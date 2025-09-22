2025. szeptember 22. hétfő Móric
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
heves eső zúdul le a viharból
Biztosítás

Biztosítást kötni rohannak a magyarok: nagyon megnőtt az igény, vajon mi okozhatta?

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 12:28

A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek. Ezt erősítette, hogy a piaci szereplők által vállalt díjemelési moratórium nyomán az idei második negyedévben a díjszint országosan szinte stagnált. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások szolgáltatása 13 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci ajánlatokhoz képest.

Az MNB közleménye szerint a teljeskörűen fedezett otthonok (ingóság és ingatlan) átlagos lakásbiztosítási díja 64,4 ezer forint volt 2025. II. negyedévének végén. A fővárosi ingatlanok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosítási összege, amely a kárkifizetés maximálisan vállalt összegét jelenti 674 ezer forint, a vidéki otthonoknál pedig 520 ezer forint volt a negyedévben – olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) idei II. negyedévi Lakásbiztosítás-indexéből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A biztosítási díjak az előző negyedévhez képest mindössze 0,3 százalékkal nőttek, ami azt jelzi: már érezteti a hatását a piac szereplői által 2025 júliusától egy évre önkéntesen vállalt díjemelési moratórium. Az éves 6,6 százalékos átlagos díjemelkedéshez képest emellett a biztosítók az elmúlt 12 hónapban közel háromszor ekkora mértékben, 18,9 százalékkal növelték az otthonok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosítási összegét, javult tehát a szerződések ár-érték aránya a fogyasztók számára. A 70 millió forintnyi kárkifizetésre (biztosítási összegre) számított díj a lakásbiztosítási kampány hatására 6,9 százalékkal csökkent egy év alatt.

Idén májusra elérte a 100 ezret az MNB által kezdeményezett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) szerződésszáma. Ezek átlagos díja 19 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci konstrukcióknál, és még a kárkifizetéseket is beszámítva 13 százalékkal kedvezőbb szolgáltatási szintet nyújtanak az ügyfeleknek.

A 3,1 millió állandóan lakott hazai ingatlanra kötött egyedi (nem társasházi) lakásbiztosítás közül 2,5 millió nyújt teljeskörű fedezetet. A társasházbiztosítások bő 1,7 millió albetét biztonságát szavatolják. A csak ingóságra kötött szerződések száma 381 ezer, míg a nem lakott, jellemzően vidéki ingatlanokra szóló szerződéseké 189 ezer darab.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az MNB negyedévente teszi közzé honlapjának felületén a lakásbiztosítási díjak alakulását bemutató Lakásbiztosítás-indexét. Ez a 2022 IV. negyedévi bázishoz viszonyítva jelzi a lakásbiztosítási díjszint változását, és információt ad a negyedéves elmozdulásról is. A mutató a teljes piac adatai alapján kalkulál, figyelembe veszi a biztosítót váltók, maradók és az újonnan lakásbiztosítást kötők szerződéseit és jelzi az MFO-ra díjváltozásait.

Az átlagos díjváltozáshoz képest ugyanakkor az ügyfelek egyedi szerződéseinek tarifái eltérően is módosulhatnak. Ha egy fogyasztó nem elégedett díjával és/vagy a szolgáltatással, szerződéskötési évfordulóján, illetve a jövő évi márciusi kampány alkalmával van lehetősége a számára legkedvezőbb biztosítási ajánlat kiválasztására és új szerződés megkötésére.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #mnb #lakásbiztosítás #lakás #ingatlan #fogyasztóvédelem #díjemelés #biztosítók #magyar nemzeti bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:30
13:01
12:44
12:28
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 19. 16:45
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Holdblog  |  2025. szeptember 22. 08:56
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló...
MEDIA1  |  2025. szeptember 22. 00:23
Szavazatszámláló - új podcastsorozatot indít a Szabad Európa
A választási kampányról szóló tudósításai részeként új podcastsorozatot indít a Szabad Európa. A Sza...
Összkép  |  2025. szeptember 19. 23:04
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szer...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 19. 15:14
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
2025. szeptember 22.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
2025. szeptember 22.
Óriási gázhazárdírozásba kezd Magyarország: ennek a fele sem tréfa, ez sokaknak nem fog tetszeni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat
2
2 hónapja
Óvatosan az Adriánál: 400 ezres extra kiadásba torkollhat a horvát nyaralás, sok magyar futhat bele
3
2 hete
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
4
1 hónapja
Erre csak nagyon kevés albérlő gondol, pedig óriási baj lehet, ha a tulajdonos ezt nem fizeti
5
2 hónapja
Brutális pénzeket kaszált a viharon az, aki ezt meglépte: így csinálták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változásjelentési kötelezettség
a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító mentesülését eredményezheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 13:01
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 12:15
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 12:31
Ami szeptember 22-én jön Magyarországon, olyan nem lesz több idén