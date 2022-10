Lecsapott a rezsiválság: szabadulnának ezektől a lakásoktól, házaktól a magyarok

Tavaly tízből mindössze hárman kérték közvetítő segítségét ingatlanuk értékesítéséhez, derül ki egy reprezentatív felmérés eredményeiből, azonban az OTP Ingatlanpont szakértőinek friss tapasztalatai már egyértelmű fordulatot jeleznek az eladók hozzáállásában. A megváltozott piacon mára felértékelődött a szakértelem és úgy látják: ugyan könnyebb lesz megbízáshoz jutni, viszont nehezebbé válik az értékesítés.

Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője elmondása szerint miközben tavaly elég volt meghírdetni az ingatlant és szinte már el is vitték, addig idén már egyre nehezebb eladnunk az ingatlanunkat. Ezt támasztja alá az OTP Bank reprezentatív kutatásának eredménye is, miszerint a korábbi ingatlanukat áruba bocsátók csupán 31 százaléka kérte szakember közreműködését az ingatlanértékesítésben.

Az elmúlt évben tapasztalható robbanásszerű keresletnövekedés és az ingatlanárak szárnyalása után idén tavasszal-nyáron megváltozott a piaci környezet és az ingatlanukat eladni szándékozó tulajdonosok azt tapasztalják, hogy megritkultak a magánérdeklődők telefonhívásai. Így aki tényleg el akar adni, az könnyebben fordul szakemberhez. A fővárosi tapasztalatokkal egybevágnak a vidékiek is.

Soha ennyi új megbízás nem érkezett a használtingatlan piacról, mint szeptember hónapban

– mondta Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője.

A már említett kutatás arra is kitért, hogy eddig leginkább milyen megfontolások tartották távol a megbízókat a közvetítők igénybevételétől. E szerint az egyedül próbálkozók mintegy negyven százaléka a jutalékot igyekezett megspórolni. De ennél is sokkal nagyobb volt azok aránya – a megkérdezettek közel kétharmada –, akik egyszerűen meg voltak győződve arról, hogy az eladással maguk is könnyen boldogulnak, ami igaz is lehet, de nem biztos, hogy mindkét fél számára a legjobb feltételekkel zárul az adásvétel.

A szakértők véleménye szerint egy jó ingatlanközvetítőtől elvárható, hogy bármennyire is felbolydult most a világ, a feltételeket, a szabályokat illetően biztos, naprakész tudása legyen.

Ezen felül tudjon megoldásokat a ritka vagy éppen újszerű helyzetekre is. Laczi Csaba tapasztalata, hogy mostanában gyakran elkél a segítségük az épületek energetikai tulajdonságainak értelmezésében és értékelésében. Az emberek most nagyon keresik az olcsót, s nem csak a rezsiköltségek szempontjából. Ma olyan lehetőségek is érdeklik őket, melyektől korábban erősen ódzkodtak, legyen szó osztatlan közös tulajdonról, vagy túlzottan megterhelt ingatlanokról. Ezek nagyon sok kérdést felvethetnek a vevőben, amire a jó ingatlanos tudja a megoldást is. Mindemellett a folyamatos kommunikáció is elvárható tőle. Csakis ezzel, a gyorsan változó piac rezdüléseinek folyamatos értelmezésével-közvetítésével tudja érdemben segíteni a megbízója jó döntéseit.

Ingatlant vennél? A Pénzcentrum kalkulátora segít megtalálni a legjobb konstrukciót

Piros Szilvia szerint egy ingatlanos akkor tud nagyon jó lenni, ha alaposan ismeri azt a piacot, és területet, amin működik. Mert, mint mondja: „akár valamely helyi tényező, akár egy kis településen kialakult szokásjog képes lehet felülírni országos tendenciákat is.” Ha a közvetítő például érti, hogy egy tervezett beruházás hogyan fogja megváltoztatni a helyiek életét, akkor mindjárt pontosabban tud árazni a környéken. Emellett a jó ingatlanosnak ismerni kell a sajátján kívül a konkurencia, sőt még a tulajdonosok közvetlen kínálatát is. Ugyanis csak így tudja a döntéshez szükséges valamennyi információval ellátni a megbízóját.

Ha a közeli jövőben szorosabbá is válik a közvetítők és az ügyfelek viszonya, változatlanul előfordulhatnak közöttük ütközések. A két régióvezető egyetért abban is, hogy e kapcsolat leginkább konfliktusokat rejtő eleme az árazás, ebben különösen gyakori a véleménykülönbség. Piros Szilvia szerint tipikus helyzet az, amikor a tulajdonos nem az eladhatóság szerint árazza be az ingatlanát, hanem csak azt nézi, hogy neki mennyi pénzre lenne szüksége. S az elvárások és reális lehetőségek nincsenek mindig összhangban egymással.

Laczi Csaba ezt úgy fogalmazza meg, hogy az ügyfelek rendszeresen belekalkulálják a kért árba a lakásukkal kapcsolatos érzelmeiket is, ám a felülértékelésnek most további forrása is érzékelhető.

A tulajdonosok megszokták a folytonos áremelkedést, még fél éve is hónapról-hónapra drágultak az ingatlanok, ezért reflexből is így áraznak. Még nem érzik, hogy már inkább lefelé kell korrigálniuk, ha valóban el akarnak adni.

A szakértők szerint természetesen most is van olyan – jellemzően jó adottságú és jól árazott – ingatlan, ami különösebb erőfeszítés nélkül gazdára találhat, de egyre többet számít az ingatlanpiaci szakértelem, amit három dolog jellemez jól: naprakészség, felkészültség, kommunikáció.