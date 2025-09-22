A klímaváltozás miatt át kell alakítani az olimpiai sportok versenynaptárát Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke szerint.
Ez már tényleg brutális: melegrekord dőlt meg a szeptemberi vasárnapon
Nem enged a nyár, még szeptember végén is dőlnek a melegrekordok az országban.
Majdnem 10 Celsius-fokkal volt melegebb vasárnap az ilyenkor szokásosnál - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.
Azt írták: vasárnap 27 és 33 fok között alakultak a csúcsértékek, a maximum-hőmérséklet országos átlagban pedig 30,3 fok volt, ami majdnem 10 fokkal volt magasabb az ilyenkor szokásosnál. A bejegyzéshez készített infografika szerint az átlagos eltérés 9,4 fok volt, a legmelegebbet, 32,6 fokot Baján mérték, a legalacsonyabb maximum-hőmérsékletet pedig Jósvafőn, 26,5 fokot.
A HungaroMet tájékoztatása szerint ilyen maximum általában az év legforróbb időszakában, július közepétől augusztus közepéig fordul elő, és példaként idézték augusztus 3-át, amikor országos átlagban 30,1 fok volt a napi maximum-hőmérséklet. Jelezték azt is: hétfőn folytatódik a meleg, és van esély a napi melegrekord megdőlésére is.
Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.
