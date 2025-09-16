2025. szeptember 16. kedd Edit
UNESCO világörökségi helyszín; Magyar Parlament, magyar kormány
Fontos választási rendelet jelent meg: mire készülnek 2026-ban?

2025. szeptember 16. 08:44

Az igazságügyi miniszter két rendeletben rögzítette a 2026-os országgyűlési választás lebonyolításának részleteit. Tuzson Bence a választási irodák feladatait, a pénzügyi elszámolás szabályait, valamint az informatikai rendszerek és nyomtatványok használatát is szabályozta.

Az igazságügyi miniszter két rendeletben határozta meg a 2026-os választás lebonyolításának részleteit. Tuzson Bence szabályozta a választási irodák feladatait, az informatikai rendszerek és nyomtatványok használatát, valamint a választási költségek normatíváit, elszámolási és ellenőrzési rendjét.

A Magyar Közlönyben megjelent egyik rendelet értelmében a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke, a helyi (HVI), az országgyűlési egyéni választókerületi (OEVI), valamint a területi (TVI) választási iroda vezetője, továbbá a választás lebonyolításában közreműködő szervek irányítói felelősek többek között: a választás pénzügyi tervezéséért, a források célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért, az elszámolásért. A választási irodák a választás kitűzését követően frissítik adataikat az informatikai rendszerben. Az NVI a választási normatívák összegét legkésőbb a voksolást megelőző 40. napig előlegként utalja át. Tuzson Bence döntött a választási irodák, bizottságok és szavazatszámlálók juttatásairól is.

Egy másik, korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet a választási irodák működését, az informatikai rendszerek használatát és a szükséges nyomtatványokat rögzíti. Az általános előírások között szerepel a választási irodai dolgozók képzése, amelyért az adott iroda vezetője felel. Közös önkormányzati hivatal esetén a TVI vezetője engedélyezheti, hogy az adatfeldolgozás ne a székhelytelepülésen történjen.

A rendelet részletezi a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokat, az országos összesítések szabályait, a kormányhivatalok informatikai kötelezettségeit, valamint a használandó nyomtatványokat. Újdonság, hogy a HVI vezetője köteles felülvizsgálni, szükség esetén módosítani a szavazóköri beosztást, ha változás indokolja, illetve az NVI elnökének utasítására, a törvényben meghatározott tilalmi időszakon kívül.

A választás pontos időpontját Sulyok Tamás köztársasági elnök jelöli majd ki legalább 72 nappal a szavazás előtt. Orbán Viktor ugyanakkor korábban utalt rá, hogy a voksolás várhatóan 2026. április 12-én lesz, egy ezzel a dátummal díszített pólóban jelent meg a miniszterelnök.
Címlapkép: Getty Images
