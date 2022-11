Tűnnek el a hitelből vásárló magyar családok az ingatlanpiacról: a szakértő szerint ez segíthetne rajtuk

Nemcsak az egyre bizonytalanabbá váló gazdasági helyzet van hatással az ingatlanvásárlókra, hanem az infláció miatt felfelé kúszó hitelkamatok is. Utóbbi a szakértők szerint jelentős visszaesést okozott a vevők számában.

Az elmúlt hónapokban óriási infláció bontakozott ki, mely hatással volt a hitelkamatokra, ennek eredményeként pedig a hitelre vásárló vevők gyakorlatilag teljesen “felszívódtak” a piacról - magyarázta Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint sokan egyébként is meggondolják, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben bele merjenek-e vágni egy 20-25 éves elköteleződésbe.

"A koronavírus, a háború és az energiaválság ugyanis mind bizonytalanságot okoztak az elmúlt években és hónapokban az ingatlanpiacon, de már azt is egyértelműen lehet érezni, hogy az emelkedő hitelkamatok miatt sokan kiestek a vevők közül" - jelezte dr. Kovács Csaba, a hálózat agárdi irodájának szakmai vezetője is.

Rencsevics Mária, az ingatlanközvetítő XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szintén azt érzékelte az elmúlt hónapokban, hogy jelentősen csökkent a hitelre vásárlók száma. Míg korábban az ügyletek mintegy 70 százalékánál vettek igénybe banki hitelt a vásárlók, ez 50 százalék alá mérséklődött. Jellemzően egyébként ezek is a támogatott hitelek köréből kerülnek ki - tette hozzá.

Nincs ez másként a belvárosi ingatlanpiacon sem, hiszen mint Garaba Gergely, a cég belvárosi irodájának szakmai vezetője rámutatott: míg korábban jellemző volt, hogy a vételárnak akár 60-70 százalékát fedezték hitelből, ma már ez jellemzően csak 30-40 százalék.

Hasonlóképpen látja a helyzetet Tóth Viktória, a hálózat XIII. kerületi irodájának vezetője, aki ugyancsak azt tapasztalta, hogy elkezdett csökkenni a hitelfelvétel az ingatlanvásárlásoknál. Ennek eredményeként a megszerezhető hitel összege is kisebb, mint ami sok esetben az ingatlan megvételéhez kellene. Az ingatlanközvetítő tapasztalatai szerint legfeljebb 40 millió forintos hitelt vállalnak be a vevők, ennél nagyobb összegekre ritkán akad példa.

"Érezhető, hogy sokan bizonytalanok, inkább kivárnak, mivel nem mernek, nem akarnak ilyen kamatok mellett hitelt felvenni" - mondta Rácz Gyula László, a cég XVIII. irodájának szakmai vezetője is. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte a fiatalok körében még mindig érdemesebb a saját ingatlan után járó törlesztőrészleteket fizetni, mint a bérleti díjat. A fiatalok egyébként általában 20-30 százalék önerővel vásárolnak, a babaváró és a CSOK-támogatással együtt a hitel a vételár 60-70 százalékát is kiteszi az esetükben.

Marosvölgyi Gabi, az ingatlanközvetítő csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője ugyanakkor több olyan fiatal vevővel is találkozott, aki a háború és a jelenlegi gazdasági helyzet miatt nem merték megkockáztatni nagyobb hitelösszeg felvételét újépítésű ingatlan vásárlására, és inkább a használt ingatlanok piacán néztek körül. Mindenesetre csökkent a lelkesedés a hitelek iránt - tette hozzá.

Krausz Gábor, a siófoki iroda szakmai vezetője is úgy látja, hogy a lakóingatlanok vásárlóira most az jellemző, hogy kevésbé bátrak, így olyan ingatlanokat keresnek, melyeket hitel nélkül, vagy legalábbis a korábban tervezettnél jóval kisebb kölcsön segítségével is meg tudnak vásárolni. Ennek eredményeként a balatoni lakóingatlanok piacán is visszaesett az adásvételek száma.

Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője szintén azt emelte ki, hogy rendkívül komoly hatással vannak az ingatlanpiacra a megemelkedett hitelkamatok, melyek miatt azt lehet látni, hogy a vevők egyre inkább készpénzért vásárolnak.

A szakértő egyébként azt tapasztalta, hogy az úgynevezett “zöldhitel” forrásainak elapadásával egyik pillanatról a másikra visszaesett a hitelek iránt érdeklődők száma. A magas kamat elriasztja őket, ráadásul sok ügyfélnek már a fizetése sem engedi meg a megnövekedett törlesztőrészletek finanszírozását.

Magyarázatként hozzáfűzte, hogy a jelenlegi kamatszint mellett egy nettó 250 ezer forintos fizetésből mindössze 15 millió forint körüli hitel vállalható be. Ez jelentős önerő nélkül gyakorlatilag egyetlen budapesti ingatlan megvásárlásához sem elegendő. Kölcsönt ezért legfeljebb csak azok vesznek fel, akiknek kifejezetten magas a fizetése.

Ugyanez a helyzet Budán is. Szinte teljesen eltűntek a hitelre vásárló vevők, gyakorlatilag megfeleződött az ingatlanpiacon az érdeklődők száma - mondta Nagy Csaba, a cég dél-budai irodáinak régiós vezetője is. De persze a kamatok emelkedése nem csak az ingatlanvásárlókat érinti: a jelenlegi kamatok mellett nincs könnyű helyzetben az sem, aki most hitelből próbál felújításba, korszerűsítésbe kezdeni.

Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonosa szerint sokat segíthetne most az ingatlanpiacon a “zöldhitel” újragondolása, újjáélesztése. Annál is inkább, mivel a zöldhitel azt a célt szolgálta, hogy modern, energiahatékony otthonok épüljenek. Ez pedig hasznosabb cél, mint felújítási támogatásból újraburkolni a fürdőszobát, esetleg kicserélni a konyhapultot, vagy beállítani egy jakuzzit a teraszra - magyarázta a szakértő.

Amennyiben a támogatási rendszer kifejezetten az energiahatékonyságot célozná, vagy akár egy nagyon kedvező hitellehetőségnek a feltétele lenne egy komolyabb energiahatékonysági javulás, az ismét megmozgathatná az agglomerációs ingatlanpiacot. Ez a gyakorlatban egy olyan építésre és energetikai korszerűsítésre felhasználható zöldhitelt jelentene, melynek kamata a jelenlegi 10 százalék feletti kamatszint alatt maradna a támogatás révén, tehát valahol 5-7 százalék környékén alakulna

- tette hozzá a szakértő.

