Érik az újabb a poloskainvázió: így tartsd távol otthonodtól a büdös betolakodókat

Egy-két évtizede szinte ismeretlenek voltak Magyarországon, azonban mostanra egyre több helyen jelennek meg ezrével az invazív címeres poloskák. Ahogyan pedig egyre hűvösebbek lesznek az esték, úgy a rovarok elkezdenek melegebb helyet keresni és beköltöznek a padlásainkba, lakásainkba. Még az erős rovarírtóval sem lehet őket 100 százalékosan kiirtani, mégis érdemes szakértőhöz fordulni és védekezni ellenük, amennyire csak tudunk.

Ősz elejétől kezdve sokunk napi elfoglaltságává vált, hogy hadakozunk a lakásba, irodába ilyenkor beköltöző rovarokkal. A nem őshonos, inváziós fajok egyedeivel év közben is találkozhatunk, azonban akkor még csak többnyire a szabadban. Ilyenkor viszont, ahogy az időjárás egyre hűvösebbé válik elözönlik a lakásokat, házakat, hogy télire rejtekhelyet találjanak maguknak. A legkisebb résen is bejutnak és gyakran csapatostul találkozhatunk velük a nyílászárók körül, a falakon vagy a padlásokon.

Az invazív címeres poloskák azonban még nem mindenütt lakták be az országot: van, ahol szinte inváziószerűen lepik be a lakást, míg máshol alig találkozni velük. És bár nem egészségügyi kártevők, így komoly bajunk nem lehet tőlük, de roppant idegesítőek, és akár ezrével is ellephetik a lakásunkat. A kiirtásuk pedig szinte lehetetlen.

Noha az erősebb rovarirtók őket is elpusztítják, de ezeket nem ajánlatos zárt térben, például egy szobában használni. Egyébként a gyümölcsösökből is ezért nehéz kiirtani őket, pont akkorra szaporodnak el, mire beérik a gyümölcs, olyankor már nem szabad permetezni. Úgyhogy a legjobb megoldás, ha zárjuk az ajtót-ablakot, és rovarhálót szerelünk fel

– mondta el még korábban a Pénzcentrumnak dr. Merkl Ottó entomológus, de ezt támasztja alá Lakatos Richárd a Pro-Toxin Kft. egészségügyi gázmestere is: elmondása szerint rendszeresen keresik meg őket poloskairtás kapcsán, azonban nem lehet őket 100 százalékosan kiirtani.

Előfordult olyan eset a pályafutásom során, amikor a padlásra költöztek be a poloskák, miután végeztünk az egyedszámcsökkentéssel kettő darab 30 literes hordót töltöttem meg a rovarok tetemeivel és így se sikerült a teljes populációt kiirtani

– mesélte a gázszakértő, arra utalva, hogy nincsen olyan módszer, amivel nyom nélkül el lehet tüntetni ezeket a rovarokat. Ráadásul nem olcsó mulatság felvenni velük a harcot.

Ennyiért tűnnek el a poloskák

Ahogyan azt már említettük a házipraktikák szinte teljesen hatástalanok a poloskák ellen és a legnagyobb esélyünk a kertben tartani őket akkor van, ha szúnyoghálókat szerelünk fel mindenfele. Azonban ezek az apró rovarok a legkisebb réseken is be tudnak mászni a lakásba és a padlásba, így ez a módszer se tudja őket teljesen távoltartani az életterünktől.

Mi ugye olyan méreggel tudunk dolgozni, amit nem lehet megvenni a sarki közértben és ezeknek a hatásfoka sokkal jobb, mint a boltiaké. De még ezekkel se lehet teljesen kiirtani őket, de nem mindegy, hogy 2000 vagy 200, esetleg 200 vagy 30 és így tovább rovar fészkelt be a padlásunkba

– mondta el lapunknak Lakatos Richárd.

Így, ha elszaporodnak az otthonunkban nincs más megoldás, mint kihívni egy szakembert. Ez viszont egyáltalán nem olcsó mulatság: egy irtás megközelítőleg 20 ezer forintba kerül, amire még rájön az áfa és a kiszállási költség is. Ráadásul ez csak egy irányár, hiszen a végösszeg nagyban függ a populáció egyedszámától és a ház méretétől is.