Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.
Komoly változások, szabályok a szemétszállításban: ezekért kell majd pluszba fizetni
Október 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a hulladékgazdálkodásban, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeit. Az új szabályozás érinti a kukák használatát, a lomtalanítást és a hulladékudvarok működését is - írta az Infostart.
A veol.hu több társlapra hivatkozva számolt be a hulladékszállítási rendszer átalakulásáról. Az új előírások értelmében a vegyes hulladékgyűjtő edényekbe tilos lesz papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos és elektronikai hulladékot elhelyezni.
A szabályozás szigorúan előírja, hogy a kukák fedelének zárt állapotban kell lennie. Amennyiben a hulladék mennyisége meghaladja az edény kapacitását, az többlethulladéknak minősül, amelynek elszállításáért külön kell fizetni.
Az új szerződési feltételek pontos súlykorlátokat is meghatároznak: a 60 literes edénybe maximum 15 kilogramm, a 120 literesbe legfeljebb 27 kilogramm, míg az 1100 literes gyűjtőbe maximum 250 kilogramm hulladék helyezhető el. Ha a hulladékgyűjtő edény nem a szolgáltató hibájából válik használhatatlanná, az ingatlanhasználónak 8 napon belül saját költségén kell gondoskodnia annak javításáról vagy pótlásáról.
A lomtalanítással kapcsolatban is változnak a szabályok. A szolgáltatónak évente egyszer kötelezően biztosítania kell ezt a lehetőséget, azonban továbbra is kizárólag olyan háztartási hulladék adható le, amelyet a rendszeres szállítás során nem visznek el. Nem szállítanak el többek között építési törmeléket, elektronikai hulladékot, valamint az 50 kilogrammnál nehezebb vagy 2 méternél nagyobb lomot.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hulladékudvarokat érintő legjelentősebb változás, hogy 2026. január 1-jétől az építési törmelék leadása díjkötelessé válik. Emellett a leadható hulladékmennyiségre is korlátokat vezettek be: naponta legfeljebb 4, évente maximum 16 gumiabroncs, míg lom esetében naponta 150, évente összesen 600 kilogramm adható le.
Idén nyáron változatlanul átlagosan 5,8%-os alku volt jellemző a lakáspiacon országosan – derül ki egy friss elemzésből.
Az Otthon Start program bejelentése óta a legkisebb, 25 négyzetméter alatti lakások iránt is nagyot nőtt a kereslet
A kontinens nagyvárosaiban a lakosok jövedelmük felét költik lakbérre, a lakástulajdon megszerzése pedig sokak számára elérhetetlen álom.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Óbudán és Újbudán, ha valaki az Otthonr Start programmal szeretne újépítésű lakást venni.
A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányhatározat jelentős költségvetési átcsoportosításról rendelkezik.
A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135–205 ezer háztartást is...
Az egyik legnagyobb hazai ingatlanhálózat adatai szerint az Otthon Start program bejelentése után augusztusban több mint felével nőtt az ingatlanmegtekintések száma.
Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia egyik panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait boncolgatta.
Bár csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.
Kiderült, ennyibe kerül egy hónapra takarítót fogadni Budapesten: egyre többen mondanak nemet a házimunkára
Míg korábban kevesen engedhették meg maguknak, mára egyre inkább a mindennapok részévé vált takarítót hívni a háztartásokba.
Jellinek Dániel: Az Otthon Start program jelentős lendületet adott a hazai ingatlanpiacnak, miközben a vásárlói igények a fenntarthatóság és energiahatékonyság irányába tolódnak.
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
Még a kerítésünk is meglepően sok mindent elárulhat rólunk. A magyarok számára elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és emellett a rendezettséget jelenti.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia második szekciójában a közvetítői szakma jövője került fókuszba.
Kimondták, tényleg a túlárazóknak kedvez az Otthon Start: simán lehet nyerészkedni a lakáspiaci pánikon
Pánikszerűen vásárolnak most a fiatalok az ingatlanpiacon: az Otthon Start miatti további áremelkedéstől tartva még egy-egy túlárazott ingatlan megvételébe is belevágnak.
Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a kamattámogatott programok önmagukban nem növelik érdemben a hitelpiac mélységét, ehhez további tényezők javulására is szükség van.
Erősödő kereslet élénkíti a lakáspiacot, de messze nem igaz, hogy minden ingatlan azonnal vevőre talál.
A schengeni átjárhatóság azonnal érezhető ingatlanpiaci élénkülést hozott a román határ mentén, a forgalom és az árak is gyorsabban mozognak, mint az országos átlag.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.