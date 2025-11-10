2025. november 10. hétfő Réka
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Flying, Summer, Sunset, city, drone view
Otthon

Hány település van Magyarországon? Itt a lista: körzetszámok, irányítószámok, lakosok száma

Pénzcentrum
2025. november 10. 21:29

Magyarország demográfiai adatai évről évre változnak, éppen ezért fontos nyomon követnünk, hogy melyik településen hányan élnek és melyek azok az alapvető adatok, amelyekkel mindenképpen érdemes tisztában lennünk. Nézzük, hány település van Magyarországon, hány megyei jogú várost, várost, nagyközséget és községet tartunk számon és melyik településhez milyen irányítószám, körzetszám tartozik! Mekkora a magyar vármegyék, vármegyeszékhelyek lakossága, hol élnek a legtöbben, legkevesebben?

Cikkünkben ezúttal annak jártunk utána, hogyan alakulnak a körzetszámok és az irányítószámok Magyarországon 2025-ben. Amellett, hogy megtudhatod, hány település van Magyarországon, azt is eláruljuk, hogy vármegyei bontásban hol hány város és község található, illetve hogy melyik vármegyében hányan élnek. Hány fő Magyarország lakossága 2025-ben és melyek a legnépesebb településeink?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hány település van Magyarországon?

Magyarországot összesen 19 vármegyére osztjuk, melyekben 3155 települést tartunk nyilván. A hazai települések közé

  • 2681 község (falu);
  • 126 nagyközség (3000 fő< falu többletjogokkal);
  • és 348 város tartozik.

A magyarországi városok között 25 megyei jogú város (ebből 19 vármegyeszékhely) és 1 főváros található (Magyarország fővárosát, a 23 kerületből álló Budapestet közigazgatási szempontból külön egységként, a vármegyékkel egyenrangúan kezeljük). A következő hazai városok rendelkeznek megyei szintű jogokkal 2025-ben:

  • Baja (nem vármegyeszékhely);
  • Békéscsaba;
  • Debrecen;
  • Dunaújváros (nem vármegyeszékhely);
  • Eger;
  • Esztergom;
  • Érd (nem vármegyeszékhely);
  • Győr;
  • Hódmezővásárhely (nem vármegyeszékhely);
  • Kaposvár;
  • Kecskemét;
  • Miskolc;
  • Nagykanizsa (nem vármegyeszékhely);
  • Nyíregyháza;
  • Pécs;
  • Salgótarján;
  • Sopron (nem vármegyeszékhely);
  • Szeged;
  • Szekszárd;
  • Szolnok;
  • Szombathely (nem vármegyeszékhely);
  • Tatabánya;
  • Veszprém;
  • Zalaegerszeg.

Magyarország lakossága 2025-ben

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság legfrissebb települési adatai szerint (2025. január 1-i adat)

Magyarország állandó lakossága 9 721 685 fő (5 021 213 nő és 4 700 472 férfi) – ebből 1 616 241 fő él Budapesten.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A legnépesebb budapesti kerület a 11. kerület (129 734 fő), a legkevesebben pedig a 23. kerületet (22 369 fő) lakják. A legnépesebb magyar vármegye Pest (1 359 396 fő Budapesten felül), a legkevesebben pedig Nógrád vármegyében élnek (186 863 fő). A legtöbb települést országos szinten Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében találhatjuk (393 település), legnépesebb vidéki településünk pedig Debrecen (lakossága 192 209 fő).

Magyarország vármegyéi: hol hány települést találunk?

Nézzük, hány település van Magyarországon vármegyei lebontásban, melyik vármegyének hogy nevezik a vármegyeszékhelyét és melyik településén élnek (állandó lakosság) a legtöbben!

Bács-Kiskun vármegye

  • 125 település (ebből 20 város és 2 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Kecskemét
  • vármegye lakossága: 506 988 fő
  • legnépesebb település: Kecskemét (106 726 fő)

Baranya vármegye

  • 324 település (ebből 13 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Pécs
  • vármegye lakossága: 368 041 fő
  • legnépesebb település: Pécs (139 039 fő)

Békés vármegye

  • 85 település (ebből 21 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Békéscsaba
  • vármegye lakossága: 329 082 fő
  • legnépesebb település: Békéscsaba (56 150 fő)

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

  • 393 település (ebből 28 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Miskolc
  • vármegye lakossága: 644 668 fő
  • legnépesebb település: Miskolc (147 007 fő)

Csongrád-Csanád vármegye

  • 78 település (ebből 8 város és 2 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Szeged
  • vármegye lakossága: 396 015 fő
  • legnépesebb település: Szeged (154 614 fő)

Fejér vármegye

  • 125 település (ebből 15 város és 2 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Székesfehérvár
  • vármegye lakossága: 423 755 fő
  • legnépesebb település: Székesfehérvár (91 507 fő)

Győr-Moson-Sopron vármegye

  • 197 település (ebből 10 város és 2 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Győr
  • vármegye lakossága: 465 934 fő
  • legnépesebb település: Győr (120 121 fő)

Hajdú-Bihar vármegye

  • 108 település (ebből 20 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Debrecen
  • vármegye lakossága: 529 761 fő
  • legnépesebb település: Debrecen (192 209 fő)

Heves vármegye

  • 128 település (ebből 10 város és 1 vármegyeszékhely)
  • vármegyeszékhely: Eger
  • vármegye lakossága: 290 838 fő
  • legnépesebb település: Eger (48 933 fő)

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

  • 90 település (21 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Szolnok
  • vármegye lakossága: 363 751 fő
  • legnépesebb település: Szolnok (65 255 fő)

Komárom-Esztergom vármegye

  • 82 település (ebből 10 város és 2 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Tatabánya
  • vármegye lakossága: 302 080 fő
  • legnépesebb település: Tatabánya (64 724 fő)

Nógrád vármegye

  • 140 település (ebből 5 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Salgótarján
  • vármegye lakossága: 186 863 fő
  • legnépesebb település: Salgótarján (31 860 fő)

Pest vármegye

  • 198 település (ebből 54 város, 1 vármegyei jogú város + Budapest, a főváros)
  • vármegyeszékhely: Budapest
  • vármegye lakossága (Budapest nélkül): 1 359 396 fő
  • legnépesebb település (Budapest után): Érd (73 054 fő)

Somogy vármegye

  • 251 település (ebből 15 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Kaposvár
  • vármegye lakossága: 307 503 fő
  • legnépesebb település: Kaposvár (59 053 fő)

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

  • 242 település (ebből 28 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Nyíregyháza
  • vármegye lakossága: 556 618 fő
  • legnépesebb település: Nyíregyháza (116 116 fő)

Tolna vármegye

  • 113 település (ebből 10 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Szekszárd
  • vármegye lakossága: 213 625 fő
  • legnépesebb település: Szekszárd (29 663 fő)

Vas vármegye

  • 225 település (ebből 12 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Szombathely
  • vármegye lakossága: 248 196 fő
  • legnépesebb település: Szombathely (73 808 fő)

Veszprém vármegye

  • 242 település (ebből 14 város és 1 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Veszprém
  • vármegye lakossága: 340 883 fő
  • legnépesebb település: Veszprém (51 728 fő)

Zala vármegye

  • 266 település (ebből 8 város és 2 vármegyei jogú város)
  • vármegyeszékhely: Zalaegerszeg
  • vármegye lakossága: 270 819 fő
  • legnépesebb település: Zalaegerszeg (53 675 fő)

Körzetszámok és irányítószámok Magyarországon

Magyarországon minden településnek, a legkisebb falvakat is beleértve saját irányítószáma van – ez egy azonosító kód, amelyet a posta használ a küldemények célállomás szerinti csoportosítására. Az irányítószámok Magyarországon ebben a táblázatban találhatók vármegyei lebontásban. Az irányítószám nem összetévesztendő a körzetszámmal – utóbbi egy településhez vagy egy terület földrajzi helyéhez kapcsolódó számkód, ami a hívott telefonszámok földrajzi elhelyezkedését jelöli (ez a +36 utáni számkód). A következő körzetszámokat érdemes ismernünk:

  • Bács-Kiskun vármegye: 76; 77; 78; 79
  • Baranya vármegye: 69; 72; 73
  • Békés vármegye: 66; 68
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: 46; 47; 48; 49
  • Budapest: 1
  • Csongrád-Csanád vármegye: 62; 63
  • Fejér vármegye: 22; 25
  • Győr-Moson-Sopron vármegye: 96; 99
  • Hajdú-Bihar vármegye: 52; 54
  • Heves vármegye: 36; 37
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 56; 57; 59
  • Komárom-Esztergom vármegye: 33; 34
  • Nógrád vármegye: 32; 35
  • Pest vármegye: 23; 24; 26; 27; 28; 29; 53
  • Somogy vármegye: 82; 84; 85
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 42; 44; 45
  • Tolna vármegye: 74; 75
  • Vas vármegye: 94; 95
  • Veszprém vármegye: 87;88; 89
  • Zala vármegye: 83; 92; 93
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #miskolc #magyarország #népesség #debrecen #szeged #vidék #pécs #statisztika #közigazgatás #demográfia #győr #település #kecskemét #irányítószám #szombathely #székesfehérvár #nyíregyháza #települések #vármegye #vármegyék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:29
21:16
20:48
20:30
20:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 9.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
2025. november 10.
Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
2025. november 10.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
2025. november 10.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 10. hétfő
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
3
4 hete
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
4
2 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
5
5 napja
Brutális lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció 2
devizapiacon az árfolyamalakulás befolyásolására végrehajtott központi banki nyílt piaci művelet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 20:30
Megérkezik Krasznahorkai László új regénye: itt a Nobel-díjas író első könyve a díj után!
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 18:57
Ekkora fizetéssel nem számítasz szegénynek: egyre kevesebb magyar ugorja meg a legalsó küszöböt
Agrárszektor  |  2025. november 10. 20:39
Ömlenek a milliárdok a magyar mezőgazdaságba: így segítenék a termelést