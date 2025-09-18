Vigyázz, kit bízol meg: milliókkal húzta le megrendelőit a csaló gázszerelő

Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit. A férfi 13 embert vert át, az utolsó áldozat több mint 5 millió forintot fizetett ki egy teljes lakóház gépészeti rendszeréért, amelyet sosem szerelt ki.

A Kaposvári Járási Ügyészség minősített csalás bűntette és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé egy gázszerelőt, aki több millió forinttal károsította meg megrendelőit - közölték.

A Somogy Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi Kaposváron és környékén központi fűtés- és gázszerelőként dolgozott. Az egyeztetéseket követően árajánlatot készített, amely elfogadása esetén a megrendelő előre kifizette az anyagköltséget a vállalt munka elvégzése előtt.

A férfi anyagi helyzete egy idő után megromlott, és nem tudta teljesíteni a vállalt munkákat. 2022-ben több megrendelést is úgy vállalt, hogy nem állt szándékában azokat elvégezni. Csak néhány határozottan fellépő megrendelőnél végzett részmunkákat, illetve szállított anyagokat az ingatlanokhoz.

Tavaly áprilisig 13 személyt vert át, akiknek összesen 15 millió forint kárt okozott. Az utolsó sértett egy lakóház teljes épületgépészeti rendszerének kivitelezését rendelte meg, több mint 5 millió forintért, a vádlott azonban nem dolgozott, a pénzből korábbi tartozásait rendezte. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a gázszerelőre.