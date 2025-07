Sok kicsi sokra megy: ennyit számít ma az ingtlanpiacon fél százaléknyi kamatkedvezmény

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Miközben az első lakásvásárlók az Otthon Start hitelre várnak, nem szabad megfeledkezni arról, hogy Magyarországon a lakóépületek jelentős része az elavult, energiapazarló kategóriába tartozik – ez nemcsak magas rezsiköltséget, hanem számottevő klímaterhelést is jelent. Az eddig megismert feltételek alapján az Otthon Start programnak nem lesz külön zöld követelménye, de ennek ellenére sokan használhatják akár zöld otthon vásárlására is. Aki pedig nem felel meg az új program kritériumainak, az a meglévő kedvezményes zöld hitelekkel is akár milliókat spórolhat, ha korszerűsítésre vagy energiahatékony otthon vásárlására vállalkozna. A támogatott konstrukciókhoz alacsonyabb önerő, kamatkedvezmény és akár vissza nem térítendő támogatás is társul.

