Teljesen szétszakadt a lakáspiac: remény sincs az olcsósodásra, ez már mindig így lesz?

A kétarcúság jellemző most az ingatlanpiacra a szakértő szerint, aki idén már nem számít a fellendülésére, ugyanis a keresletet lassító fékek egy darabig még be lesznek húzva.

2022 novembere volt a választóvonal az észak-pesti ingatlanpiacon, ekkor esett vissza jelentősen az érdeklődések és a létrejött tranzakciók száma - jelezte Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor a kínálatot tekintve folyamatos volt a bővülés, ennek köszönhetően már több mint fél éve kínálati piac alakult ki a két kerületben.

Hogy mi okozta a változást? A szakértő szerint több erő együttes hatása kellett a piaci helyzet átalakulásához. Ezek közül elsősorban a magas hitelkamat a legfontosabb, mert jelentős forráscsökkenést eredményezett az ingatlanpiacon, hiszen akik hitelfelvételben gondolkodtak, azok jelentős része a megemelkedett kamatok mellett már nem akart vagy tudott hitelt felvenni, hiszen közel duplájára emelkedtek a törlesztőrészletek a korábbihoz képest.

De nem csak a hitelfelvételek száma, hanem az átlagos hitelösszeg is nagyot csökkent: a korábbi 20 milliós átlag helyett inkább csak 10-15 millió forintos hitelekről beszélhetünk. Újépítésű ingatlanok esetében lehet csak kisebb mértékű csökkenéssel találkozni, itt az átlag 20-25 millió forint között alakul. Fellendülés pedig még az optimista várakozások szerint is csak 2024 második negyedévében várható, addig maradnak a jelenleg elérhető 8-9 százalékos kamatok - vélekedett a szakértő. A hitelkamatok mellett egy további jelentős tényező is gyengítette az ingatlanpiaci keresletet: a könnyen elérhető, magas kamatozású állampapírok. Ezek ugyanis elszívják a piacról a befektetési szándékkal érkező vásárlókat.

A befektetők tehát nem igazán erősítik most a keresleti oldalt, alapvetően csak azok vásárolnak most kiadásra ingatlant, akik szeretik a kézzel fogható befektetéseket, vagy nem bíznak az állampapírokban. Külföldiek is jelen vannak az észak-pesti régióban, de ők többnyire vietnámi vásárlók, akik saját maguk számára oldanák meg a lakhatást, elsősorban a XV. kerület ingatlanpiacán. Ezen túl pedig “már csak hab a tortán” a háború okozta energiaár-robbanás, ami a megnövekedett rezsiárakon keresztül tört be az emberek életébe, és tette szinte eladhatatlanná a korszerűtlen, magas fenntartású, szigeteletlen családi házakat és nagy alapterületű lakásokat - fogalmazott Balla Frigyes.

Mindezen tényezők nem csak a kereslet, hanem kismértékben az árak csökkenését is eredményezték Észak-Pesten. Az irodánál sok olyan ingatlantulajdonossal találkoztak az utóbbi időben, akik felismerték a piaci folyamatokat és a gyorsabb eladás érdekében elfogadták az árcsökkenés tényét a továbblépés érdekében. Ugyanakkor a jelenlegi megnövekedett kínálat mellett is sokan ragaszkodnak a régi árakhoz, és nem engednek eredeti elképzeléseikből - hívta fel a figyelmet a szakértő. Így aki most lép a piacra vételi szándékkal, az “kétarcúságot” fog tapasztalni, tehát egyfelől találkozik jelentős túlárazottsággal, de reális áron kínált ingatlanokkal is. Mindenesetre, mivel bőséges a kínálat, így nagy eséllyel megtalálhatja a maga számára a megfelelő ingatlant.

Az eladóknak ugyanakkor a korábbinál jóval nagyobb alkukra kell számítaniuk, hiszen amíg az elmúlt években az 5 százalék körüli alku volt az elfogadott, ma már 15-20 százalékos különbségek is előfordulnak a hirdetési árak és a vételár között. Ez annak eredménye, hogy sokan tartják irreálisan magasan a meghirdetett ingatlanuk árát. Ők saját szemszögükből “irracionálisan alacsony” vételi ajánlati árakra számíthatnak, míg a jól árazott lakások tulajdonosai csekély alkukkal megússzák az adásvételt.

De a megfelelő árazás az értékesítési időknél is jelentkezik. Az átlagos értékesítési idő a túlárazott ingatlanok miatt jelentős mértékben emelkedett, ugyanakkor a jól árazott ingatlanok most is elkelnek 3-4 hónap alatt, és ez lakásokra, valamint korszerű, szigetelt családi házakra egyaránt érvényes. A túlárazott ingatlanok értékesítési ideje viszont “kérdőjeles”, akár az egy évet is elérheti. A legkeresettebb kategóriába jelenleg a felújított, korszerű, gazdaságos lakások és házak tartoznak. Továbbra is favorit a 1,5-2 szobás lakás, továbbá keresettek a gazdaságos családi házak melyek fűtésüket tekintve beleférnek a rezsivédett kategóriába.

Az újépítésű ingatlanok piaca viszont jelentős mértékben szűkült az elmúlt fél évben - már csak azért is, mert ezeket nagyobb arányban vásárolják hitelre, a kamatok pedig magasak -, olyannyira, hogy a beruházók sok esetben felfüggesztették az építkezéseket. Aki mégis kitart tervei mellett, az az észak-pesti kerületekben 1,1-1,3 millió forintos négyzetméteráron kínálja az ingatlanjait.

És míg a használt ingatlanok piacán némi árcsökkenést lehetett tapasztalni, a bérlakások esetében ilyesmiről szó sincs, így aki vásárlás helyett inkább bérelne, annak a korábbinál mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, ugyanis “a bérleti díjak az egekben vannak”: egy 2 szobás lakás havi bérleti díja 150-200 ezer forint között mozog lokációtól és berendezettségtől függően a két kerületben - hívta fel a figyelmet a Balla Ingatlan szakértője. Balla Frigyes egyébként az idén már nem is számít fellendülésre az ingatlanpiacon, hiszen mint mondta, az optimista várakozások szerint is legfeljebb csak jövőre várható a vásárlási kedv élénkülése. De ehhez is arra lenne szükség, hogy a most ható fékek - mint a magas hitelkamat vagy az alternatív befektetési lehetőségek - megszűnjenek.