Itt a rezsispórolás bibliája: ezzel a 40 trükkel minden magyar rendesen lezúzhatja a számláit

Az energiaárak rohamos ütemű drágulása már a magyar lakosságot is elérte: augusztustól a rezsicsökkentett árak csak az áram- és a gáz átlagfogyasztásáig érvényesek, afelett viszont már piaci áron kell fizetni az a energiáért. Emiatt most különösen fontos, hogy otthon hol tudunk spórolni a fogyasztásunkon, ugyanis aki túllépi az átlagfogyasztás határát, akár duplaanyit fizethet az áramért, a gáz köbmétere pedig hétszeresébe kerül a rezsicsökkentett árnak. A legokosabb, ha már most felkészülünk arra, hogyan kerülhetjük el a brutális rezsiköltségeket. Megnéztük, milyen módszerekkel csökkenthetjük könnyen a gáz-, az áram- és vízfogyasztást, ha kicsit odafigyelünk.

Címlapkép: Getty Images

