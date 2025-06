Fontos küldeményről maradhatsz le idén nyáron: ezt tedd, hogy elkerüld az idegeskedést

A nyári szabadságok tervezésekor érdemes átgondolni, várunk-e csomagot utazásunk idejére, és megbízni valakit, hogy vegye át az esetleges küldeményeinket – egyebek mellett erre figyelmeztet a nyaralási szezon küszöbén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pénteki közleményében. A szakértők arra is emlékeztetnek, hogy a jó idő beköszöntével a futárok is sűrűbben mennek szabadságra, a postai szolgáltatók így kisebb létszámmal dolgoznak, ezért különösen fontos a csomagjainkat időben feladni.

Az NMHH kommunikációs igazgatóságának közleménye szerint a világméretű Covid-járvány óta Magyarországon is különösen népszerű az online vásárlás, a nyári utazások szervezésekor azonban sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy mikorra is várható egy-egy interneten megrendelt csomagjuk. Mint arra az NMHH szakértői rendre rámutatnak, "vakációnk tervezésekor érdemes felvenni a teendőink listájára annak megszervezését, hogy ki és hogyan vegye át az utazásunk alatt célba érő küldeményeinket".

Abban az esetben, ha fontos csomagot várunk, átütemezhetjük a kézbesítés időpontját például akkorra, amikor már újra otthon leszünk, de kérhetjük a küldemény átirányítását is egy másik átvételi pontra, amely közelebb található a nyaralóhelyünkhöz. Ez utóbbi megoldás csak akkor járható, ha belföldön nyaralunk, ha azonban külföldi utazást tervezünk, meg kell kérnünk valakit, hogy intézkedjen helyettünk - tették hozzá.

Ha csomagautomatába kértük a küldeményt, viszonylag egyszerű a dolgunk, hiszen csak az átvételi kódot kell megadnunk a megbízottunknak. Ha a lakcímünkre várunk kézbesítést, tudnunk kell, hogy a velünk egy háztartásban élő hozzátartozónk minden különösebb bonyodalom nélkül átveheti a nevünkre érkező küldeményt, ahhoz azonban, hogy például a szomszéd vegye át a csomagot, már az előzetes jóváhagyásunk kell. Bárki más csak egy általuk is aláírt meghatalmazás birtokában veheti át a nekünk címzett küldeményt, ehhez akár még két tanú aláírása is szükséges lehet, ugyanis a szolgáltatók maguk határozzák meg, hogy milyen meghatalmazást fogadnak el - írták.

Külföldről érkező csomagok esetén a sokszor eleve hosszabb szállítási idővel és a vámkezelés időtartamával is számolni kell, ilyenkor azt is észben kell tartanunk, hogy akár még áfafizetési kötelezettségünk is keletkezhet. Arra figyelmeztettek, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezeket a kérdéseket, mert ha a megválaszolásukkal nem foglalkozunk időben, számíthatunk rá, hogy egyre növekvő problémahalmazzal találjuk magunkat szemben.

Ha a kézbesítés sikertelen, és a megadott határidőig nem jelentkezünk a levelünkért vagy a csomagunkért, a szolgáltató visszaküldi azt a feladónak akkor is, ha a megrendelt terméket már előre kifizettük. A jogszabályok azt írják elő, hogy a hivatalos leveleinket kétszer kell megkísérelni kézbesíteni a számunkra, és mindkét kézbesítési kísérlet után még öt munkanapunk van arra, hogy azt az értesítőben megjelölt postán átvegyük. A hatóság közlése szerint egyéb küldeményeknél is szabály, hogy a sikertelen kézbesítésről a szolgáltatónak értesítést kell hagynia a számunkra, és minimum 5 napig biztosítania kell az átvétel lehetőségét. Van olyan szolgáltató, amelyik előértesítést küld a kézbesítésről: alapfeltétel tehát, hogy helyesen adjuk meg az elérhetőségeinket, hogy a küldemény célba érjen, és a szolgáltató is felvehesse velünk a kapcsolatot.

Közölték azt is, hogy a levelek és a levélként feladott kisebb áruküldemények beférnek a postaládába is, feltéve, ha jól láthatóan rajta van a nevünk. A túl sok boríték akár el is dugíthatja a postaládánkat, ezért ha hosszabb időre utazunk el, gondolnunk kell arra is, hogy legyen, aki időnként kiüríti azt, már csak azért is, mert a tele postaláda egyértelmű jelzés arra, hogy senki sincs a lakásban - fűzték hozzá. Ma már többnyire hivatalos levelek és számlák érkeznek a címünkre, a kézzel írt levél vagy képeslap pedig ritka, mint a fehér holló, bár éppen ezért annál nagyobb örömet okozhat.

Nem mindenki tudja, hogy ha valakit egy kedves, személyes üzenettel akarunk meglepni, akkor a bazársoron kapható lapokon túl akár saját fotóval készült egyedi képeslapot is küldhetünk. A Magyar Postának ugyanis elérhető olyan szolgáltatása, amelynek segítségével megtervezhetjük a saját képeslapunkat, és útnak is indíthatjuk azt a címzett felé - áll a közleményben.