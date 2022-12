Egyre hosszabb tömegek kígyóznak az ingyenes ételosztásokon: csúnya tél elé nézünk

A segélyszervezetek azt mondták, egyre többen állnak sorban náluk az ingyenes ételosztásokon. A mostani áremelkedések már olyanokat is érintenek, akik a korábbi években még nem számítottak rászorulónak.

A megélhetési költségek növekedése miatt több a rászoruló, többen állnak sorba az ilyenkor szokásos ingyenes ételosztásokon is. Ám a rezsiköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt maguk a segítők is nehéz helyzetben vannak, ráadásul az adományozóknak is egyre kevesebb lehetőségük van a jótékonykodásra - számol be az RTL Híradója.

Az Ökumenikus Szeretetszolgálat csepeli sátra előtt december 23-ig napi ezer adag meleg ételt osztanak ki a nehéz helyzetben lévőknek. A Klauzál téren is sokan vártak a sült kolbászra, itt a Heti Betevő Egyesület 9 éve oszt meleg ételt minden vasárnap. Sok a hajléktalan, akik karácsonyra most meleg alsóneműt is kaptak az ebéd mellé.

