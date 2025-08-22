2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
20 °C Budapest
Ingatlanügynök kezében az új lakás kulcsaival. Ingatlan, lakásvásárlás koncepció
Otthon

Brutális árrobbanás az agglomerációban: most kell lépni, ha valaki házat, lakást akar venni

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 11:03

Tovább emelkednek az ingatlanárak a budapesti agglomerációban – közölte a GDN Ingatlanhálózat. A legfrissebb adatok szerint a dél-keleti szektorban egy 90 négyzetméteres ház ára egy hónap alatt 63-ról 70 millió forintra nőtt. Tóth Péter régióigazgató szerint a támogatott hitelek fokozzák a keresletet, ami a fővárostól távolabbi településekre tereli a vevőket. Gombár János, az újpesti iroda vezetője úgy véli, a telekárak különbségei miatt sokan akár Nógrád vármegyéig is elköltöznek. A szakértők szerint a jelenlegi piaci helyzetben érdemes minél előbb vásárolni, különösen szakértői segítséggel.

Az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt a főváros körüli települések lakossága, alapjaiban formálva át a budapesti agglomerációt. A CSOK, más állami támogatások és a szeptembertől elérhető Otthon Start újabb lendületet adtak a piacnak.

Az árak mindenhol emelkednek

Az egész agglomerációban tapasztalható az áremelkedés, amelyet az új támogatott hitel is felerősített.

„Egy 90 négyzetméteres ingatlan például júliusban még 63 millió forintba került a dél-keleti szektorban, ma viszont már 70 milliót kérnek érte – és ez nem egyedi eset” – mondta Tóth Péter, a GDN Ingatlanhálózat régióigazgatója.

A drágulás miatt a költözők egyre távolabb keresnek új otthont. A fiatal házasok főként támogatásból vásárolnak, számukra a legfontosabb szempont az ár, ezért gyakran a fővárostól távolabb találnak elérhető telkeket. Az idősebb, tehetősebb rétegek inkább a nyugalmat és a természeti környezetet keresik – sokan közülük akár Nógrád vármegyéig is elmennek, hogy megtalálják álmaik otthonát.

„Ma egy telek Berkenyén 25 millió forintért elérhető, Dunakeszin egy ugyanakkora már 80 millió, Budapesten pedig 100 millió alatt gyakorlatilag nincs azonos adottságú beépíthető terület” – tette hozzá Gombár János, a GDN Ingatlanhálózat újpesti irodájának vezetője.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Lakás, ház vagy telek?

Minden ingatlantípusra nagy a kereslet, de szektoronként eltérőek a lehetőségek. A dél-keleti és keleti térségben még akadnak beruházók számára is vonzó telkek, míg az északi és északnyugati szektorban már szűkös a kínálat: kevés a jó adottságú beépíthető terület, és ezek ára is kiemelkedően magas. Emiatt itt inkább a használt ingatlanok és az agglomeráción túli települések iránt nő az érdeklődés.

A keresletet az önkormányzatok szabályozása is jelentősen befolyásolja. Az új törvények alapján egyes települések korlátozhatják a beköltözést, de már korábban is több helyen szigorították a beépíthetőséget. Ennek oka, hogy a kisebb települések infrastruktúrája – közművek, közlekedés – nincs ekkora lakosságszámra tervezve.

A kedvezményes hitelkonstrukció sokak számára kínál lehetőséget. Bár az árak emelkednek, a szakértők szerint, aki most szeretne vásárolni, annak érdemes minél előbb lépnie
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #ingatlan #árak #csok #ház #ingatlan árak #otthon start

