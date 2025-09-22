Komoly változások, szabályok a szemétszállításban: ezekért kell majd pluszba fizetni

Október 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a hulladékgazdálkodásban, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeit. Az új szabályozás érinti a kukák használatát, a lomtalanítást és a hulladékudvarok működését is - írta az Infostart.

A veol.hu több társlapra hivatkozva számolt be a hulladékszállítási rendszer átalakulásáról. Az új előírások értelmében a vegyes hulladékgyűjtő edényekbe tilos lesz papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos és elektronikai hulladékot elhelyezni.

A szabályozás szigorúan előírja, hogy a kukák fedelének zárt állapotban kell lennie. Amennyiben a hulladék mennyisége meghaladja az edény kapacitását, az többlethulladéknak minősül, amelynek elszállításáért külön kell fizetni.

Az új szerződési feltételek pontos súlykorlátokat is meghatároznak: a 60 literes edénybe maximum 15 kilogramm, a 120 literesbe legfeljebb 27 kilogramm, míg az 1100 literes gyűjtőbe maximum 250 kilogramm hulladék helyezhető el. Ha a hulladékgyűjtő edény nem a szolgáltató hibájából válik használhatatlanná, az ingatlanhasználónak 8 napon belül saját költségén kell gondoskodnia annak javításáról vagy pótlásáról.

A lomtalanítással kapcsolatban is változnak a szabályok. A szolgáltatónak évente egyszer kötelezően biztosítania kell ezt a lehetőséget, azonban továbbra is kizárólag olyan háztartási hulladék adható le, amelyet a rendszeres szállítás során nem visznek el. Nem szállítanak el többek között építési törmeléket, elektronikai hulladékot, valamint az 50 kilogrammnál nehezebb vagy 2 méternél nagyobb lomot.

A hulladékudvarokat érintő legjelentősebb változás, hogy 2026. január 1-jétől az építési törmelék leadása díjkötelessé válik. Emellett a leadható hulladékmennyiségre is korlátokat vezettek be: naponta legfeljebb 4, évente maximum 16 gumiabroncs, míg lom esetében naponta 150, évente összesen 600 kilogramm adható le.