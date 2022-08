Komoly pénzeket spórolhatnak a magyar kerttulajok: csak néhány tippet kell megfogadniuk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt hetekben tapasztalt forróság sokak kedvét elvette attól, hogy veteményezésbe, ültetésbe fogjanak, mondván ebben a rekkenő hőségben semmi nem marad életben. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan kezeljük kertünket is, tudjuk, hogy mit és hogyan érdemes ültetni. Ez pedig nem csak a termés szempontjából fontos, de azért is, mert rengeteg pénzt spórolhatunk, már néhány apró trükk alkalmazásával is. A zöldségek termesztése ráadásul nem feltétlen jár olyan rengeteg munkával, mint gondolnánk. A HelloVidék összegezte, hogyan alakíthatunk ki olyan fenntartható kertet, amely a környezetet és pénztárcánkat egyaránt kíméli.

ShopAlike.hu készített erről egy tanulmányt, a fenntartható kertészkedés pozitívumaira öszpontosítva. Kiszámolták a becsült betakarítási mennyiséget, amire egy háromgyermekes családnak szüksége van, és amelyet megszoroztak a tényleges piaci árakkal, hogy megtudják, milyen megtakarítások érhetők el a saját kert létrehozásakor. Továbbá a Co2-kibocsátás csökkentésének előnyeire összpontosítottak, amelyet a saját zöldségek termesztésén keresztül tapasztalhatunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ha nem szánunk rá elég időt és odafigyelést, a kertészkedés drága hobbi lehet. Viszont, ha tervezük, szervezünk és előre gondolkodunk, akkor sok pénzt megtakaríthatunk néhány egyszerű kertészeti trükk alkalmazásával is. Milyen tanácsokat érdemes megfogadni? Használjunk magokat. Először költségesnek tűnhet megvásárolni az ültető felszerelést, de gondoljunk csak bele, hogy egy-egy csomag tele van magokkal, így nem csak egy növényünk lehet, hanem sokkal több.

Vásároljunk kisebb növényeket. Érdemes kicsiben kezdeni, hiszen a kisebb, gyorsabban növő zöldégekkel hamarabb érhetünk el sikereket, ezzel megjöhet a kedvünk a további munkákhoz. Csírák, hagymafélék, tökfélék egészen gyorsan és látványosan fejlődnek, de már egy egyszerű paprika-paradicsom páros is szép kis termést hozhat kertünk egy külön szegletében.

Készítsünk saját komposztot. Több időt vesz igénybe, de sok pénzt takaríthatunk meg vele. A komposztálás során keletkező jó minőségű komposzt talajba juttatása a legősibb talajjavító módszer. Olcsó és hatékony kerti és háztartási hulladék újrahasznosítás, és nem utolsósorban, tápanyagokban gazdag szervesanyag-forrás a növényeink számára. Ha érdekel a teljes cikk, a HelloVidék oldalán elolvashatod. KATT!

