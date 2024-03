A tökéletes kemény és lágy tojás főzése, főzési ideje: a főtt tojás tárolása, húsvéti festett tojás készítése

A tojásfőzés egyszerű feladat, van azonban néhány alapvető szabály, amelyet érdemes betartani. A főtt tojást elkészíthetjük ízlés szerint lágy vagy kemény tojás formájában, ha figyelünk a főzési időre. A tojás főzési idejét befolyásolhatja a tojás mérete is. A főtt tojás tárolási ideje pedig függ attól, hogy kemény vagy lágytojásról van-e szó, illetve a héjában vagy már a tojáshéj nélkül tárolnánk. A hústvéti időszakban a főtt tojást szokás a húsvéti sonka levében is megfőzni, illetve később befesteni. A tojásfestéshez a legjobb, ha keménytojást főzünk.

Aki nem főz gyakran tojást, az nem feltétlenül tartja észben, hogy mennyi ideig kell főzni a tojást, hogy lágytojás, vagy keménytojás legyen a végeredmény. A kulcs természetesen a főzési idő hossza, azonban lehetnek egyéb körülmények is, amelyek ezt befolyásolják.

A tojásfőzés előkészítése

A tojásokat mossuk meg. Lehetőleg teljesen friss tojást főzzünk, és főzzünk meg olyat, ami megütődött, repedt a héja. Mivel tojásfőzéshez nem ütjük fel a tojást, hanem a héjában készítjük le, nincs lehetőségünk szemrevételezni a belsejét, ezért jobb teljesen friss és sérülésmentes tojásokat megfőzni. Megoszlanak a vélemények arról, hogy a tojásokat kell-e hagyni a hűtőből kivéve szobahőmérsékletre melegedni. Egyesek állítják, hogy ha nem így teszünk, akkor a tojás megrepedhet. Más szakértők viszont azt szokták tanácsolni, hogy kifejezetten hidegvízben mossuk át, illetve jeges fürdőben hűtsük 2-3 percig főzés előtt a tojásokat.

Ha nincs tojásfőző készülékünk, akkor vegyünk elő egy edényt, amelyben kényelmesen elférnek a tojások, amiket meg szeretnénk főzni. Ne legyen se túl nagy - mert akkor csak pazaroljuk a vizet és az energiát -, se túl kicsi, amiben nagyon összezsúfolódnak egymásra a tojások. Ha maradunk a legegyszerűbb, vízben főzős technikánál, akkor az edénybe tegyünk fel vizet forrni.

Amikor már forr a víz, akkor úgy állítsuk be a tűzhelyet, hogy a víz enyhe forrásban maradjon, de ne forrjon erőteljesen. Ha továbbra is nagy lángon forraljuk a vizet, a tojások összekoccanhatnak, megrepedhetnek. Ha ez megvan, óvatosan evőkanál vagy fakanál segítségével engedjük a forró vízbe a tojásainkat.

Ekkor állítsuk be az időzítőt a megfelelő időtartamra. Az óra csak innentől indul.

A tojás főzési ideje

Főként lágy és keménytojásról szoktunk beszélni, amikor a tojás főzési idejét kell meghatározni. Ezen belül is vannak azonban fokozatok.

Ha folyósan szeretjük a tojássárgáját, illetve a fehérjét is folyósabban, nagyjából mint a tükörtojás esetében, akkor 2-5 percig főzzük a tojást. Attól függően, minél nagyobb a tojás, annál tovább.

Ha azt szeretjük, hogy a tojássárgája lágyabb, kenhető, de a fehérje kemény, akkor 6-8 percig főzzük a tojást.

Ha pedig kemény fehérjét és sárgáját szeretnénk, akkor 10-15 percig főzzük a tojásokat.

Az angolszász országokban, főként az Egyesült Királyságban nagy hagyománya van a tojás fogyasztásának, főként reggelire. A tökéletes főtt tojás szinonímája az angoloknál a "hatperces tojás", ami nem véletlen. Így kaphatunk ugyanis egy átlagos tojás esetén krémes állagú sárgáját. Ázsiában, ahol a levesekhez gyakran főtt tojás a feltét, ugyancsak a félkemény tojás a legelterjedtebb forma. Ízlés szerint azonban, szülessünk bármelyik országba, főzhetjük keményebbre, lágyabbra a főtt tojásainkat.

A húsvéti festett tojások esetében érdemes a tojásokat keményre főzni. Ez azért is fontos, mert a keménytojás jobban eláll.

Legyen akár húsvét, vagy csak egyszerű hétköznap, a tojásokat víz helyett más folyadékban is főzhetjük, hogy ízesebbek legyenek. Erre tökéletes lehet például a húsvéti sonka főzőleve, de használhatunk másféle alaplevet is. Ha nem áll rendelkezésünkre alaplé, akkor ízesíthetjük a főzővizet kedvünk szerint. Érdemes lehet zöldfűszerekkel, zöldségekkel kísérletezni, a tojás át fogja venni az ízeket. A leeső szalonna, vagy sonka bőrével is meg lehet főzni a tojást a füstösebb, sós ízhatásért.

A tojáspucolás művészete

Az egyik legbosszantóbb dolog, amikor a főtt tojás túlságosan ragaszodik a héjához, nem hajlandó elválni. Főként, ha olyan ételt készítünk a tojásból, aminek szépen is kell mutatnia, mint a kaszinótojás. Feltehetően minden szakács más módszerre esküszik a tojáspucolás kapcsán, mindenkinek más a trükkje, rengeteg legenda kering arról, hogyan lehet a makacs héjjal felvenni a küzdelmet.

Van, aki szerint attól függ a siker, hogy meddig áll a tojás a főzés és pucolás között, milyen hőmérsékletű. Van, aki folyó víz alatt pucolja a tojást, hogy könnyebben lejöjjön a héja. Van, aki szerint egy pár csepp ecetet kell a főzővízbe tenni. Vannak, akik szerint nincs más megoldás, mint megadni magunkat a sorsnak, ami néha könnyen, néha nehezen pucolható tojásokat oszt.

A rejtély megoldása azonban megnyugtató lehet mindenki számára: nem a technikánkon műlik. A tojás életkora a döntő abban, hogy mennyire könnyen válik le a héj róla. A nagyon friss tojásokhoz jobban ragaszkodik a héjük, aminek kémiai magyarázata van. A friss tojásfehérjében oldott formában széndioxidot található, amivel a héjon át távozik. Így a fehérje egyre veszít a savasságából, ami azt eredményezi, hogy a héj és a fehérje között lévő hártya egyre kevésbé ragaszkodik a fehérjéhez. Még azt is lehet tudni, hogy átlagos méretű, hűtőben tárolt bolti tojás 10 napos korában éri el az ideális pH-értéket savasság tekintetében.

Ha tehát a tojás nem válik el a héjától, ne magunkat vagy a sorsot okoljuk, egyszerűen túl friss volt az alapanyag. Hiába is trükköztünk volna bármivel, akkor is ugyanúgy meg kell küzdeni a makacs héjjal. Elvileg segíthet, ha a forró vízből kivett tojásokat vízzel visszahűtjük, de ez a módszer sem életbiztosítás.

A főtt tojás tárolása

A főtt tojást legjobb a héjában, légmentesen lezárható tartóban tárolni. Így a lágytojás 2 napig tárolható, fogyasztás előtt viszont érdemes egy percre forró vízben újramelegítni. A félkemény és kemény tojást héjában, megfelelő tárolóban 5 napig tarthatjuk a hűtőben. Ha már megpucoltuk a tojást, a legjobb, ha minél előbb elfogyasztjuk, vagy - akár maradékmentő ételek részeként, mint a rakott krumpli - ismét hőkezeljük fogyasztás előtt.

A főtt tojást elvileg le lehet fagyasztani a héjába. Amikor újra elővesszük, a hűtőben kell hagyni, hogy felengedjen, ami egy napig is eltarthat. Nem érdemes mikróban, vagy más módon kiolvasztani. Azonban még ez a módszer sem garancia arra, hogy nem változik meg az állaga, lesz gumis, vagy nem romlik az íze.

Így sokkal célszerűbb, ha inkább felhasználja az ember maradékmentő ételekhez a főtt tojást. Klasszikus példa erre a tojáskrém, a tojássaláta, tojáspörkölt vagy a rakott krumpli és más rakott ételek. Ha ezekhez nem lenne hangulatunk, készíthetünk tojással töltött húst - stefánia szeletet -, vagy ázsiai módra levesfeltétként használhatjuk a félbevágott főtt tojást. Ha pedig másként tényleg nem fogy el, tegyük házi pizzára a főtt tojás szeleteket!

A húsvéti tojásfestés titka

A tojás festéshez használjunk keméyntojást. Hogyha bolti festékünk van, akkor kövessük a csomagolás utasításait. Ha elfelejtettünk tojásfestéket venni, vagy természetes otthoni alapanyagokból oldanánk meg a tojásfestést, akkor pedig tegyük a következőket. Fogjuk a tojások színét adó alapanyagunkat - ami elért színtől függően változhat, lehet vörösbor, hagymahéj, cékla, lilakáposzta, kurkuma, spenót stb. - és készítsük oda a konyhapultra. Forraljunk fel nagyjából egy liter vizet egy evőkanálnyi sóval és két evőkanálnyi ecettel. Tegyük a vízbe a festékalapanyagot és kis lángon főzzük 30 percig, hogy a színanyagok kioldódjanak. Ezután hagyjuk az egészet hűlni, de amikor még meleg, viszont már nem forró, tegyük bele a festésre szánt (főtt) tojásokat.

Fontos, hogy természetes alapanyagok esetén ne számítsunk élénk színekre, inkább paszteles árnyalatokat kaphatunk így. Azt is érdemes megnézni, ha több színnel próbálkozunk, hogy milyen színű a tojás héja. Ha például sárga tojást próbálunk festeni, érdemes erre a világosabb héjú tojásokat félretenni, míg egy barnás-vöröses-lilás árnyalathoz jó a sötétebb héjú tojás is. Egyébként minél világosabb a tojások héja, amiket használunk, annál könnyebb a kívánt színt elérni, de előfordul, hogy a tojás héja egyszerűen ellenáll.

Használhatunk céklát a rózsaszín, őrölt paprikát a pirosasas, narancsos árnyalatokhoz. Világosbarna tojásokhoz használjuk a vöröshagyma héját, bézs színhez kávét. A szép sága színt a kurkuma és a sáfrány tudja megadni. A kék és zöld színt nehezebb elérni: ehhez kísérletezhetünk lilakáposztával, áfonyával, illetve spenóttal vagy petrezselyemmel. Lila színt vörösborral lehet elérni. Lehet kísérletezni a már felsoroltak kombinációjával is a további árnyalatokhoz, illetve bármilyen olyan otthon megtalálható alapanyaggal, amely biztosan ehető. Legjobbak azok, amikről tudjuk, hogy makacs foltot hagynak, mint egyes gyümölcslevek, vagy a szilva- vagy bodzalekvár, ketchup, mustár, stb.