Lassan tömegek felejthetik el az építkezést: alig van már árgarancia, hatalmas a káosz

Már egy jó ideje tudni lehet, hogy az építőipart nagyon megviselték a koronavírus okozta határlezárások és logisztikai problémák, amire csak rátett egy lapáttal az orosz-ukrán háború kitörése. Utóbbi a már meglévő alapanyaghiányt fokozta a végletekig: mára már szinte örülnek a szakmabeliek, hogy ha egy héten csak kétszer emelnek árat a beszállítók. A Pénzcentrum Dr. Rázsóné Szórády Csillával beszélgetett arról, hogy mik a legnagyobb problémák a szektorban, mikorra várhatóak megoldások, vagy egyáltalán lehet-e tenni bármit is ebben a helyzetben.

Pénzcentrum: A koronavírus-járvány alatt sokszor hallhattunk arról, hogy bizonyos építőanyagok ára akár naponta is változott. Jelenleg is tapasztalható ilyen? Ha igen, akkor melyek azok a termékek, amelyekből a leginkább hiány van? Van esetleg olyan építőanyag, amit már nem lehet beszerezni?

Dr. Rázsóné Szórády Csilla: A Covid óta a piacon valóban állandósult a változás és a bizonytalanság, amelyekre nehéz előzetesen felkészülni. Az árváltozás szinte folyamatossá vált: a korábbi évek stabil árai, évi egy-két szállítói ármódosítás helyett már 2021-ben is gyakoribbá váltak az árváltozások, az idei évben pedig az is előfordul, hogy egy héten belül kétszer emel árat a beszállító. Mindez a jelenlegi globális piaci helyzetből fakadó beszűkült alapanyagellátás, növekvő energiahordozó árak, megnövekedett logisztikai költségek és egyéb tényezők következménye.

Jelenleg megnövekedett szállítási határidő tapasztalható a kerámia falazóelemeknél, tetőcserepeknél, a cement termékékeknél, valamint a hideg- és melegburkolatok (laminált padló, csempe) esetében egy-egy termékcsaládnál, mérettípusnál, és a szálas hőszigetelő anyagok esetében.

Átlagosan ezekre a hiánycikkekre mennyit kell várni, mire kell számítania annak, aki most építkezésbe kezdene?

Termékkörönként változó, az említett kritikus termékeknél általánosságban a 3-6 hónapos várakozási idő a jellemző, de a szálas hőszigetelés esetében ez hosszabb is lehet.

Mindenképpen érdemes előre tájékozódni, tanácsot kérni az építőanyag kereskedőtől és a kivitelezővel is egyeztetni, hiszen ők naprakész információkkal rendelkeznek az anyagok tekintetében.

Tudatos tervezéssel érdemes tartalékokat képeznünk mind a költségvetésben, mind pedig az időzítésben, valamint hasznos lehet átgondolni az alternatív lehetőségeket, megoldásokat, amellyel megvalósíthatóak az otthonteremtési terveink.

Jelenleg körülbelül meddig tudnak árgaranciát vállalni a megrendelésekre?

Ez termékenként eltérhet, a kereskedők a gyártók feltételeihez alkalmazkodnak, de jelenleg az 1 hét a jellemző.

Mi okozza jelenleg a szállítási nehézségeket és a készlethiányt? Lehet esetleg ez ellen akár nagyban, akár kicsiben tenni valamit?

Az építőiparra is jelentős hatással vannak a globális folyamatok: a növekvő energiahordozó árak, logisztikai költségek növekedése, valamint az orosz-ukrán háború miatt a térségben nagy tételben előállított nyersanyagok (mint például fa, acél vagy a hidegburkolatokhoz használt fehéragyag) nehéz beszerzése mind hatással vannak a termékek elérhetőségére. A termékhelyettesítés nem könnyű és nem olcsó, az kieső alapanyagok ugyan valamelyest pótolhatók közel-keleti, észak-afrikai, kínai anyagokkal, de ezek hazai megismerése, illetve bevezetése áremelkedéssel járhat, míg minőségellenőrzése fennakadásokhoz vezethet.

Bizonyos termékkörökben a kereslet erős és hirtelen megnövekedése is ellátási nehézséget okoz, mint például a tetőcserepeknél vagy a hőszigetelő anyagoknál, hiszen a tetőfelújítás és energiakorszerűsítés az otthonfelújítások egyik két legmarkánsabb szegmense lett a tavalyi év óta.

Az újHÁZ Centrum részéről új beszerzési források felkutatásával, magasabb raktárkészletekkel, a vásárlók folyamatos tájékoztatásával támogatjuk az otthonfelújítási tervek megvalósulását.

Az ügyfelek hány százaléka veszi igénybe a felújítási támogatást, és átlagosan mennyit?

Ügyfeleinkre vonatkozóan nem rendelkezünk ilyen adattal, azonban a Trendriportunkhoz végzett reprezentatív lakossági kutatásunk szerint a megkérdezettek 17%-a tervezi igényelni vagy igényelte az otthonfelújítási támogatást. Tavalyi kutatásunkból pedig kiderül, hogy a felújítók átlagosan 2,4 millió forintot költenének a felújításra.

Van rá esély, hogy ki fogják vezetni a felújítási támogatást. Lehet számítani esetleg emiatt egyfajta rohamra?

Mivel az otthonfelújítási támogatás előfinanszírozással jár, és a támogatás igénylése számos feltételhez kötött, ezért rohamra nem számítunk, hiszen aki a támogatással számol, az már tervezetten bele kellett, hogy vágjon a felújításba, hogy az igénylést időben - minden feltételnek megfelelve - benyújthassa.

Mik a tapasztalatok, hogy áll most a szakik naptára? Mennyire nehéz kivitelezőt találni?

Általánosságban elmondható, hogy a magyar építőiparban szakemberhiány van és kivitelezőből is szűkösség jellemző. 2022-ben továbbra is jelentős áremelkedés és hosszabb kivitelezői vállalási határidők jellemzik a piacot. A kivitelezői piac tanulságait az újHÁZ Centrum felmérésében adott válaszok is megerősítik: a megbízóknak minimum 3-6 hónappal érdemes előre lefoglalniuk a szakembereket. Legtöbb esetben a kivitelezők háromnegyede is ilyen időtávra vállal megbízást, de arra is van példa, hogy 6 hónap, vagy azt meghaladó sorban állás is várható.

Mit tanácsolna azoknak, akik szakemberkeresőben vannak? Hogy lehet elkerülni a kóklereket?

Érdemes több ajánlatot is bekérni az alapanyagokra és a munkadíjakra vonatkozóan, mert nagy különbségek lehetnek. Mindenképpen számítani kell a kapacitások szűkösségére, ezért kezdjük el időben a megfelelő szakember felkutatását.

A szakemberek kiválasztásában kulcsfontosságú a körültekintés, ezért javasolt több ajánlatot bekérni referenciákkal együtt, amely alapján már ki tudjuk szűrni azokat, akikkel nem szeretnénk együtt dolgozni.

Fontos szempontok lehetnek: elérhetőség (visszahív-e a megbeszélt időben, válaszol az ajánlatra, eljön a megbeszélt találkozóra stb.) valamint a kommunikációs stílus is meghatározó lehet, hiszen az alapján már a szakmai hozzáértését is felmérhetjük a szakembernek.

Mire kell odafigyelnie annak, aki úgy dönt, hogy a folyamatos drágulás miatt az alapanyagokat inkább saját maga szerzi be és tárolja, amíg nem talál kivitelezőt?

Mindenképpen érdemes a termékek elérhetőségéről és raktározási lehetőségeiről az építőanyag-kereskedésben egyeztetni, hiszen az anyagok tárolása helyigényes, valamint egyes anyagok speciális körülményeket kívánnak (hő- és napvédelem). Aki megteheti, az most valóban inkább előre megvásárolja és eltárolja későbbre az anyagot. Emellett a kereskedések is nyújtanak bértárolási szolgáltatást – ez főként a nagy térfogatú termékek estében jellemző, mint például tetőcserép, falazóelem. Kereskedésenként eltérhet, hogy mennyi időre vállalják a bértárolást, van, ahol maximum 1 hónapra, de van, ahol 3 hónapra is, valamint ennek költsége is eltérhet. Adott esetben egy kereskedés ezt díjmentes szolgáltatásként nyújtja, de van, ahol raktározási díj ellenében kérhető a tárolás.

2022. első és második negyedévében hogyan alakult az építkezési kedv? Hogyan alakult az ÚjHÁZ Centrum forgalma a korábbi évekhez képest?

Az újHÁZ Centrum forgalma az elmúlt egy évtizedben megszakítások nélkül növekedett, amiben mindig vegyülnek ár- és volumenhatások. A tavaly év végi megtorpanást látva erős évkezdésre számítottunk 2022-ben, amely be is bizonyosodott. Az idei év első öt hónapját áttekintve, az eddig megszokott szintekhez képest is kiemelkedő növekedést hozott. Az objektív képhez azonban hozzátartozik az a megállapítás is, hogy nemzetközi és hazai, az építőipar egészét érintő okok miatt, az idei forgalomnövekedésben a volumenhatáshoz képest a megszokottnál nagyobb jelentőség jutott az áremelkedéseknek.

A 2021-es kivárás eredményeként az idei év első öt hónapjáról elmondható, hogy az építőanyagpiac az áremelkedések ellenére is tudta növelni a forgalmazott mennyiséget szinte az összes kategóriában.

Összességében átlagosan 20% körüli volumen- és árnövekedés látható az építőanyagok körében. Az év eleji erős keresletbővülés egyik jelentős oka, hogy a lakosság már 2021-ben is érzékelte a drasztikus árváltozásokat és egyes termékhiányokat, így aki idei évre tervezett építkezést/felújítást az év elejére időzítette a vásárlásokat. A növekedéshez szintén hozzájárulnak még az állam otthonteremtési támogatásai is, amelyből az otthonfelújítási támogatást például 2022 év végéig lehet igényelni a jelen információk szerint.

Az újHÁZ Centrum mivel számol erre az évre? Lehet-e egyáltalán még tervezni, vagy olyan gyorsan változnak az események, hogy képtelenség hosszútávra előre tekinteni?

Ha a jelenlegi tendenciák az év egészében fennmaradnak, az újHÁZ Centrum összesített éves forgalma érdemben meghaladhatja a 2021-es eddigi rekordévet is. A piac jelenlegi kihívásaira az újHÁZ Centrum részéről az adatalapú döntéshozatal, stratégiai tervezés és hálózati összefogás mellett új beszerzési források felkutatásával, magasabb raktárkészletekkel, új technológiákra / termékekre vonatkozó képzésekkel adunk választ az otthonteremtések megvalósíthatósága érdekében.

Várnak visszaesést a következő időszakot nézve?

Várakozásaink alapján 2022 egésze még hozhat növekedést, visszaesést pedig a szakma legfeljebb csak 2023-ban fog tapasztalni. Idén talán lassan visszatérhetnek a szakmába az egyedi kereskedői kedvezmények és jövőre vélhetően már újra megjelennek a piacon a gyártói akciók is. Árcsökkenés azonban egyelőre nem várható.