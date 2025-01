Eladó Korda Györgyék tóparti luxusvillája: nem semmi pénzt kérnek érte, fotókon a fényűző palota

Eladósorba került az a velencei luxusvilla, amely egykor Korda György és Balázs Klári tulajdonában volt - szúrta ki a hirdetést a Pénzcentrum. Az énekes házaspár még 2016-ban adta el a tóparti ingatlant, mert már sok volt nekik az ingázás, inkább Budapestre költöztek. Akkoriban 250-280 millió forintért adhatták el a villát, amely most 550 millió forintért keresi új gazdáját. Egyébként a vízparti telek kiparcellázása miatt vitába is keveredtek az önkormányzattal.

Eladásra hirdették meg azt a velencei luxusvillát, amely egykoron Korda György és Balázs Klári tulajdona volt - szúrta ki a hirdetést a Pénzcentrum. A házaspár még 2016-ban adta el a tóparti ingatlant, azt nem árulták el, pontosan mennyit kaptak érte, de az akkori becslések szerint 250-280 millió forintot érhetett. Most ennek duplájáért, 550 millió forintos áron bukkant fel a grandiózus, saját partszakasszal rendelkező, 400 négyzetméteres villa a legnagyobb ingatlanos portálon.

A 6+1 szobás, négy fürdőszobás épület 2000 négyzetméteres telken helyezkedik el, geotermikus fűtésrendszert és napelemeket is építettek hozzá az évek során. Kovácsoltvas kapu, gránit- és márványburkolatok, intarziás parketta emeli a luxus színvonalát. Tartozik hozzá wellnessrészleg infraszaunával és jakuzzival, valamint egy lenyűgöző kerti szökőkút is.

Eladó Kordáék egykori villája. Forrás: ingatlan.com

Bár 2011-ben még azt nyilatkozta, nem akarnak többet költözni, a tó parján szeretnének maradni, végül pár évvel később az énekes ha nehéz szívvel is, de megvált a villától. Amikor eladták, Korda György arról beszélt, ennyi idősen már elég fárasztó neki az ingázás, sok időt vett el az életükből, ezért inkább budapesti, szállodaként is üzemelő villájukba költöztek be - amit 2022-ben szintén értékesítettek.

Sok vita volt a vízparti telek miatt

Kordáék velencei villája 2009-ben azzal került be a hírekbe, hogy komoly vitát váltott ki a tulajdonosok és az önkormányzat között. A Fejér Megyei Önkormányzat vizsgálata szerint ugyanis törvénytelenül parcellázták ki a vízparti telkeket, köztük azt is, ahol a házaspár ingatlana áll, mivel a természetes vizek partját az államnak vagy önkormányzatoknak közérdekű célra kell fenntartani, és nem adhatják el, a Velencei-tó partján 30 méteres sáv esett akkoriban a tilalom alá. Azt nem tudni, mi lett a történet vége, de annyi biztos: a ház ma is ugyanúgy áll, a telek sem változott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 170 925 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 138 454 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 7,00%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,49%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA