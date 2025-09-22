2025. szeptember 22. hétfő Móric
Temperature in celsius (23,24,25) on the thermometer with a led (bokeh) in the background facing climate change
Otthon

Ez már tényleg brutális: melegrekord dőlt meg a szeptemberi vasárnapon

MTI
2025. szeptember 22. 13:30

Nem enged a nyár, még szeptember végén is dőlnek a melegrekordok az országban.

Majdnem 10 Celsius-fokkal volt melegebb vasárnap az ilyenkor szokásosnál - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Azt írták: vasárnap 27 és 33 fok között alakultak a csúcsértékek, a maximum-hőmérséklet országos átlagban pedig 30,3 fok volt, ami majdnem 10 fokkal volt magasabb az ilyenkor szokásosnál. A bejegyzéshez készített infografika szerint az átlagos eltérés 9,4 fok volt, a legmelegebbet, 32,6 fokot Baján mérték, a legalacsonyabb maximum-hőmérsékletet pedig Jósvafőn, 26,5 fokot.

A HungaroMet tájékoztatása szerint ilyen maximum általában az év legforróbb időszakában, július közepétől augusztus közepéig fordul elő, és példaként idézték augusztus 3-át, amikor országos átlagban 30,1 fok volt a napi maximum-hőmérséklet. Jelezték azt is: hétfőn folytatódik a meleg, és van esély a napi melegrekord megdőlésére is.
Címlapkép: Getty Images
