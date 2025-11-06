A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár.
Brutális mélyponton a magyar lakáspiac: ebből az Otthon Start sem rángathatja ki?
8,5 éve nem adtak ki olyan kevés lakásra használatba vételi engedélyt Magyarországon, mint az idei harmadik negyedévben – derül ki a KSH friss adataiból. Az építési engedélyek számában és az elindított újlakás-értékesítésekben ugyanakkor tapasztalható volt a felpörgés, részben már az Otthon Start Program hatására – mutat rá az OTP Ingatlanpont elemzése.
A harmadik negyedévben 2361 lakásra adtak ki használatba vételi engedélyt, utoljára több mint nyolc éve, 2017 elején készült el ennél kevesebb lakás – derül ki a KSH friss adataiból. Az első három negyedévben összesen 7490 lakás épült az országban, ami 14%-os visszaesést jelentett 2024 hasonló időszakához képest.
A legnagyobb mértékben a megyei jogú városokban esett vissza az átadások száma, ott kilenc hónap alatt harmadával kevesebb lakás épült, mint tavaly. A községekben 21,7%-os volt a visszaesés, míg Budapesten 9,1%-kal csökkent a használatba vételi engedélyek száma. Érdekesség, hogy eközben a kisebb, nem megyei jogú városokban 1,5%-kal több lakás készült el, mint egy évvel korábban.
A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős – emeli ki a KSH. Budapest 2509 új lakásának 57%-a három kerületben épült fel: a VIII. kerületben 631, a XI. kerületben 421, a IX. kerületben 379 új lakást vettek használatba. A régiók közül kizárólag Pest régióban (1,6%) és Dél-Dunántúlon (0,6%) tapasztalható minimális élénkülés az előző év azonos időszakához képest. Minden más régióban csökkent az átadott lakások száma, a legnagyobb mértékben Közép-Dunántúlon (-41%) és Dél-Alföldön (-30%) – teszik hozzá.
A vidéki új lakások közül sok található a balatoni térségben. Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át (259), de sok új otthon épült Keszthelyen (165) és Balatonszemesen is (154). Mindezek mellett Kecskemét (225), Nyíregyháza (121) és Érd (116) lakásépítéseinek száma volt még jelentős, a többi vidéki nagyvárosban a volumen száz alatt maradt.
Eddig abban bíztunk, hogy 2024 volt a mélypont, és idén már kismértékben növekedhet az átadott lakások száma, azonban a friss adatok alapján ez valószínűleg túlságosan optimista előrejelzés volt, és még idén is negatív előjel állhat a releváns statisztikai mutatószám előtt
– kommentálta az adatot Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. A használatba vételi engedélyek számával ellentétben a kiadott építési engedélyekben kedvező statisztika jelent meg, hiszen az első három negyedévben regisztrált 19.947 darab építési engedély 37%-kal magasabb volt a 2024 hasonló időszakában tapasztaltnál. A harmadik negyedévben 28%-os növekedést mért a KSH az előző negyedév kiugró, 61%-os adata után.
A budapesti újlakás-piac pörgött a leginkább, az első kilenc hónapban több mint a duplájára emelkedett a kiadott építési engedélyek száma a fővárosban. A megyei jogú városokban 42%-kal nőtt az engedélyek száma az egy évvel korábbihoz képest, a többi városban és a községekben azonban csökkenés volt tapasztalható. Vagyis itt más tendencia látszik, mint a használatba vételi engedélyek területén.
Budapesten belül csak a XI. kerületben mintegy 3400 engedélyt adtak ki, a XIII. kerületben pedig valamivel több mint 1500-at. A négy legtöbb építési engedélyt kiadó fővárosi kerületben (XI., XIII., X., XV.) engedélyezték a lakások több mint háromnegyedét.
A megyei jogú városok közül kiemelkedik Debrecen és Szeged, ahol egyaránt mintegy 750-750 lakás építését engedélyezték, továbbá több mint 400 lakás építését kezdeményezték Székesfehérváron és Győrben is. Budapesten kívül Közép-Dunántúl (31%) és Dél-Alföld (93%) régióban nőtt jelentősen az építési engedélyek száma. Észak-Magyarországon (2%) és Észak-Alföldön (0,1%) viszont csak minimális növekedés történt. A többi régióban pedig az egy évvel korábbinál kevesebb lakás építését engedélyezték.
A kiadott építési engedélyek számában egyértelműen látszik a felfutás, ami már részben az Otthon Start Program bejelentésének a hatása lehet
– emelte ki Valkó Dávid. A kormány júliusban beszélt először a kedvezményes, 3%-os hitelprogramról, ami végül szeptemberben indult el, de a jelek szerint a fejlesztők a nyáron elkezdtek felkészülni rá.
Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint a statisztika kapcsán szokás szerint ki kell emelni a piac tehetetlenségét, vagyis azt, hogy a kereslet megugrását jellemzően két-három évvel követi le a használatba vételi engedélyek számának emelkedése, mivel ennyi a lakásprojektek jellemző átfutási ideje. Az Otthon Start mellett az építési engedélyek számának megugrásában szerepet játszhatott a Lakhatási Tőkeprogram is, mely a fejlesztők számára nyújt kedvező állami finanszírozást. A két állami intézkedés jellemzően a fővárost és a vidéki nagyvárosokat érinti, ez mutatkozik meg ezeken a helyeken a komoly növekedésben.
Részben már az Otthon Start Program pozitív hatását mutatja az is, hogy míg az OTP adatbázisa szerint idén júliustól – a program kihirdetésétől – október végéig 3500 új társasházi lakás értékesítése indult el újonnan Budapesten, 69 projekt keretében, addig tavaly – szintén már jól pörgő piacon – ugyanez a szám 2600 lakás volt 52 beruházásban
– tette hozzá Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője más piaci szereplőkhöz hasonlóan azt tapasztalja, hogy a nagyon erős szeptemberi és október eleji érdeklődés után kissé lanyhult az érdeklődés az Otthon Start program iránt, ez azonban csak átmeneti lehet, 2026 elején újabb felívelésre számít, részben a kínálatban akkor frissen megjelenő, várhatóan nagy tömegű újlakásnak.
