Érik a patkányinvázió Magyarországon: súlyos kórt terjeszthetnek, rém drága az irtásuk

A patkányok jelenléte nagyobb városokban szinte már természetes látvány, azonban hatalmas károkat tudnak okozni nem csak az egészségünkben, hanem az otthonunkban is. Ezek a rágcsálók ugyanis nemcsak halálos betegségeket hordoznak és terjesztenek, de a vezetékek elrágásával, a falakba fúrt alagútjaikkal akár milliós károkat is okozhatnak nekünk. A kiirtásuk pedig koránt sem egyszerű feladat: ha egyszer megjelennek szinte képtelenség megszabadulni tőlük szakember segítsége nélkül.

Cikksorozatunk korábbi részeiben már megtudakoltuk, hogy mit kell tenni, ha darazsak, vagy hangyák lepik el a házunkat, kertünket. Most pedig annak a kérdésnek jártunk utána, hogy mik a lehetőségeink akkor, hogyha patkány fészkel be hozzánk. Márpedig, ha meglátunk egy példányt, akkor azonnal érdemes szakemberhez fordulni, mielőtt még többen lepik el az ingatlanunkat. Ugyanis, minél többen vannak és minél nagyobb a terület, amit belaknak annál drágább és hosszadalmasabb eltűntetni őket.

A riadalom mellett pedig, amit okoznak még igen kártékonyak is: az állatok takarmányát, és a mi élelmiszerünket is súlyos betegségekkel fertőzhetik meg, ráadásul a házunkban is hatalmas károkat tudnak okozni. Arról nem is beszélve, hogy sokan már csak a jövevények puszta látványától is rosszul vannak.

A patkányok többféle betegséget tudnak terjeszteni. Ugye ok egészségügyi kártevőnek minősülnek elsődlegesen, hiszen például leptospirózist, vagy fertőző agyhártyagyulladást is terjeszthetnek. De emellett gazdasági kárt is tudnak okozni, hiszen, ha valahol elszaporodik a patkány és esetleg haszonállatokat tartanak, akkor ugye ott meg tudják enni a tápot, valamint, ha bejutnak esetleg a lakóépületbe, akkor akár a falba is vájhatnak járatokat

– mondta el lapunknak Lakatos Richárd a Pro-Toxin Kft. egészségügyi gázmestere.

A harcot azonban sokszor nem egyszerű felvenni a patkányokkal, hiába elérhetőek patkánymérgek bárki számára. Ezeknek a legtöbbször ugyanis jóval alacsonyabb a méregtartalma, mint a szakemberek által használtaknak, így pedig nem fognak elegendő mérget fogyasztani ahhoz, hogy elpusztuljanak.

A patkányírtás esetében a lakossági termékek is működhetnek, hiszen ebben az esetben elérhető méreg is. Azonban 2017 óta ezeknek a háztartási boltban kapható szereknek a hatóanyagát csökkentették, ebből kifolyólag lehetnek problémák: a patkány nem tudja megenni így a kellő mennyiségű mérget. Ezért is ajánlom inkább, hogy szakemberhez forduljunk, aki megfelelően meg tudja választani az irtószert

– jegyezte meg a szakember.

Hogyan működik egy patkányirtás?

Ha úgy döntünk, hogy nem kísérletezünk a háztartási boltokban kapható szerekkel és csapdákkal és inkább hamar az elejére megyünk a dolognak, akkor a legjobb, ha szakemberhez fordulunk. A budapesti lakosoknak ilyen szempontból szerencséje van. Ha magánszemélyként bejelentik a patkány észlelését a Fővárosi Önkormányzat honlapján, akkor Budapest megbízásából az RNBH Konzorcium ingyenesen elvégzi a patkányírtást. Azonban vidéken, és az agglomerációban már más a helyzet:

Elsősorban vidékre szoktak minket hívni, hiszen a kisvárosok, faluk nem gondolkoznak ilyen közösségi szintű patkányirtásról. Általában 1 héten belül ki is tudunk menni, hogy ha szükség van ránk, de a beosztásunktól függően akár már másnap is belekezdhetünk a munkálatokba – hangsúlyozta Lakatos Richárd, aki nem győzte hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a megfelelő méreg kiválasztása ebben az esetben.

Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy milyen csalogató anyag van a méregben: használhatom akár a legjobb hatóanyagot is, ha annak olyan rossz a csalogató anyaga, hogy nem eszi meg az állat. De akár ordítva is lehet: használhatom azt, aminek a hatóanyaga gyengébb, de a csalogatóanyaga viszont sokkal jobb, hiszen abból megeszik annyit a patkány, hogy hasson a méreg

– húzta alá a szakértő, aki szerint pedig már csak azért is érdemes szakemberhez fordulni, mert sokkal biztonságosabb megoldás. A mérget ugyanis kulccsal zárható ládákban helyezik ki, ami így teljesen szóródás mentes és sokkal nehezebben tud bejutni a háziállatok, háztartási állatok vagy akár az ember szervezetébe.

Jelenleg mi véralvadásgátlót tartalmazó hatószerekkel dolgozunk, magát az írtószereket mindig kulccsal zárható szerelvényekbe helyezzük ki, amik körülbelül akkorák, mint egy cipősdoboz. Ezek ugye teljesen szóródás mentesek, ezzel kívánjuk elkerülni, hogy illetéktelen kezekbe kerüljön a méreg. Tehát ne egyen belőle véletlen se a háziállat, de a haszonállat, se a gyerek

– mesélte Lakatos Richárd, aki azt is elárulta, hogy a mérgeknek késleltetett a hatása: 3-5 nap alatt hat mindössze, így azonnali hatást nem szabad várni. Ennek két oka van. Egyrészről így, ha illetéktelen kezekbe kerül a méreg, akkor bőven van időnk észlelni a bajt és orvoshoz fordulni. Másrészről pedig a patkányok okos állatok. Ha látják, hogy társuk lakmározott valamiből, amitől azonnal megdöglik, akkor ők már nem fognak abból enni.

A kulcsos dobozon és a késleltetett hatású mérgen kívül még egy intézkedés be van vezetve, ami nem más, mint a méreg erőteljesen keserű mellékíze. Emiatt ugyanis más állat nem szívesen fog lakmározni a kikészített anyagból, a patkánynak és az egérnek viszont nagyon rossz az ízérzékelése, így ők nem kerülik el a mérget más állatokkal ellentétben.

De mégis mennyi az annyi?

A patkányírtás ára sok mindentől függ: mekkora a terület, milyen mértékű az invázió. Lakatos Richárd elmondása szerint egy átlagos irtás 18-20 ezer forint körül mozog, amire még rájön a kiszállási díj is. Abban az esetben viszont, hogy ha egy nagyobb területről beszélünk már rögtön változik az ár:

Az, hogy mennyibe kerül az függ a területtől, hogy mekkora, ráadásul az elmúlt hónapokban a háború kitörése óta több mint a duplájára drágultak a méreganyagok. Így körülbelül 18-20 ezer forintba kerül, amire még rájön a kiszállítási költség. De nagyon fontos, hogy mi a célunk az írtással: szakmailag ez egyértelműen a teljes patkánymentesség. De ha nagy területen van fertőzés, akkor lehet, hogy akár 2-3 alkalomba is belekerül, mire elérjük a célunkat

– mondta el a szakértő, aki azt is hozzátette, hogy sose elegendő az egyszeri irtás. Ha valahová befészkelték magukat a rágcsálók oda könnyen visszatérhetnek, így érdemes félévente újra kihívni a szakembereket.

Ha sikerült a patkányírtás, akkor fenn kell tartanunk ezt az állapotot. Ez azt jelenti, hogy érdemes fél-1 évente megismételni és újra kihelyezni a mérget. Attól függően, hogy mennyire fertőzött az adott ház környezete. Az a célunk, hogy a ládák kintmaradjanak és megfelelő mennyiségű és állagú mérget tartalmazzanak, hogy ha egy patkény újra arra tévedjen és tudjon belőle falatozni

– fejezte be Lakatos Richárd.