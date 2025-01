Még mindig eladó Rubik Ernő budai luxusvillája: sokat engedtek az árából, miért nem kell senkinek?

Ismét eladósorba került Rubik Ernő egykori luxusvillája. A II. kerületi ingatlant most 3,3 millió euróért, azaz mostani árfolyamon kb. 1,35 milliárd forintért hirdetik. Az impozáns villát jó ideje próbálják eladni, rendre felbukkan a hirdetése, 2021-ben még 2 milliárd forintért árulták. Az épület dizájnját a legendás feltaláló tervezte, több helyen a bűvös kocka is visszaköszön. Kiderült, annak idején Rubikék egy kínai vásárlónak adták el az ingatlant.

Ismét eladásra kínálják Rubik Ernő egykori villáját - a hirdetést a legnagyobb ingatlanos portálon találta meg a Pénzcentrum. Az impozáns luxusvillát az utóbbi években több ízben is meghirdették: legutóbb tavaly szeptemberben írtunk róla, akkoriban 3,3 millió eurót (több mint 1,3 millió forintot) kért érte a tulajdonos és most is ennyiért hirdetik az ingatlant. 2023 nyarán is ugyanennyi euróért akartak túladni rajta. A mostani hirdetésből pedig már azt is tudni, hogy egy kínai vevő vásárolta meg az ingatlant, amikor a feltaláló 19 év után túladott rajta.

2021-ben még arról írtunk, hogy több mint 1,7 milliárd forintért vált volna meg tőle a tulajdonos, és 2023 tavaszán is 2 milliárdért volt eladó. Sőt, akciózással is próbálkoztak, egyszer az szerepelt a hirdetésben, hogy az ingatlan 4,9 millió euróról, azaz mai árfolyamon több mint 2 milliárd forintról árazták le 3,3 millió euróra.

Eladó Rubik Ernő egykori luxusvillája. Forrás: ingatlan.com

Elképesztő, egyedi luxus

Budapest II. kerületében, az Apáthy-szikla természetvédelmi környezetében áll Rubik Ernő egykori otthona, egy ikonikus luxusvilla, amely a Rubik-kocka feltalálójának tervei alapján épült 2000-ben. A 4 827 négyzetméteres, hatalmas telken fekvő, 800 négyzetméteres ingatlan páratlan, délre néző panorámát nyújt. Az épület lenyűgöző dizájnja és Rubik Ernő híres találmányának szimbolikája egyedi karaktert kölcsönöz a villának, amelyet egy kültéri Rubik-kocka szobor is megörökít a kertben.

Az épület belső tereit 2019-ben részlegesen felújították, modern technológiai megoldásokkal, például okosotthon rendszerrel és telefonos vezérlésű elektromos redőnyökkel egészítették ki. Az alsó három szint teljes modernizálása során új konyha, burkolatok és szaniterhelyiségek kerültek kialakításra, míg a felső szint megőrizte eredeti karakterét. A villa különleges éke a toronyszoba, amelyet Rubik Ernő saját használatra tervezett; ennek formáját három egymásra helyezett kocka ihlette, és lenyűgöző kilátást nyújt a János-hegyre.

A villa felszereltsége a luxus minden elemét magában foglalja: beltéri úszómedence, szauna, fitneszterem, mozi terem, borospince, és még egy biztonsági szoba is található benne. A garázsban három autó fér el, míg a kert további 4-5 jármű parkolására alkalmas. A kert közepén egy fűthető, kétszintes üvegház kapott helyet, amely akár vendégházként is használható. A tágas kültéri tér grillsarokkal és kiváló tájolásával igazi oázis azok számára, akik a természet közelségét keresik.

A hirdetés kiemeli, a környék infrastruktúrája is ideális: a közelben óvodák, iskolák, éttermek, sportlétesítmények és boltok találhatók. A villa közvetlen szomszédságában kirándulóhelyek, például az Apáthy-szikla és az Árpád-kilátó kínálnak aktív kikapcsolódási lehetőségeket.

Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA