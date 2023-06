Mi a fene történik a magyar ingatlanpiacon? Horror pénzt kérnek a fiatalok álomotthonaiért

A fiatal családosok majdnem fele kertes házban gondolkodik, viszont a negyvenes éveikben járók fizetik a legtöbb pénzt egy ingatlanért, országos átlagban 46,4 millió forintot, míg a hetven fölöttieknél a panel a sláger, és csakis készpénzért vásárolnak.

Elkészült az Otthon Centrum vevőprofilt monitorozó tanulmánya, melyből az derül ki, hogy az ingatlanok országos átlagára az év első öt hónapjának értékesítései alapján 43,3 millió forint volt. Szembeötlő ugyanakkor, hogy a legfiatalabb, 18-29 éves korosztály mindössze 33 millió forintért vásárolt, ami jelentősen kevesebb a második legkevesebbet költő 60-69 éves korosztály átlagánál, utóbbi generáció 41 milliós középértéken vásárolt ingatlant idén.

A legtöbbet a 40-49 év közötti korosztály áldozta ingatlanra, átlagosan 46,4 millió forintot. Ugyanakkor nem csak a vételárban, hanem a vásárolt ingatlan finanszírozásában is komoly eltérés mutatkozik a korosztályok között, s noha a hitelezés jelentősen visszaesett az év elejére, a generációs különbségek továbbra is megmaradtak. Egyáltalán nem meglepő módon a legnagyobb arányban a legfiatalabb generáció szorul hitelre, és ez a korosztály él leginkábbaz állami támogatások lehetőségével is.

A korábbi pörgéshez viszonyítva most jóval lanyhább az ingatlanpiac, de továbbra is minden generáció jelen van és aktív, ugyanakkor a korosztályok közötti preferenciák élesen elkülönülnek egymástól

– összegezte Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum (OC) elemzési vezetője az idei év első négy hónapjának adatai

A készpénzes finanszírozást csak 52,6 százalékuk választotta, míg hitellel 24,2, állami támogatással 23,2 százalékuk élt idén. A 30-40 év közötti korosztálynál is nagyon hasonlóan alakultak ezek az arányok, de az életkor emelkedésével jelentősen megnő a készpénzes vásárlók száma. A negyvenes korosztálynál már 77,8 százalék, amely az életkor előrehaladtával tovább nő: 70 év fölött ez az arány már 99 százalék.Érdekes mutató, hogy az OC közreműködésével értékesített ingatlanok esetében az ügyfelek nemi arányában minimális különbséggel a nők vezetnek (50,6 százalék). A férfiak aránya csupán a 30-39 év közöttiek között magasabb a nőknél (55,3 százalék), minden más korcsoportban a hölgyek vannak többségben. Arányuk az életkor előrehaladtával egyre emelkedik, a 70 év felett ingatlant vásárlók markáns többsége már nő (64 százalék).

De nem csak az ingatlanra fordított pénz nagyságában, a hitelfelvétel vagy készpénzes vásárlás terén különülnek el egymástól a generációk, hanem abban is, hogy melyik ingatlantípust preferálják. Arányait tekintve családi házból, valamint lakásból van a legtöbb a piacon, míg panel és új építésű ingatlan sok településen nem is szerepel a kínálatban. Ennek ellenére érdekes minta rajzolódik ki: 50 éves életkorig a családi ház vezet, de ennek aránya folyamatosan csökken. Acsaládi ház aránya a legfiatalabb generációnál a legmagasabb (47,9 százalék), a legtöbb téglalakást viszont már a 50-60 év közöttiek vásárolják (45,3 százalék). A panel a 70 évesnél idősebbek között a legkedveltebb (23,6 százalék), míg az új építésű ingatlan a 30-40 év közöttieknél a sláger (8,6 százalék) - emelte ki Soóki -Tóth Gábor a megvásárolt ingatlantípusokról szólva.

Ugyanakkor településtípusonként is eltérő a generációk preferenciája. A legfiatalabbak a legnagyobb arányban a (nagyvárosokhoz közeli) községeket (19,3 százalék), majd Pest megyét (17,7 százalék) választják. A 30-40 év közöttieknél a fővárosi agglomeráció szintén második (16,2 százalék), ám az első helyen már a külső pesti kerületek állnak. Méghozzá több korcsoportban is: a 40-50 év közöttieknél (15,6 százalék), és a 60-70 éves korcsoportban (18,1 százalék). A nyugdíj előtt állók tekintélyes része (20 százalék) a belvárosban vásárol ingatlant, csak úgy,mint a 70 év felettiek, akik a belvárost és a budai kerületeket egyaránt preferálják (16,9 százaléknyian).