekszárd (29 663 fő)

Vas vármegye

225 település (ebből 12 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Szombathely

vármegye lakossága: 248 196 fő

legnépesebb település: Szombathely (73 808 fő)

Veszprém vármegye

242 település (ebből 14 város és 1 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Veszprém

vármegye lakossága: 340 883 fő

legnépesebb település: Veszprém (51 728 fő)

Zala vármegye

266 település (ebből 8 város és 2 vármegyei jogú város)

vármegyeszékhely: Zalaegerszeg

vármegye lakossága: 270 819 fő

legnépesebb település: Zalaegerszeg (53 675 fő)

Körzetszámok és irányítószámok Magyarországon

Magyarországon minden településnek, a legkisebb falvakat is beleértve saját irányítószáma van – ez egy azonosító kód, amelyet a posta használ a küldemények célállomás szerinti csoportosítására. Az irányítószámok Magyarországon ebben a táblázatban találhatók vármegyei lebontásban. Az irányítószám nem összetévesztendő a körzetszámmal – utóbbi egy településhez vagy egy terület földrajzi helyéhez kapcsolódó számkód, ami a hívott telefonszámok földrajzi elhelyezkedését jelöli (ez a +36 utáni számkód). A következő körzetszámokat érdemes ismernünk: