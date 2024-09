Végre utolérte a törvény keze a fiatal lányt bántalmazó férfit: szörnyű, amit tett

Elkezdődött annak férfinak a tárgyalása szerdán a Szegedi Törvényszéken, aki tavaly augusztusban, Szeged belvárosában támadott meg és vert félholtra egy fiatal lányt, pusztán azért, mert nem állt vele szóba.

A jelenleg 27 esztendős férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolják. A korábban más bűncselekmények miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt férfi tavaly augusztus 5-én, hajnal fél 6 körül Szeged belvárosában figyelt fel a hazafelé sétáló sértettre, aki mobiltelefonján beszélt. A vádirat szerint a férfi odalépett hozzá és megszólította, majd miután a sértett nem válaszolt, utánaindult, és több száz méteren át követte. A fiatal, vékony testalkatú nő elutasító magatartása miatt a – korábban küzdősportot űző - vádlott félmeztelenre vetkőzött, és ismét elindult a sértett után. Mivel a fiatal lány a későbbiekben sem reagált a közeledésére, hátulról, váratlanul, olyan nagy erővel tarkón ütötte, hogy a sértett eszméletét vesztette, és magatehetetlenül hanyatt a járdára zuhant.

Ezután a férfi a nő fölé hajolt és további 10-15 nagy erejű ütést mért a fejére, majd a sértett vállát megragadva, többször a járdához vágta; a sértett koponyájának hátsó része többször a kemény felületnek csapódott. Ezt követően a vádlott az erősen vérző, magatehetetlen sértettet először a karjába, majd a vállára vette. Útközben a sértett fejét egy templom téglakerítésének falán is végighúzta. Közben a történtekre felfigyeltek járókelők, akiket meglátva, a vádlott a sértettet a templom beugró imafülkéjébe dobta, majd elmenekült. A sértetthez a szemtanúk hívtak mentőt, életét csak a gyors orvosi segítségnyújtás mentette meg. A lány koponyaűri sérüléseket szenvedett; az, hogy nála maradandó károsodás bekövetkezett-e, még nem derült ki.

Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, 15 év fegyházbüntetés kiszabását kérte, azzal, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra. A vádlott közölte, nem ért egyet a vádiratban foglaltakkal, de megtagadta a vallomástételt, így az ügyben tárgyaláson dönt majd a törvényszék 2025-ben. A vádlott ügyvédje, Dávidházi Richárd vitatta, hogy védence hátulról támadt volna a sértettre és a földön is bántalmazta volna őt, így bűncselekménye életveszélyt okozó testi sértésnek minősül. Az ügyvéd közölte, védence 10 millió forint sérelemdíj azonnali megfizetését vállalja. A sértett polgári jogi igényt jelentett be, és sérelemdíj megfizetését is kérte. Minderről a törvényszék dönt.