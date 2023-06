Ez a 20 legolcsóbb és legdrágább utca a IV. kerületi ingatlanpiacon: itt fillérekért vehetsz lakást

Hogyan alakulnak most az ingatlanárak Újpesten, azaz mennyiért vehetünk most lakást, házat a IV. kerületben? Melyek a legolcsóbb lakások, és hová költözik a budapesti elit, azaz melyek a városrész legdrágább utcái? Budapestet górcső alá vevő ingatlanpiaci cikksorozatunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

A KSH adatai szerint 2022 harmadik negyedévére, a 2015-ös szintet 100-nak véve, a hazai lakásárindex elérte a 256 százalékot, azonban a drágulás üteme és a forgalom is egyértelműen lelassult. Az várható volt, hogy a lakásárak folyamatos kétszámjegyű növekedése nem tarthat örökké, és már 2022 tavaszán is érzékelhető volt az érdeklődés gyenge csökkenése.

Ám e folyamatra ezúttal nagyon sok egyéb hatás is rárakódott – pl. az elszabaduló infláció, az eszkalálódó háborús helyzet, a rezsikrízis –, s ez most egyszerre kezd meglátszani a számokban. Bár némelyik már az év első felében is rontotta a feltételeket, akkor az állami támogatások és az év elején kapott plusz jövedelmek még tovább segítették a keresletet, így a lendület csak az új energiaárak nyári bejelentése után fogyott el.

Most egyelőre a kivárás jellemző, ami nem is feltétlenül ugyanúgy hat majd a piac minden szegmensében. Az, hogy mikor kap új lendületet a piac, vagy annak legalább egy része, éppen úgy függhet a hitelkamatok alakulásától, mint attól, hogy az első „valódi” tél tapasztalataiból tavaszra milyen következtetéseket szűrnek le az emberek. A kivárásnak is van természetes vége: a szükségessé váló költözéseket sem lehet az idők végezetéig halogatni. S persze az is mozdíthat a piacon, ha mérséklődnek az árak, illetve a vevők jobban kihasználják a most éppen bővebbé váló alkulehetőségeket és a 2023-ban is elérhető lakástámogatásokat.

Budapesten - hasonlóan az országos átlaghoz - lassuló ütemben, de folyamatosan emelkednek az ingatlanárak Budapesten: az újépítésű lakások esetében a vásárlóknak már körülbelül 1,5 millió forinttal kell számolniuk négyzetméterenként. Korábbi cikkünkből pedig az is kiderült, hogy 2022-ben a főváros belső kerületei 2,4 százalékkal olcsóbbak voltak, mint a főváros egésze, míg a külső kerültetekben 13,5 százalékkal kellett többet fizetni átlagosan egy négyzetméter lakóingatlanért.

Az olló 2020 óta egyre csak zárul a külső és a belső kerületek átlagára között a nagy pesti átlaghoz képest. Közben az agglomerációban összességében kb. 30 százalékkal kerültek kevesebbe az ingatlanok a fővárosiaknál. Viszont ez korántsem azt jelenti, hogy maguk az ingatlanok olcsóbbak lettek.

Íme Budapest IV. kerületének legolcsóbb és legdrágább ingatlanjai

Az budapesti helyzet tehát ismert, de mi újság a főváros kerületeivel, hol tetőztek vajon a négyzetméterárak, azaz – ha hihetünk a fenti elemzői prognózisnak – honnan kezd majd el konszolidálódni az árszínvonal? Nos, a Pénzcentrum friss, Budapest kerületeit vizsgáló cikksorozatában épp ennek járt utána. Jelen írásunkban Budapest villákkal tarkított kerületét, azaz a IV. kerületet vesszük górcső alá és vizsgáljuk meg, hogy mely utcákban lehet a legolcsóbban, illetve a legdrággábban ingatlanhoz jutni.

A KSH-nál elérhető, hivatalos tranzakciókból származó NAV-adatok alapján 2022 második negyedévében átlagosan 587 ezer forintot kértek Budapest IV. kerületének egy négyzetméternyi lakóingatlanért. Ugyanakkor az ingatlan típusa szerint komolyabb szórás is megfigyelhető a fajlagos árakban és természetesen a tranzakciószámokban is. Lapunk megkeresésére az ELTINGA összeállított egy részletesebb adatsort, amely alapján megállapítható, hogy 2022 második negyedévében a többlakásos társasházak négyzetméterenként 617 ezer forintért (701 tranzakció alapján), míg a családi házak 606 ezer forintos fajlagos áron (43 tranzakció alapján), miközben a lakótelepi panellakások átlagosan 564 ezer forintos négyzetméteráron (938 tranzakció alapján) keltek el Budapest IV. kerületében.

Ez tehát a nagy átlag. Kérdés ugyanakkor, mit mutatnak a mélyebb statisztikák. A lakáspiaci elemzések ugyanis jellemzően megye, város, esetleg városrész (pl. kerület) bontásban vizsgálják a különböző statisztikai mutatókat, míg utca szerinti mélységben - bár rendelkezésre állnak ilyen adatok is - nem nagyon készül felmérés. Pedig egy erősebb nagyítóval vizsgált lokációelemzés kiválóan megmutatja, hogy a lakáspiaci mutatók egészen komoly kilengéseket is képesek produkálni.

Hogy ezt igazoljuk, a Pénzcentrum ezúttal a KSH nemrég megjelent kiadványából, azaz az Ingatlanadattár, Magyarországi lakásárak, 2005-2021 adatsorából mutatja, hogy melyek voltak 2021-ben Budapest IV. kerületének legdrágább és legolcsóbb utcái. Fontos leszögeznünk, hogy a 2021-es a legfrissebb adat az utcákra vonatkozóan, így a Budapest egészére vonatkozó 2022-es átlagárakkal történő összehasonlítás csak hozzávetőleges lehet. Továbbá az alábbiakban közölt áradatok kapcsán fontos azt is kiemelni, hogy a komoly kilengéseket a tranzakciók darabszáma (összesítésünk valós lakáspiaci tranzakciók alapján készült) és egy-egy extrém tranzakció is komolyan torzíthatja. És akkor nézzük Budapest III. kerületének legeit.

A 20 legdrágább utca Budapest III. kerületében

Remetehegyi út (1 millió 645 ezer forint/nm) Jutas utca (1 millió 381 ezer forint/nm) Erdőalja út (1 millió 209 ezer forint/nm) Csillagánizs utca (1 millió 206 ezer forint/nm) Királylaki út (1 millió 178 ezer forint/nm) Szépvölgyi út (1 millió 123 ezer forint/nm) Óbor utca (1 millió 99 ezer forint/nm) Táborhegyi út (1 millió 93 ezer forint/nm) Perényi út (1 millió 93 ezer forint/nm) Domoszló (1 millió 44 ezer forint/nm) Csengőbojt utca (1 millió 16 ezer forint/nm) Virág Benedek utca (989 ezer forint/nm) Pünkösdfürdő utca (986 ezer forint/nm) Fanyarka utca (983 ezer forint/nm) Pusztakúti út (981 ezer forint/nm) Nánási út (966 ezer forint/nm) Lángliliom utca (962 ezer forint/nm) Kunigunda útja (961 ezer forint/nm) Tündérliget utca (960 ezer forint/nm) Folyondár utca (954 ezer forint/nm)

A 20 legolcsóbb utca Budapest III. kerületében