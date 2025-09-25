A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
Megőrült az ingatlanpiac: tízezrek indultak el szerencsét próbálni Magyarországon
2024-ben tíz százalékkal több, mintegy 243 ezer magyar keresett új állandó lakóhelyet egy másik településen. A legtöbben a fővárost és környékét választották, miközben a keleti vármegyékből szép lassan folytatódott a népesség elvándorlása – mutat rá az OTP Ingatlanpont legfrissebb elemzése. A most induló Otthon Start program várhatóan az egész országban újabb pezsgést hoz majd a piacon, amivel a belső vándorlás is tovább élénkülhet.
A napokban frissítette a KSH a 2024-es belső vándorlásra vonatkozó statisztikáit. Ezek szerint tavaly az egyes vármegyék lakosságának átlagosan 3,8 százaléka mozdult meg valamelyik irányba, ki- vagy beköltöztek az adott térségbe. Érdekesség, hogy 2023 után ezúttal nem Pest vármegye volt a legaktívabb, a 4,8%-os arány csak a második helyre volt elég miután Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a lakosság 5,7 százaléka cserélődött ki. A képzeletbeli rangsor harmadik helyére pedig Heves került 4,5%-os vándorlási aktivitással. A legkisebb arányban Jász-Nagykun-Szolnok vármegye mozdult meg, ott mindössze a lakosság 2,5 százaléka változtatott állandó lakóhelyet a települések között.
Nagyobb országos különbségek látszanak, ha azt vizsgáljuk, hogy a lakhelyváltók mekkora aránya maradt egy-egy vármegyén belül, ez jobban tükrözi egy térség lakosságmegtartó erejét. Eszerint Győr-Moson-Sopron és Baranya mondható a legerősebbnek, ahol a költözők majdnem 70 százaléka maradt a vármegyén belül, de Vasban és Borsodban is kétharmados többségben voltak azok, akik a vármegyén belül költöztek csak. Ezzel szemben Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben többségben voltak azok, akik, ha már rászánták magukat a költözésre, akkor a vármegyét is elhagyták.
A fentiek ellenére még mindig Pest vármegye a legnépszerűbb költözési célpont, 2024-ben a belső vándorlás eredményeként 5800 fővel nőtt a népessége. A második helyen Győr-Moson-Sopron állt 1500 fős nettó vándorlási egyenleggel, míg a harmadik Fejér volt, ahol több mint 1100 fővel nőtt a lakosságszám emiatt.
Vagyis Pest vármegyéből nem csak sokan költöztek el, hanem a bevándorlás is jelentős volt oda, több mint 42 ezer ember talált ott új lakóhelyet, szemben a 36.500 kiköltözővel. Az talán nem meglepő, hogy Pest vármegyéből tavaly is a fővárosba költöztek a legtöbben, több mint 11 ezren, de ennél is többen, közel 17 ezren Budapestről tették át a lakóhelyüket, vagyis ők mind a Közép-Magyarországi régión belül mozogtak valamelyik irányba. Összességében egyébként Budapestet 2023-hoz hasonlóan tavaly is többen hagyták el, mint ahányan beköltöztek, 938 fővel csökkent a főváros lélekszáma a belső vándorlás eredményeként. A legnagyobb nettó elvándorlás Borsodból történt (-2545 fő), de alig maradt el mögötte Szabolcs-Szatmár-Bereg (-2508 fő). A többi vármegyében kisebb, jellemzően néhány száz fős mozgás volt tapasztalható.
Persze az egyes vármegyék népességszáma nem egyenlő, ezért az abszolút számok mellett érdemes kitérni a népességarányos vándorlási adatokra is. Ez szintén nagyon erős kapcsolatot mutat Budapest és Pest vármegye között mindkét irányban. A főváros környékéről az elköltözők 52 százaléka mozdult Budapestre, míg az ellenkező irányban 55 százalék volt ez az arány, vagyis a két területi egység közti vándorlás több mint fele egymás között bonyolódott. Éppen ezért az országos vándorlás szempontjából e két terület szinte egy egységnek tekinthető.
A belföldi vándorlást egyébként is nagyon erős Budapest-centrikusság jellemzi, hiszen az összes vármegye esetében megfigyelhető volt, hogy az elköltözők legnagyobb része a fővárost vette célba. A legalacsonyabb ez az arány Tolna vármegye esetében volt (18 százalék), ott a szomszédos Baranya versenyezni tudott Budapest vonzerejével (ugyancsak 18 százalék). Pest vármegyét leszámítva Nógrádból választotta a legnagyobb többség (33 százalék) Budapestet új lakóhelyének, a többi vármegyében ez az arány 23-28 százalék között alakult. A főváros mellett kiemelt célpont továbbra is Pest vármegye, ahová a költözők 8-29 százaléka mozdult. A legalacsonyabb ez az arány Tolnában volt, de 10 százalék alatt maradt Győr-Sopron, Vas, Somogy és Veszprém esetében is, vagyis jellemzően a fejlettebb nyugati megyékben élők számára volt kisebb vonzereje Budapest környékének.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A legmagasabb, 29 százalékos arány pedig Nógrád esetében volt tapasztalható, ami a kisebb fejlettség mellett a földrajzi közelséggel is magyarázható. Közép-Magyarország mellett továbbra is a szomszédos vármegyék voltak a költözők fő célpontjai, vagyis a korábbi évekhez hasonlóan elmondható, hogy ha rá is szánják magukat a magyarok a költözésre, akkor sem mennek messzire. Ezen belül is vannak hagyományosan erős kapcsolatok egyes vármegyék között, ilyen például Szabolcs és Hajdú-Bihar, valamint Bács-Kiskun, illetve Békés és Csongrád-Csanád kapcsolata. Ezeket a rövidebb költözéseket gyakran egy-egy nagyobb beruházás, a munkahely lehetősége motiválja, részben ennek tudható be Hajdú-Bihar és Csongrád népszerűsége, ahol a jelenleg felfutó komoly autóipari beruházások jelentős munkaerőt szívnak fel.
Vannak kifejezetten laza területi kapcsolatai Magyarországnak költözés szempontjából, egyes helyeken a 0,5 százalékot sem éri el az átjárás két vármegye között. Ilyen például a Baranyából Nógrádba mozgás. Összességében is elmondható, hogy Nógrád vármegye lakosságvonzó képessége kifejezetten gyenge, öt olyan vármegye is volt, ahonnan fél százaléknál kevesebben választották célpontul. Ez egyébként nem annyira a fejlettséggel, sokkal inkább a földrajzi távolsággal, illetve a gyors megközelíthetőséggel függ össze, hiszen ugyanígy fél százalék alatt volt a Borsodból, Szabolcsból vagy Hevesből Tolnába, illetve Vasból Jász-Nagykun-Szolnokba költözők aránya.
Ha a beköltözőket vizsgáljuk, akkor szinte minden vármegyében azok vannak többségben, akik Budapestet elhagyva kezdenek új életet vidéken, ez az arány tavaly – Pestet és Nógrádot nem számítva – 13-28 százalék között szóródott. Fejérben volt a legmagasabb a fővárosból kiköltözők aránya, míg a legalacsonyabb Hajdú-Biharban, vélhetően a nagy távolság miatt. Pest vármegye esetében a beköltözők több mint 60 százaléka Budapestet hagyta ott, ami ismét a két egység közti erős kapcsolatot mutatja. Erős a kapcsolat Szabolcs és Hajdú-Bihar között is, hiszen utóbbi vármegyében a beköltözők 29 százaléka jött a szomszédos területről, de az ellenkező irányban is kimagasló, 28 százalék volt ez az arány.
„A belföldi vándorlás 2024-es élénkülése az ingatlanpiac pezsgésével is összefüggésben volt” – mondta az adatok kapcsán Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont szakembere szerint a szeptember elején elindult Otthon Start kedvezményes hitelprogram ismét jócskán megmozgathatja a piacot, ez pedig a 2025-26-os vándorlási adatokban is megjelenhet majd. A 3 százalékos kedvezményes hitellehetőséggel ugyanis akár olyanok is lakást tudnak vásárolni, akik eddig csak álmodni tudtak erről, így több magyar mozdulhat meg. A tendenciákban ugyanakkor nem várható jelentős változás, továbbra is Közép-Magyarország, illetve általában az új munkahely létrejöttében élen járó vármegyék lehetnek az elsődleges célpontok, bár az alacsonyabb ingatlanárak miatt vélhetően a korábban már-már elfeledett területek felé is élénkülhet a vándorlás.
Míg az Európai Unió számos tagállamában a bérlakás mint lakhatási megoldás domináns modellként jelenik meg, addig hazánkban a saját tulajdonszerzés élvez prioritást.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencia IV. szekciójában két kulcstéma került reflektorfénybe: az országos otthonfelújítási program és az építőipar jövője.
Megszólalt a MOHU a kukások sztrájkjáról: tárgyalnának, de nincs kivel, jogellenes a munkabeszüntetés
Szerdán kora reggel spontán munkabeszüntetés kezdődött a MOHU Budapest Ecseri úti telephelyén:
Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizár egyes ingatlanokat.
A tervezett lakópark-beruházás egyik feltétele az új gyalogoshíd megépítése, amire most a beruházó rá is bólintott
Teljes káoszba fulladt a lomtalanítás a III. kerületben: a MOHU munkavállalóinak sztrájkja miatt.
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
Az Otthon Start Program valódi lendületet hozhat az újlakáspiacra – de csak akkor, ha hosszú távon is kiszámítható marad.
Újabb településen korlátozzák durván a beköltözést: vaskos sarcot kapnak a nyakukba az ingatlanvásárlók
Zala megyei Kisbárkány került a figyelem középpontjába, miután helyi rendeletében kimondta: nem létesíthet lakcímet a községben az, aki büntetlen előéletű.
Új szabályok élesedtek a fúrt kutak kapcsán: erről jó tudni, simán lehet, hogy a tiéd engedélyköteles
Az alapbírság az építmény értékének akár 80%-át is elérheti, míg jogtalan vízhasználat esetén a büntetés mértéke akár 1 millió forint is lehet.
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
Ha most kezded az önálló életed, akár egy pezsgő vidéki nagyváros is lehet az új otthonod! Most kedvezményes bérlakásokat kínálnak fiataloknak, mutatjuk is a részleteket!
Elképesztő jól jár, aki ilyen lakást adna el mostanában: pillanatok alatt elkapkodják, egymásra licitálnak a vevők
Az egyik ingatlanközvetítő legfrissebb elemzése szerint tavaly augusztushoz képest átlagosan harmadával csökkent az ingatlanok értékesítési ideje Magyarországon.
Szeptember első három hetében az Otthon Start Program hatására látványosan megnőtt az eladó lakóingatlanok száma az ingatlan.com adatai szerint.
Magyarország és 12 másik uniós ország továbbra is exportál olyan növényvédő szereket, amelyeket az EU-ban egészségügyi vagy környezetvédelmi okokból betiltottak.
Ezzel a legális trükkel spórolhatsz vagyonokat a lakásfelújításon 2025-ben: nagyon megéri bevállalni
Csaknem 180 ezer forintot spórolt a lakásfelújításon egy magyar házaspár csupán azzal, hogy az alapanyagokat Romániában vették meg.
Egyelőre nem tudni, mikor lesz kikapcsolási moratórium 2025-ben a téli időszakban, erről még nem döntött az MVM - közölte a Pénzcentrum kérdésére az állami rezsicég.
A Gellért fürdő október elsejétől átmenetileg bezár a felújítási munkálatok miatt, ami változásokat hoz a főváros többi gyógyfürdőjének működésében is.
Már látni, mikor csap le a brutál hidegfront Magyarországra: elképesztő, ami ránk vár, elő a kabátokkal!
Németország egyes részein 20 fokkal van hidegebb, mint itthon, de mi sem ússzuk már meg sokáig.
Nem enged a nyár, még szeptember végén is dőlnek a melegrekordok az országban.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is