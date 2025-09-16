Az ingatlanpiac augusztusban több rekordot is megdöntött: a tranzakciószám négyéves csúcsra emelkedett,
Fontos választási rendelet jelent meg: mire készülnek 2026-ban?
Az igazságügyi miniszter két rendeletben rögzítette a 2026-os országgyűlési választás lebonyolításának részleteit. Tuzson Bence a választási irodák feladatait, a pénzügyi elszámolás szabályait, valamint az informatikai rendszerek és nyomtatványok használatát is szabályozta.
A Magyar Közlönyben megjelent egyik rendelet értelmében a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke, a helyi (HVI), az országgyűlési egyéni választókerületi (OEVI), valamint a területi (TVI) választási iroda vezetője, továbbá a választás lebonyolításában közreműködő szervek irányítói felelősek többek között: a választás pénzügyi tervezéséért, a források célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért, az elszámolásért. A választási irodák a választás kitűzését követően frissítik adataikat az informatikai rendszerben. Az NVI a választási normatívák összegét legkésőbb a voksolást megelőző 40. napig előlegként utalja át. Tuzson Bence döntött a választási irodák, bizottságok és szavazatszámlálók juttatásairól is.
Egy másik, korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet a választási irodák működését, az informatikai rendszerek használatát és a szükséges nyomtatványokat rögzíti. Az általános előírások között szerepel a választási irodai dolgozók képzése, amelyért az adott iroda vezetője felel. Közös önkormányzati hivatal esetén a TVI vezetője engedélyezheti, hogy az adatfeldolgozás ne a székhelytelepülésen történjen.
A rendelet részletezi a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokat, az országos összesítések szabályait, a kormányhivatalok informatikai kötelezettségeit, valamint a használandó nyomtatványokat. Újdonság, hogy a HVI vezetője köteles felülvizsgálni, szükség esetén módosítani a szavazóköri beosztást, ha változás indokolja, illetve az NVI elnökének utasítására, a törvényben meghatározott tilalmi időszakon kívül.
A választás pontos időpontját Sulyok Tamás köztársasági elnök jelöli majd ki legalább 72 nappal a szavazás előtt. Orbán Viktor ugyanakkor korábban utalt rá, hogy a voksolás várhatóan 2026. április 12-én lesz, egy ezzel a dátummal díszített pólóban jelent meg a miniszterelnök.
A magyarok harmada nem tud bejáratott, megbízható szakemberhez fordulni otthoni műszaki probléma vagy egyéb váratlan javítást, szerelést igénylő helyzet esetén.
A nyári szabadságok után szeptemberben és októberben csúcsra jár az építőipar.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel legfeljebb használt lakásokra elérhető, de találtunk olyan projekteket, ahol egy-egy új lakás is belefér a keretbe.
Az Otthon Start program jelentős hatással lehet a hazai ingatlanpiacra, de kérdéses, hogy valóban szélesebb rétegek számára teszi-e elérhetővé a lakástulajdont.
Évről évre több ezer kémény bizonyul életveszélyesnek Magyarországon - és tiltják meg használatukat a hatóságok. Aki a tiltás ellenére fűt, az tűzvédelmi bírságot kaphat.
Megöltek egy férfit péntek este Nagykanizsán, az elkövetőt a helyszínen elfogták - közölte a police.hu oldalon szombaton a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A 3 százalékos kamatozású konstrukció befolyásolhatja az új lakásépítések számát és az albérleti piac dinamikáját is.
Jó hír: a szakértő szerint a következő hónapokban látványos élénkülés jöhet.
Extrém magas keresletet hozott és a piac egészét felpezsdítette: a tranzakciószám egy hónap alatt 20%-ot ugrott,
A várakozásokkal ellentétben az Otthon Start program egyelőre nem hozott fordulatot az albérletpiacon.
Egy hónap múlva indul a fűtési szezon, de sokan már most feltöltötték a téli készleteket.
Az Otthon Start program által generált piaci élénkülés különösen felértékeli a szakértői segítség szerepét az ingatlantranzakciókban.
Augusztusban Budapest IV. kerületének népszerűsége látványosan nőtt az 1 évvel korábbihoz képest: míg 2024 augusztusában az érdeklődők csupán 6,6%-a keresett itt ingatlant.
Az elmúlt öt évben jelentősen átalakult Budapest és a megyeszékhelyek lakáspiaca a kereslet és a kínálat függvényében.
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
A fiatalok bére a teljes munkaidőben dolgozók 2025. júniusi 484 ezres nettó átlagkeresetétől még így is elmarad, míg a lakásárak és az albérleti díjak jóval...
Az Otthon Start miatt felpezsdült lakáspiaci helyzetről, és a közvetítők előtt álló kihívásokról beszélgettünk Heinrich Balázzsal, az OC vezérigazgató-helyettesével.
Lassult a drágulás üteme az albérletpiacon: augusztusban országosan 1,1, Budapesten 0,7 százalékkal nőttek a bérleti díjak, ami háromhavi mélypontot jelent.
Főleg a déli, délnyugati vidéken kell többfelé zivatarokra számítani, helyenként erős széllel.