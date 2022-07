Tombol a hangyainvázió a magyar otthonokban: milliós kárt is okozhatnak, egy vagyon az irtás

Akár társasházban, akár kertesházban élünk, könnyen előfordulhat, hogy egyik nap észrevesszük, hogy apró hangyák bújnak elő a csempe fugaközeiből, vagy éppen a fűtéscsövek mellől. Ráadásul könnyen előfordulhat, hogy se a népi módszerek, se a közértben kapható írtószerek nem segítenek: ilyenkor kell szakemberhez fordulni. Elszaporodásukat pedig nem szabad félvállról venni, hiszen egyes fajták akár többmilliós kárt is tudnak okozni a ház szerkezetében. De az irtásuk sem olcsó mulatság, hiszen akár komoly tízezreket is fizethetünk egy szakembernek azért, hogy eltűntesse a jövevényeket.

Óriási riadalmat kelthetnek és akár komoly károkat is okozhatnak élelmiszerkészletünkben, vagy akár a házunkban is az otthonainkba tévedt illetéktelen rovarok. Arról nem is beszélve, hogy sokan már csak a jövevények puszta látványától is viszolyognak, szégyellik, ha hangyák vagy ne adj isten csótányok masíroznak a portájukon.

A harcot azonban sokszor nem egyszerű felvenni a hangyákkal, hiába kapni temérdek, relatíve olcsónak számító rovarirtószert vagy rovarcsapdát. Ezek sajnálatos módon a legtöbbször csak tüneti kezelésre képesek, vagy teljesen hasznavehetetlennek bizonyulnak bizonyos hangyafajtákkal szemben. És akkor még a házi praktikák egész tárházáról nem is beszéltünk, amik, ha hatásosak is nem szüntetik meg a bajnak az okát. Éppen ezért, ha már kisebb vagyont áldoztunk a különböző praktikák oltárán, de még mindig nagy a gond érdemes elgondolkozni, hogy szakemberhez forduljon az ember. Igaz, ez sem olcsó mulatság, de ha megfelelő szakembert sikerült találnunk, akkor jó időre megszabadulhatunk a nem kívánt vendégeinktől.

Az irtást pedig most érdemes megcsinálni, és nem csak azért mert most rajzanak a leginkább a hangyák. Az elmúlt hónapokban a koronavírusnak, az orosz-ukrán háborúnak miatt nagyon megemelkedtek az árak. A forint gyengülésével, a KATA megszűnésével, illetve a rezsicsökkentés végével pedig újabb áremelésekre lehet számítani:

Világszintű ugye az infláció, amit esetünkben tovább ront a forint gyengülése is és tovább növeli az árakat sajnos

- jegyezte meg lapunknak Lakatos Richárd, a Control Rovar szakembere .

A hangyákról röviden

A hangyák többsége inkább zavaró jelenség, mint kártékony, de sajnos egészségügyi szempontból hasonló kockázatot jelentenek, mint a csótányok. Egyik rovar sem számít ugyanis biológiai vektornak, azaz nem tudnak a vírusok, baktériumok a szervezetükben életben maradni és nem tudják továbbadni azt, mint a patkányok, vagy a malária szúnyog. A mechanikai vektor, mint a csótány, a légy, vagy a hangya az élelmiszerre visznek rá bizonyos fertőzéseket: esetükben élelmiszert látogató rovarokról beszélünk, amik alapvetően koszos helyeken járnak.

Testükön megtelepedhetnek a baktériumok, vírusok, így egészségügyi szempontból különösen nagy a kockázatuk.

A hangyáknak kismillió fajtája létezik: kiskertihangya, feketehangya, vöröshangya, tolvajhangya, hogy csak párat említsünk. A legtöbbjük alapvetően ártelmetlen, ahogyan azt már fent említettük is, de szárnyas változataik kifejezetten sok kellemetlenséget tudnak okozni. Fontos tudni viszont, hogy szárnyas hangya, mint külön fajta nem létezik, minden hangyafajtának vannak szárnyas változataik. Ezek ugyanis az ivaros hívek és nőstények, akik egyedül rajzáskor élnek körülbelül három héten keresztül.

Lakatos Richárd szerint a legtöbb esetben elegendőek a népi praktikák, vagy a boltban kapható rovarírtószerek és csapdák, a legtöbb esetben elegendő őket akkor kihívni, ha már nagyon kezelhetetlenné vált a helyzet. Azonban van két olyan hangyafajta, aminek az esetében nem érdemes kísérletezni, jobban járunk, ha azonnal szakember segítségét kérjük. Az egyik ilyen a fáraóhangya, a másik pedig a lóhangya, másnéven ácshangya vagy szúhangya.

A fáraóhangya

A fáraóhangya tulajdonképpen az új, újabb építésű házak csótánya. Ezek a háztömbök, házak pedig tele vannak fáraóhangyákkal. A fő probléma pedig az, hogy a fáraóhanyga egy többkirálnynős fajta, ami azt jelento, hogy egy társasházban - vagy akár csak annak egy szintjén - akár 30-40 fáraóhangya fészek is lehet.

Ők azok a fajták, amire azt szoktam javasolni, hogy először mindenképpen beszéljenek a közös képviselővel, hiszen ez a probléma a ház összes lakóját érinti és csak az egész épület kezelése fog megoldást jelenteni. Ez lakásonként – attól függően, hogy hány lakás kéri – körülbelül 9-15 ezer forint lehet az ára. Egy teljes háztömb kezelése egyénenként ugye jelentős kedvezménnyel jár

– árulta el a szakértő lapunknak. A fáraóhangyák kolóniája ráadásul nagyon könnyen költözik, ezért is fontos, hogy a méreganyag eljusson a királynőhöz. Azaz azzal semmit se érünk el, ha szélmalomharcot vívunk és csak a dolgozókat öljük halomra, hiszen a probléma okától így nem szabadulhatunk meg.

De mi ezzel a baj? A legnagyobb baj az, hogy bár a fáraóhangyák tényleg elvetemült állatok az otthonokban, egyáltalán nem is biztos, hogy az ember valóban ezzel a fajtával találja szembe magát.

Éppen ezért a szakértők egyetértenek abban, hogy a laikusok számára nehézséget jelenthet a különböző hangyafajták azonosítása, márpedig a különböző fajták különböző csalétkeket részesítenek előnyben. A szakemberek ennek megfelelően tudnak kikeverni speciális irtószert, amely olyan csalogató- és tápanyagokat tartalmaz, amelyet az adott hangyák kedvelnek.

Arról nem is beszélve, hogy a hangyák elleni védekezés módszerét és gyakoriságát csak a helyszínen lehet meghatározni. A fáraóhangyák esetében pedig többszöri csalétek kihelyezésére van szükség, így az irtás költsége is a többszörösébe kerülhet a többi fajta irtásának.

A szúhangya

A másik rettegett hangyafaj a szúhangya, azaz a lóhangya. Ez a hangyafajta önmagában is borzongató látványt tud nyújtani, hiszen példányai könnyedén megnőnek egy-másfélcentisre, de a két centi nagyságú példányok sem ritkák. Ők pedig már hatalmas károkat tudnak okozni az otthonainkban is: el tudják rágni a tartó gerendát, vagy a bútorainkat. Teljesen le tudják amortizálni a parkettánkat is.

Ők hatalmas, milliós károkat tudnak okozni. Nem is egészségügyi kártevőként sorolnám már be őket, hanem inkább gazdaságiként. Sajnos láttam már olyat egy háznál, hogy a tartógerendát kézzel lehetett morzsolni, miután vájatokat rágtak bele. Ez az a hangyafaj, aminél mindig szakember bevonását javaslom

– mondta el Lakatos Richárd, akinek nem ez volt az egyetlen horrortörténet, amivel a pályafutása során találkozott. A hangyák ugyanis előszeretettel fészkelik be magukat a hőszigetelésbe is, aminek a kicseréltetése több millió forintba is kerülhet. Ráadásul kiirtani őket házilag lehetetlen:

Ez egy olyan kártevő, amit nem fogja érdekelni a háztartási vegyszer, vagy a mérgezett csalétek, amit kiteszünk neki. Iszonyatosan szívós hangyafaj

– hangsúlyozta a szakértő.

Ráadásul a szúhangya irtása már jóval többe kerül, mint a társaié: akár 25-28 ezer forintba is kerülhet, ami még nem is tartalmazza a kiszállási díjat. Ráadásul ha sokáig – akár évekig – halogattuk az irtásukat kénytelenek vagyunk kihívni egy szakembert, vagy mérnököt is, aki szakszerűen át tudja vizsgálni a házunk szerkezetét, a szigetelését, hiszen ha nem vagyunk elég szerencsések akár nagyobb szerkezeti károk is keletkezhetnek ebben az esetben.