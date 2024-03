Itt a tökéletes, elronthatatlan húsvéti sonka receptje: így szúrják el a legtöbben

Gyakran a legegyszerűbb recepteket a legkönnyebb elrontani, ilyen a húsvéti soka főzése is. A recept ugyanis egyáltalán nem bonyolult, de a lépéseket érdemes pontosan követni. A húsvéti ünnepi asztalra a kalács és a főtt tojás mellett sonka kerül leggyakrabban. Amíg azonban a főtt tojást, festett tojást sokkal magabiztosabban készítjük otthon, a főtt sonkának sokan nem mernek nekiállni, inkább megveszik a kész terméket. Nincs azonban ok arra, hogy ódzkodjunk a húsvéti sonka főzésétől. Mutatjuk a receptet, amelyet lehetetlen elrontani.

A tökéletes húsvéti sonka receptje

Mint minden étel tökéletes elkészítéséhez, az első és legfontosabb hozzávaló a minőségi alapanyag. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Húsiparosok Szövetsége közös közleményében azt írták, a gyártók tapasztalatai szerint a legtöbb vásárló minőségi árut vásárol húsvétkor. A hagyományos előállítású, konyhasóval pácolt, érlelt combsonkák, hátsó csülkök, angol szalonnák, tarják és a kötözött sonkák ilyenkor a legkeresettebbek. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a kereslet már a hagyományos, csonttal együtt pácolt és füstölt sonkákról egyre inkább a könnyebben elkészíthető és felszolgálható sonkák felé tolódik el.

A közlemény szerint a kötözött sonkának egyre nő a népszerűsége, hiszen könnyen szeletelhető és tálalható. Évek óta nő a kereslet a szívsonka iránt is, amely főzés után egyszerűen szeletelhető. Felhívták a figyelmet arra is, hogy jelen vannak a hazai piacon az olcsó import termékek is. Elsősorban gyorspácolt kötözött sonka és tarja kerül így a boltokba, amelyek minősége jóval alacsonyabb, mint a hazai prémium termékeké. Ez alapján nincs egyszerű dolga a vásárlónak, aki először próbálkozna meg a húsvéti sonka főzésével otthon.

Sonka vagy nem sonka? A húsvéti sonka valójában egy gyűjtőfogalommá vált, ilyenkor nemcsak a hagyományosan sonkának hívott combsonkát, hanem más húsokat is - pl. tarját vagy lapockát - is sonkaként emlegetünk. Érdemes tehát résen lenni vásárláskor. Nincs gond természetesen a másfajta húsokkal sem, viszont így lehetséges, hogy nem azt kapjuk majd, amire számítunk. Ilyenkor megeshet, hogy kevesebb rutinnal rendelkező vásárlók esetleg sonkáért indulnak, és lapockával térnek haza. Az ebből adódó családi feszültségeket előre elkerülhetjük, ha tisztában vagyunk a húsvéti sonka tágabb jelentésével.

Hogyan válasszunk alapanyagot? Akinek megvan a saját megbízható hentesüzlete, ahol vásárol, az szerencsés helyzetben van, hiszen biztosan megfelelő minőségű sonkát fog tudni vásárolni. Akinek viszont nincs, az nem tud az előzetes saját tapasztalatokra hagyatkozni. Mások tapasztalataira azonban nyugodtan alapozhat: kérdezzen körbe, informálódjon, hol veszik már rutinos ismerősei a minőségi sonkát.

Ha pedig nem hentesüzletből, húspultból szerezzük be az alapanyagot, hanem a bolti, akár előrecsomagolt termékek közül választunk, akkor is felismerhetjük a minőséget. Egyrészt olvassuk el alaposan a címkét, kerüljük a gyorspácolással, gyorsérleléssel készült csemegeárut, vagy "füstízzel" dúsított húsokat. Ha ilyen "füstölt ízű" illetve "gyors" jelzőkkel találkozunk a címkén, akkor kevésbé minőségi termékről lehet szó. Az is legyen gyanús, ha egy-egy termék túlontúl olcsó a többihez képest, ez általában a rosszabb minőség jele.

A megfelelő sonka nem túl kemény, száraz. Keressük a puhább húsokat, amelyek nem teljesen zsírtalanok: karaj és comb esetében ne hiányozzon róluk a zsírréteg a bőr alatt.

Az is fontos, hogy a sonkát megnyomkodva ne eresszen híg levet. Ez vagy a túlpácolás jele, vagy már elindult az áruban a romlás. Érdemes minden esetben megszagolni és megkóstolni is a húst, mielőtt a főzésnek nekilátunk, hogy meggyőződjünk a minőségről. Ha romlott árut vettünk, vigyük vissza a boltba.

A főzéshez füstölt, pácolt, de nyers sonkát válasszunk. Sok előfőzött, főtt termék is van forgalomban, amelyeket már nem kell még egyszer áztatni és főzni. Banálisnak tűnhet ez a hiba, de azért nézzük meg alaposan a címkét, nehogy egy már eleve főtt sonkát főzzünk újra.

A húsvéti sonka főzése házilag

Hogyha megvettük a jó minőségű alapanyagot, akkor már csupán a főzés van hátra. Bár a művelet rendkívül egyszerű, ha kihagyunk egy lépést, könnyen elronthatjuk. Mi mehet félre a húsvéti sonka főzése során? Például túl sós lesz a sonkánk, vagy éppen ízetlen, esetleg egyenetlenül fő meg, szétfő, nem lesz szépen szeletelhető. Ezeket azonban ki lehet védeni, ha figyelmesen követjük a receptet.

Az első lépés az áztatás, amit nem szabad átugrani. Az áztatási idő attól függ, milyen száraz tulajdonképpen a sonka, amit vásároltunk. A kemény húst egy egész éjszakára is beáztathatjuk hideg vízbe, a puhábbat elég lehet akár 4 óra is. Fontos, hogy az áztatás után a vizet öntsük le, ne abban kezdjük főzni! Érdemes a sonkát áztatás után lemérni, ha nem ismerjük a pontos súlyát.

A főzőedényt töltsük fel annyi hideg vízzel, ami ellepi a sonkát. Fontos hogy ne legyen túl kicsi az edény, a víz tényleg lepje el a húst benne! A főzővizet fűszerezhetjük, de sót ne tegyünk bele! Aki reflexből megsózza a főzővizet, annak nagyon sós lehet végül a kész a sonkája. A főzővízbe kerülhet hagyma, fokhagyma, babérlevél, bors. Ezen túlmenően pedig ízlés szerint kísérletezhetünk is a kedvelt fűszereinkkel, bár nem az első sonkafőzés során érdemes kísérteni a sorsot vad fűszerezéssel. Egyes receptek tejet, illetve cukrot is ajánlanak a főzővízbe, ez sem ördögtől való, de a legtöbb hagyományos recept marad a borsnál, babérnél és fokhagymánál, hagymánál.

A sonka főzési ideje

A főzési idő attól függ, milyen súlyú a sonkánk. A főszabály, hogy kilónként minimum 1 órával kell számolni, vagyis egy 1 kilós sonka legalább 1 órán át fő, egy 3 kilós 3 órán át, stb. A sonkát mindig lassú tűzön főzzük, 100 fok alatt, takarékon. Miután a víz felforrt, fedjük le az edényt. Egyszer kóstoljuk meg a főzőlevet, mert nagy ritkán előfordulhat, hogy sótlannak érezzük, akkor valószínűleg az alapanyagunk is sótlan volt. Ilyen esetben lehet egy kicsit utósózni közben. A főzési idő leteltével a sonkának puhának kell lennie, a beleszúrt tű, villa könnyen kicsúszik belőle. A csontos sonka leválik a csontról.

Fontos lépés, hogy a sonkát a főzési idő leteltével nem kapjuk ki a lábasból, hanem félretesszük és a főzővizében hagyjuk kihűlni. A kihűlt sonkáról öntsük le a főzőlevet, melyet érdemes leszűrve elraktározni, hogy később alapléként használhassuk. Hüvelyesekből - mint a bab, lencse - készült levesekhez, főzelékekhez kiváló lehet és a fagyasztóban sokáig eláll. Felhasználhatjuk arra is, hogy a húsvéti keménytojásokat ebben főzzük meg, így még ízletesebbek lehetnek.

Miután kivettük a vízből, csomagoljuk be és pihentessük egy éjszakán át. Ezután, ha minden lépést betartottunk, egy könnyen szeletelhető ízletes sonkát kapunk.

A kötözött sonka, tarja főzése

A kötözött húsokat, vagy a puhább pácolt tarját ugyanúgy be kell áztatni főzés előtt a keménységük és nagyságuk függvényében 1-2 órára. A hálót ne vegyük le a kötözött húsról, azzal együtt tegyük vízbe. A vizet öntsük le, töltsük fel ismét az edényt annyi hideg vízzel, hogy a húsárut ellepje. Főzzük ugyanúgy kilónként 1 órán át, és hagyjuk a főzővízben kihűlni. Vegyük ki, és becsomagolva pihentessük egy éjszakán át. Csak ezután távolítsuk el a hálót! Fél napos pihentetés után könnyen szeletelhető sonkát kell kapnunk.

A szívsonka főzése

Ahogy az a NAK és a Húsiparosok közleményéből kiderült, egyre nő a kereslet a szívsonka iránt. A szívsonka ugyanúgy füstölt, nyers combsonka. Mivel kicsontozott, ezért a csont nem akadályozó tényező a szeletelésnél, szép szeleteket lehet belőle vágni. A szívsonka főzése nem különbözik más sonkák főzésétől.

Meddig áll el a húsvéti sonka?

Gyakran húsvétkor is olyan nagy a dömping a finomabbnál finomabb étkekből, hogy nem fogy el azonnal a főtt sonka. A házilag főzött, pácolt sonka a hűtőben 3-5 napig tartható el akár szeletelve is. A fagyasztóban pedig 1-2 hónapig is eláll.

Ha nagyobb sonkát vettünk, érdemes lehet lehet nem az egészet egyszerre felszeletelni. Ugyanis ha nem fogy el pár napon belül, az egész főtt sonkánkat könnyebb lesz befagyasztani.