Újra eladó Göncz Árpád budai luxusvillája: érdekes árjátékot űznek, mutatjuk a friss hirdetést

Eladó Göncz Árpád egykori villája: egy friss hirdetés szerint 1,13 milliárd forintot kér érte a tulajdonos. Az ingatlant korábban elárverezte a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, egy német hátterű magyar cég vette meg 1,186 milliárd forintért, és ma is ez a Kft. a villa tulajdonosa a tulajdoni lap szerint. A néhai köztársasági elnök lakhelye egyébként kerületi építészeti védelem alatt áll, így nem lesz egyszerű dolga annak, aki átépítené, vagy ingatlanfejlesztésre használná a területet.

Eladó Göncz Árpád egykori villája - szúrta ki a hirdetést a Pénzcentrum. A II. kerületi Vérhalom téren 1845 négyzetméteres telken álló, több mint 600 négyzetméter alapterületű, 1936-ban épült neobarokk stílusú történelmi villáért 1 129 500 000 forintot kér az eladó.

A néhai államfőhöz 2000 augusztuában került az ingatlan, amelyben 2015-ös haláláig lakott. Az épület a 200 négyzetméteres fogadószintről indul, amely nagy terekből és üvegbetétes ajtókkal ellátott, faragott bejáratokból áll. A felső szintre lépcsőn lehet feljutni, a szobák középen elhelyezkedő panorámaterasszal rendelkeznek.

Az alagsor 100 négyzetméteres, itt található a mosókonyha, a központi fűtőberendezés, a szénraktár, valamint nagy tárolók. A tetőtér beépíthető. Az ingatlan felújítást igényel, és körülötte kert található. A villa mellett egy 1028 négyzetméteres telek is csatlakozik, amely külön megvásárolható, ha a villa megvásárlásra kerül. A telek a hátsó utcából közelíthető meg.

Göncz Árpád egykori villájának hirdetése. Forrás: Engel&Völkers

Egy másik hirdetést is találtunk az ingatlanról, itt azt írják "a villa és a mellette, közvetlen szomszédságban lévő telek CSAK és KIZÁRÓLAG együttesen eleadó", ezek összértéke a hirdetés szerint 4 100 000 euró (kb. 1,63 milliárd forint), a telek 1 300 000 euró (kb. 517 millió forint), a villa 2 800 000 euró (kb. 1,11 milliárd forint) értéket képvisel, melyek külön helyrajzi számon jegyzettek.

Rendelkezésre áll a villa rekonstrukciós terve, illetve a szomszédos telken építhető villapark koncepciós terve is, melyet komoly érdeklődés esetén rendelkezésre tudok bocsátani

- írta még az ingatlanos a másik hirdetésben, amely 1 591 530 000 forintról szól, de szöveg szerint 4,1 millió eurót kérnek érte. Az árkülönbség oka az élehet, hogy az alább látható hirdetés a villára és a mellette lévő telekre vonatkozik, míg a fentebbi hirdetésben megjelölt árban csak maga a villa van benne, a szomszéd terület nincs.

Egy másik ingatlanos is hirdeti Göncz Árpád villáját. Forrás: Zenga.hu

Göncz Árpád egykori otthona már 2023-ban is felbukkant az ingatlanpiacon, akkor 1,72 milliárd forintot kértek érte. A villát 2022-ben árverezte el a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., akkoriban egy német tulajdonosi háttérrel rendelkező cég, a Flovestor Passage Kft. vette meg az ingatlant. Nagy volt a licitharc, végül 1,186 milliárd forintot csengetett ki érte a vevő - 496 millió forintról indult az árverés. A villához járt még körülbelül 5 millió forintnyi ingóság is. A friss tulajdoni lap szerint az ingatlan még mindig a Flovestor Passage Kft. tulajdonában van:

A friss tulajdoni lap szerint még mindig a Flovestor Passage Kft. tulajdonolja Göncz Árpád egykori otthonát. Forrás: foldhivatal.hu

A tulajdoni lapból az is kiderült, hogy a villa még mindig helyi építészeti védelem alatt áll. Ezt Őrsi Gergely II. kerületi polgármester terjesztette be még az MNV-árverés idején, "az átépítés veszélyének fennállása következtében". Az önkormányzat pedig 2023-ban hozott róla határozatot - egyébként nem csak a Göncz-villa kapott kerületi védelmet akkoriban, hanem például az egykori hidegkúti közösségi ház épülete, a Szilágyi Erzsébet fasor 73. alatti villa, amely korábban az MDF székháza volt, illetve a Völgy utca 9-11. alatti Sándor-villa is.

A helyi védelem ténye már csak azért is fontos, mert így nehéz dolga lesz annak, aki átépítené a Göncz-villát, vagy új ingatlanokat húzna fel a területen.

Rubik Ernő és a Korda-házaspár egykori otthona is eladó

Pár hete számoltunk be róla, hogy ismét eladósorba került Rubik Ernő egykori otthona, az impozáns luxusvillát az utóbbi években több ízben is meghirdették: legutóbb tavaly szeptemberben írtunk róla, akkoriban 3,3 millió eurót (több mint 1,3 millió forintot) kért érte a tulajdonos és most is ennyiért hirdetik az ingatlant. 2023 nyarán is ugyanennyi euróért akartak túladni rajta. Kiderült, hogy egy kínai vevő vásárolta meg az ingatlant, amikor a feltaláló 19 év után túladott rajta.

Az egyedi luxusotthon hirdetése jó ideje felbukkan: 2021-ben még arról írtunk, hogy több mint 1,7 milliárd forintért vált volna meg tőle a tulajdonos, 2023 tavaszán is 2 milliárdért volt eladó. Akciózással is próbálkoztak, egyszer az szerepelt az éppen aktuális hirdetésben, hogy az ingatlan 4,9 millió euróról, árazták le 3,3 millió euróra.

De nem a bűvös kocka atyjának korábbi otthona az egyetlen celeblakás, ami felbukkant az ingatlanpiacon a hetekben: január végén szúrtuk ki, hogy eladásra hirdették meg azt a velencei luxusvillát, amely egykoron Korda György és Balázs Klári tulajdona volt. A házaspár még 2016-ban adta el a tóparti ingatlant, azt nem árulták el, pontosan mennyit kaptak érte, de az akkori becslések szerint 250-280 millió forintot érhetett. Január végén ennek duplájáért, 550 millió forintos áron bukkant fel a grandiózus, saját partszakasszal rendelkező, 400 négyzetméteres villa a legnagyobb ingatlanos portálon.

Címlapkép: Fortepan / Szalay Zoltán