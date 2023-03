Milyen a jó laminált padló? A laminált padló lerakása lépésről lépésre

Közeledik a tavasz, újra eljön az ideje a lakásfelújítás szezonjának, és habár idén már nem lesz otthonfelújítási támogatás, otthonaink korszerűsítésére ennek ellenére is folyamatosan szükség van. Nézzük, mi mindent érdemes tudni az egyik legnépszerűbb padló melegburkolatról, a laminált padlóról: tudd meg, milyen a jó laminált padló, mi kell a laminált padló lerakásához és a laminált padló lerakása mennyi idő!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót leírunk a laminált padló lerakása kapcsán: eláruljuk, milyen színű legyen a laminált padló, 1 csomag laminált padló hány m2, hogyan tervezzünk a laminált padló lerakása kapcsán, mennyi laminált padló vásárlása ajánlott a szoba méreteit számításba véve. Milyen laminált padló árak jellemzik az idei évet, laminált padló hol kapható jó áron (pl. OBI laminált padló, Diego laminált padló)? Mi kell a laminált padló lerakásához, milyen anyagokat vásároljunk hozzá, ha a laminált padló lerakása házilag történik?

Mi a laminált padló?

A laminált padló egy közkedvelt, aránylag olcsó megoldás, ha melegburkolatot szeretnénk otthonunkba, tipikusan hálószobák, nappalik burkolását érdemes vele végeznünk; a laminált padló lerakása is egyszerű, nem kell hozzá feltétlenül burkolót hívni, mi magunk is elvégezhetjük a feladatot. A laminált padló különféle rétegekből áll, törzsét egy extrudált faőrleményből készült HDF hordozólap adja, alatta melaminos balanszréteg található. A laminált padló színét egy UV-álló, színtartó dekorréteg adja, a tetején pedig egy melamingyantás védőréteg található (ez egy általános laminált padló gyártási eljárás).

Milyen a jó laminált padló?

A laminált padlót többféle vastagságban is gyártják, 6 és 12 mm között (a 6 mm-es egyre ritkább). Általánosságban elmondhatjuk, hogy minél vastagabb egy laminált padló, annál jobban ellenáll az aljzat egyenetlenségeinek, annál jobban ellátja funkcióját. A 6 mm-es, vékony laminált padló is remekül működik, ha tükörsima felületen fekszik, azonban érdemes legalább 8 mm vastagságú laminált padlót vásárolnunk, ha a laminált padló nem lesz tökéletesen egyenletesen alátámasztott felületen, hogy biztosan ne törjön, ne mozduljon el a laminált padló.

Fontos továbbá a laminált padló kopásállósága – minél nagyobb igénybevételnek kitett területre rakjuk le (pl. nappaliba), annál nagyobb kopásállóságú laminált padló vásárlása szükséges (a jobb minőségű laminált padló élettartama 15-25 év is lehet). A laminált padló kopásállóságát betűvel, számmal, piktogrammal jelölik: lakossági felhasználásra hálószobába a 31-es ajánlott, a 32-es már a nagyobb igénybevételű helyiségekbe is alkalmas (pl. nappali, iroda), a 33-as pedig a kimondottan nagy igénybevételű helyiségekbe ajánlott.

Növeli a laminált padló élettartalmát, minőségét a laminált padló fózolása, azaz a laminált padló éleinek 45°-os lemarása, ami fajellegűvé teszi az egészet (a modern gyártmányok többségét már így készítik). A legtöbb laminált padló esetében normál fózolás történik, a fa felső rétegű laminált padlók esetében viszont mikro fózolással is találkozhatunk; a bemarás kettő (2V) és négyoldali (4V) is lehet. Jelenleg az egysoros, deszkahatású laminált padló használata a leggyakoribb, de 2-3 sorost is vásárolhatunk (egy darab padlólapon mintha több deszka lenne).

Miben más a laminált padló, mint a vinyl, szalagparketta?

Ránézésre sokszor nehéz megállapítani, hogy az adott helyiséget szalagparkettával, vinyllel vagy laminált padlóval burkolták-e le, hiszen a jó minőségű anyagok a megtévesztésig hasonlíthatnak az eredeti fa padlóra. A laminált padló és a szalagparketta közötti különbség a vastagságban rejlik: a laminált padló gyakrabban 6-8 mm vastag, míg a szalagparketta ennél jóval vastagabb, felső fafelületét 2-3 alkalommal is lehet csiszolni, felújítani, emellett, mivel a felső réteg igazi fa, egyedi a mintázata is (a laminált padló esetében nyomtatott mintával találkozhatunk). Az élettartam nagyban függ a választott márkától, azonban jó, ha tudjuk, a szalagparketta ára jóval magasabb a laminált padló áránál.

A vinyl padlóknál nem csak fahatású mintázatot választhatunk (lehet például kőmintás is), emellett további különbség, hogy míg a szalagparketták, laminált padlók klikkrendszerrel kerülnek lerakásra, addig a vinylt gyakran ragasztják is. A vinyl korábbi, meglévő burkolatra is lerakható, gyakran helyettesítik vele a hidegburkolatot (habár nem olcsóbb), ráadásul vízálló is, így wc-be, fürdőszobába is használható. A jó minőségű vinyl padlók parafa réteget is tartalmaznak, ami csökkentheti a lépészajt. Mindegyik verziót lehet padlófűtéses helyiségbe rakni, ám ha igazi faborítást választunk (szalagparketta), kerüljük a bükköt, juhart, mert azok érzékenyek a kiszáradásra.

Létezik vízálló laminált padló?

Igen, ma már vízálló laminált padló is kapható, amelyeket vízzel is lehet tisztítani, fürdőszobába is le lehet tenni. Fontos tudni azonban, hogy a legtöbb laminált padló alapvetően nem vízálló (nedves helyiségekbe inkább a vinyl ajánlott), azonban ma már a gyártók alkalmaznak innovatív, vízálló bevonó rétegeket, amelyek az egész laminált padlót és a hornyokat is vízhatlanná teszik. A laminált padlót alapvetően seprűvel, porszívóval érdemes tisztítani, csak akkor mossuk fel (nem bővízzel), ha gondoskodni tudunk a gyors kiszáradásáról.

Milyen színű legyen a laminált padló?

A laminált padló színválasztéka széles, gyakorlatilag bármilyen fapadlót utánozhatunk vele egyszerűen. Célszerű azonban olyan laminált padlót vásárolnunk, ami illik az adott helyiségbe, otthonunkba. A laminált padló vásárlás kapcsán azt tanácsoljuk, igazítsuk a melegburkolat színét az ajtókeretekhez vagy a bútorok színéhez, hogy a laminált padlóval leburkolt helyiség harmonikus összhatást keltsen.

1 csomag laminált padló hány m2?

Hogy mennyi laminált padló van egy csomagban, az a gyártótól és a laminált padlólapok méretétől függ. Általánosságban 1-2,5 m2 laminált padló kerül egy csomagba, azonban a legtöbb forgalmazónál négyzetméteráron számítják az értékesítésnél.

Mennyi laminált padlót vásároljak?

A vásárlás kapcsán először számoljuk ki, hogy mennyi laminált padló kell a lakásba. Nézzük meg, hogy jön ki a szükséges négyzetméterszám, ez mennyit jelent a csomagok száma tekintetében, és ha törtszámot kaptunk, kerekítsünk fölfelé. Általánosságban érdemes a burkolóanyagok vásárlása során +10%-kal számolnunk, hiszen egyes padlólapokat vágni kell, hogy a minta megfelelőképp kijöjjön.

A laminált padló lerakása mennyi idő?

A laminált padló lerakása nem bonyolult feladat, egy átlagos méretű szobát (10-14 m2) egy délután leforgása alatt házilag is leburkolhatunk vele – feltéve, ha megfelelő hozzá a talaj, nincs szükség aljzatkiegyenlítésre stb. Amennyiben nem vagyunk benne biztosak, hogy a laminált padló lerakása házilag menni fog, mindenképpen kérjünk szakértő segítséget, máskülönben elpazarolhatjuk az alapanyagot. Amennyiben padlófűtés, hangszigetelés is lesz, érdemes eleve szakértő tanácsát kérnünk.

Mi kell a laminált padló lerakásához?

A laminált padló lerakása esetén minden sorba kerülnek vágott padlólapok is, amelyekhez egy laminált vágót célszerű beszereznünk, az utolsó darabok vágásához a pontos méretért laminált átjelölőre is szükségünk lehet. A fűtéscsöveknél nehezebb lehet a laminált padló lerakása, ezekhez a részekhez kellhet lyukfűrész, jelölőceruza, tömítő, csőrózsa és vonalzó.

A laminált padló lerakása egyszerűen

A laminált padló régi burkolatra is letehető, azonban ez alól kivétel a padlószőnyeg, amire – habár gyakran találkozhatunk ezzel az esettel albérletek kivételénél, használt lakás vásárlásánál – egyáltalán nem ajánlott. Laminált padló kültérre nem alkalmazható, csak a lakásba tegyük le, mindemellett a laminált padló lakkozása is tilos. Mielőtt belefognánk a laminált padló lerakásába, tároljuk a padlólapokat a célhelyiségben legalább egy napig, hogy felvehesse az otthoni szobahőmérsékletet (ne legyen a szokásosnál alacsonyabb a hőmérséklet, magasabb a páratartalom).

A tiszta, száraz, stabil alapzatra helyezzünk alátétet, ami leggyakrabban párazáró fólia, de használhatunk speciális szigetelőanyagokat is (pl. hőszigetelő). A falak mentén hagyjunk ki egy kb. 10 mm szélességű „dilatációs” hézagot (biztosítsuk távtartó ékekkel). Az első laminált padlólap csapja a fal felé nézzen, ehhez illesszük hozzá először hosszában, majd keresztben a következő elemeket. Mindig az utolsó darabot vágjuk méretre, a következő sort pedig a lehulló darabbal kezdjük, hogy eltolt sorozást alkalmazzunk.

Dilatációs hézagot a küszöbnél is hagyjunk, ezek eltakarásához használjunk burkolatváltó profilt. A laminált padló lerakása kapcsán fordítsunk nagy figyelmet a fűtéscsövekre – ezekhez használjunk tömítést, csőrózsát, a laminált padlólapot pedig lyukfűrésszel vágjuk ki, ha lehet -, majd végül zárjuk le a munkát a falak mentén a szegélyekkel.

Laminált padló vásárlás: mennyibe kerül a laminált padló?

Laminált padló minden nagyobb barkács- és lakberendezési áruházban kapható (pl. OBI laminált padló, Praktiker vagy Diego laminált padló stb.), azonban a laminált padló árak tekintetében igen nagy a szórás. Az olcsóbb laminált padló típusok (6-7 mm) általában 5.000 Ft/m2 áron kaphatók (ha a legegyszerűbbel is beérjük, 3.000 Ft/m2-es laminált padló is van), nagy átlagban viszont 7-9.000 Ft/m2 áron találhatunk olyan laminált padló típust, ami biztosan megfelel az igényeinknek, de a minőségi, márkás darabok esetében a 18-20.000 Ft/m2-es ár sem ritka.