Váratlan hatása van az Otthon Start Programnak: sok lakásvásárló lépi ezt meg, ők taktikáznak jól?

Az új Otthon Start program hatására berobbant a hazai ingatlanpiac. A felfokozott hangulatban mindenki igyekszik megtalálni a tökéletes lakást még elfogadható áron, a legtöbb vásárló a hagyományos hirdetési portálokat böngészi több-kevesebb sikerrel, ugyanis az ingatlanárak valósággal kilőttek. A folyamatos áremelkedés miatt mára egy átlagos állapotú, közepes méretű ingatlan is bőven a 70 millió forint feletti kategóriába került. Ugyanakkor létezik egy úgynevezett alternatív ingatlanpiac is, ahol akár 30-35 százalékos ár előnnyel lehet lakáshoz jutni a normál piaci árakhoz képest. De hogyan lehet biztonságosan belevágni egy ilyen ügyletbe?

Az alternatív ingatlanpiac egy kevésbé ismert szegmens, amely gyakran bonyolultabb ügyleteket takar, cserébe viszont jelentős kedvezményt jelent a normál piaci árszínvonalhoz képest. Az évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy az ügyfelek jellemzően négy fő csoportra oszthatók ezen a területen.

„Az árérzékenyek, akik a piac ezen szegmensében látják az egyetlen lehetőséget a lakásszerzésre. A takarékoskodók, akik bár rendelkeznek tőkével, de tudatosan szeretnének vásárolni. Sokan vannak, akik már ismerik az ilyen ügyleteket, van tapasztalatuk, de pontosan tudják, hogy ezekhez a bonyolult konstrukcióhoz profi közreműködő segítségére van szükség, illetve itt vannak a teljesen kezdők, akik semmit sem tudnak erről a világról, és igénylik, hogy egy gyakorlott csapat az első lépéstől az utolsóig fogja a kezüket a teljes folyamat során” – magyarázta Kálmán Ildikó, BrixIngatlan.hu szakértője.

A szakértő új trendként említette, hogy az elmúlt hónapokban az extrém kis költségvetéssel rendelkezők is megjelentek a piacon. Ennek oka egyértelműen a fix 3%-os Otthon Start program hatása.

Miből válogathatunk?

Sokan azt gondolják, hogy ezen a piacon csak problémás, elhanyagolt ingatlanok érhetők el, pedig az alternatív ingatlanok kínálata rendkívül széles. A palettán megtalálható nagyobb és kisebb társasházi lakás, tégla és panel egyaránt, családi ház, telek, sőt, iroda vagy üzlethelyiség is.

„A választék az egész országot lefedi, de az emberek továbbra is legszívesebben a társasházi lakásokat keresik” – hangsúlyozta Kálmán Ildikó, a Brix Ingatlan Zrt. vezérigazgatója. „Várhatóan a kínálat bővülni fog az elkövetkező néhány évben.”

A legnagyobb vonzerő ezeknél az ügyleteknél egyértelműen az ár

„Régebben lehetőség volt bizonytalanabb szakaszban is belépni vevőként, akkoriban nem volt ritka az 50%-ot is meghaladó árkülönbség a piaci árhoz képest, bár ez természetesen sokkal nagyobb kockázattal járt. Mára ezek a lehetőségek jórészt megszűntek, helyettük stabilabb, kiszámíthatóbb konstrukciók alakultak ki. Az elmúlt években az átlagos árkülönbség stabilan 30–36% körül alakult. Ezt persze számos körülmény befolyásolja: a háttérfolyamatok, az ingatlan mikrokörnyezete, az ügylet típusa és jogi háttere” – fogalmazott a Brix Ingatlan Zrt. vezérigazgatója.

Gyakorlati tanácsok az alternatív ingatlanpiacon

Első lépésként mindenképp érdemes tapasztalt szakemberhez fordulni.

„Vannak kérdések, amelyekre a dokumentáció, az ingatlan múltja vagy a tulajdoni lap bejegyzései gyorsan választ adnak. Máskor a környék sajátosságai, a látható fizikai jelek, vagy akár a helyiek (lakók, gondnokok) információi segítenek a döntésben” - mondja Kálmán Ildikó.

A legtöbb helyzetet azonban csak a tapasztalat tesz átláthatóbbá. A szakértő hangsúlyozza, hogy több ezer hasonló ügylet után már kialakul egyfajta rutin. „Vannak jelek, amelyek elsőre jelentéktelennek tűnnek, de komoly problémává fejlődhetnek, vagy épp ellenkezőleg: első pillantásra riasztónak tűnhet valami, de valójában teljesen vállalható és kockázatmentes.”

Kálmán Ildikó szerint fontos, hogyha valaki mégis önállóan vágna bele, legyen tudatos és reális – mind anyagi, mind életviteli szempontból. Legyen kitartó és nyitott, ne ragaszkodjon mereven előre megírt elvekhez. Ne sajnálja az időt kiismerni egy-egy ügy sajátosságait, és aktívan követni a zajló eljárás történéseit: „A rugalmasság és a folyamatos odafigyelés ezen a piacon elengedhetetlen!”

Az alternatív ingatlanpiac egy olyan szegmens, ahol a türelem, a körültekintés és a szakértelem kézzelfogható árelőnyre váltható és jó lehetőség lehet azok számára, aki szakértői segítséggel, egy felfokozott hangulatú piacon is képesek okosan és takarékosan befektetni.